诺奖得主席勒：比特币可能“彻底崩盘”

新浪美股讯 北京时间19日CNBC称，诺贝尔经济学奖得主罗伯特-席勒（Robert Shiller）表示，比特币可能“彻底崩盘”，并补充称，这让他联想到了17世纪荷兰“郁金香泡沫”。

这位耶鲁大学教授对CNBC表示，现在到处都有泡沫，不仅是比特币，并补充称，他不知道比特币最终将如何看待比特币。

席勒在达沃斯世界经济论坛开幕前接受CNBC采访时称：“比特币根本没有价值，除非有一些共识认为它有价值。类似黄金这样的其他东西至少还有一些价值，如果人们不将其视作投资的话。”

“这让我想到了17世纪荷兰的郁金香狂热，问题是它（郁金香泡沫）崩溃了吗？我们现在仍然在为郁金香付钱，有时还很贵。（比特币）可能彻底崩盘，并被人们遗忘。我认为这可能是一个好的结果，但可能持续很长一段时间，它可能存在100年。”

早在2014年1月的达沃斯世界经济论坛上，席勒就曾表示，加密货币是“泡沫的一个惊人的例子，”这一点“毫无疑问。”他去年又重申了这一论点，并且表示，比特币可能再现1929年的市场崩盘。