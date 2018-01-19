飞机上玩手机 需抢上网名额

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 马晓晴） 继东方航空和海南航空为手机“解禁”之后，春秋航空、南方航空、厦门航空、山东航空、四川航空、上海航空也于1月18日陆续宣布放开飞机上使用手机。

其中，南方航空、厦门航空、四川航空和上海航空于今天起实现“空中开机”；山东航空将于1月22日实现“空中开机”；春秋航空则将于春运首日2月1日起“解禁”手机。

另外，记者了解到，祥鹏航空也已于昨天开放手机限制。昨天凌晨由昆明飞往腾冲的祥鹏航空8L9857航班，首次开放手机限制，祥鹏航空也是我国西南地区首家空中试行开放机上手机等电子设备使用的航空公司。

乘客体验

看网页流畅打开视频会卡

在飞机上能玩手机了，将手机调成飞行模式，连接“空中WiFi”，就可空中上网。那么，飞机上的网速快吗？稳定性如何？

据乘坐已经开通手机上网服务的旅客称，网速在100k左右浮动，通过WiFi发短信、发语音比较流畅，但打开视频速度较慢。

据了解，旅客在登机前通过网站预约飞机上的WiFi验证码，登机后便可在飞机上使用WiFi。“发微信、看网页，还是比较流畅的，但打开视频就会有点卡。”一名旅客表示。据工作人员介绍，受到带宽和流量的限制，同时上网的人较多时，网速会不同程度受到影响。

“解禁”具体服务

南方航空

15架空客实现客舱卫星上网服务

南方航空公司发布公告称，从今天起，搭乘南航实际承运航班的旅客，可以在飞行过程中使用手机、平板电脑（Pad）、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED）。旅客在空中使用手机时，需设置为“飞行模式”。

且南航表示，由于南航航班量较大，修订后的机上安全演示录像和安全须知卡将在客舱内逐步更新，请以客舱和驾驶舱广播为准。

南航提示，根据局方要求，一旦机组发现任何干扰安全的情况或突发紧急事件需立即停止使用便携式电子设备时，广大旅客请务必听从机组安排。

目前，南航已在15架空客A330-300客机上实现了客舱卫星上网服务，主要覆盖广州-悉尼/墨尔本/布里斯班、北京-阿姆斯特丹/广州等航线。

其中，南航2017年下半年引进的新型A330-300（33W）客机搭载了全新一代机上娱乐与互联系统，在飞行高度达1万英尺（约3000米）以上，旅客可利用手机、平板、笔记本电脑等个人电子设备连接互联网，浏览南航网站、收发邮件、微信聊天、查看新闻时事，还可以观赏空中娱乐节目。

南航旅客可通过官方APP、飞机客舱内部标识或咨询乘务人员了解所乘坐航班是否提供互联网服务。

厦门航空

波音787宽体机队具备WiFi

厦门航空公司表示，今天零时开始，乘坐厦航所有航班的旅客，均可在飞行全程中使用具有飞行模式的移动电话（智能手机）和规定尺寸内（长宽高三边之和不超过31厘米）的便携式电脑或平板电脑、电子书、视/音频播放机和电子游戏机等小型PED设备，但需打开手机飞行模式。不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。

此外，超过规定尺寸的便携式电脑、Pad等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。

出于客舱安全考虑，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型PED设备不允许连接耳机、充电线等配件。助听器、心脏起搏器以及其他不影响飞机导航和通讯系统的用于维持生命的电子设备和装置可全程使用。

为确保飞行安全，在特殊情况下，厦航有权禁止旅客使用PED，旅客应听从客舱乘务人员的指令执行。

值得一提的是，厦航的波音787宽体机队已全部具备机上WiFi功能，并早在2015年就开始向旅客提供免费体验服务。手机限制放开后，只要乘坐787机型执飞的航班，旅客可以通过提前申请获得密码，在空中使用手机、平板电脑等设备接入互联网，体验社交聊天、收发邮件、浏览新闻等网络服务。目前厦航波音787飞机执飞航线包括所有洲际航线以及部分北京航线。

春秋航空

春运当天“松绑”手机禁令

春秋航空新闻发言人张武安表示，今年2月1日春运正式开启，春秋航空所有国内国际地区航班将同时“松绑”手机禁令。届时，旅客在飞行全程使用开启飞行模式的手机。

“届时，旅客在飞行全程不必关闭手机，但手机必须处于飞行模式。”张武安说，旅客也必须随时听从机组人员的指导，如果机组一旦发现有任何干扰情况，将随时禁止手机的使用。

连接WiFi

乘客名额有限

18日，东方航空MU5137航班从上海虹桥机场起飞，目的地为北京，这是一架能提供空中WIFI的航班。6时28分，登上航班，发现行李架下方，已经标出飞机上可使用WiFi的标识。起飞20分钟后，连上了WiFi。体验发现，空中连接WiFi，要先打开飞行模式，关闭蜂窝数据，抢到预约名额后即可使用WiFi。乘务员表示，本次航班只开放近100个连接WiFi的名额。

“本来很惊喜，现在很失望。”有旅客表示，乘务员帮忙连接WiFi后，本来以为能上网，结果网页都打不开，只能上微信，网速太慢。还有的旅客称，空中邮件发不出，视频传不了，只能微信发文字和图片，一张截图微信5分钟才能成功发出。

背景

8家航空公司发布“解禁”具体时间

目前，中国十大航空公司（国际航空、东方航空、南方航空、海南航空、深圳航空、上海航空、厦门航空、四川航空、山东航空、春秋航空）中，已有8家公布了开放手机限制的具体时间，目前未“解禁”的还有国际航空和深圳航空。

记者从中国国际航空公司了解到，国航正在进一步完善相关工作方案，在未完成民航局相关的验证程序前，仍执行原有机上不能使用手机的规定。另外，深圳航空公司表示，预计2018年上半年，旅客就可以在深航飞机上有条件地使用电子设备了。

多家航空公司陆续放开手机限制，但也均对其使用提出了要求。根据中国民航局《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》第五次修订、《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》的相关要求，各航空公司制定了相应实施方案。

文/记者 马晓晴 综合央视 制图/李明