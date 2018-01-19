直播答题提现套路多 甚至需要授权个人信用情况

想要在西瓜视频中提现，必须同意成为合众支付的用户。

来源： 西部网-陕西新闻网

最近“直播答题”突然爆红网络，映客直播、花椒直播、西瓜视频等纷纷在此发力，周鸿祎、张一鸣、王思聪都出来“撒币”，相信也有不少网友真的分得了奖金，但是在提现中，记者发现竟然存在诸多“套路”。

奖金不提现过期将作废

映客直播的“芝士超人”、花椒直播的“百万赢家”及“冲顶大会”、西瓜视频的“百万英雄”是目前较为流行的几款“直播答题”游戏。打开手机App观看直播连续答对12道题目就能分得奖金，但是想把奖金提到银行卡里，各个App实际上还有不少限制。

记者采访了几位“直播答题”的玩家，多数玩家都知道各个AAP在提现中设置一定门槛，“我玩的西瓜视频，提现需要满10元，我这才7元，还不能提。”网友“温酒斩华佗”说。

而记者调查发现除了提现有金额门槛外，部分App对提现时间也做了要求。

“百万赢家”提现最低额度10元，不足10元无法提现，提现需缴纳20%的个人所得税。并规定提现有效期为3月28日前，超过提现有效期仍未提现，将视为用户自动放弃该奖金。

“冲顶大会”提现最低额度20元，不足20元将无法提现，提现无手续费。“冲顶大会”在活动规则中没有提到有关提现有效期的内容。

而映客直播的“芝士超人”只需0.1元就可以进行提现，活动规则中也没有提现有效期。

西瓜视频提现的最低额度为10元，不足10元的不支持提现，提现无手续费。同时在活动规则中说明奖金提现有效期为3月28日，过期视为用户自动放弃该奖金，系统将对奖金账户清零，而对不足10元无法提现的账户将做销户处理。

“我还真不知道提现还有有效期的限制，以为奖金一直有效呢。”网友“温酒斩华佗”说。

提现还需授权个人信用信息

除了设置提现门槛、时间外，映客直播，花椒直播都把提现简单的描述为奖金可以提到支付宝账户中。

而在实际操作过程中，花椒直播需要用户上传“自持”身份证的照片进行实名认证，再进行手机号认证，再绑定支付宝帐号才能提现。而“冲顶大会”提现时首先需要认证手机号，之后在提现时填写用户的真实姓名、身份证号及支付宝帐号。

而套路更深的是西瓜视频，在活动规则中，西瓜视频提到想要提现需要绑定个人手机号，银行卡号及账户。但在实际操作中用户还必须同意《合众支付用户服务协议》成为合众支付的用户。如果用户勾选同意《合众支付用户服务协议》实际上是同意了《合众支付账户服务协议》、《合众支付认证服务协议》及《个人信息采集授权书》，一旦确认西瓜视频将获得个人的信用信息。

《个人信息采集授权书》第一条第一款称，为实现在‘西瓜视频App’上获得红包提现，为使‘西瓜视频’及时有效地验证本人的信息（包括但不限于身份信息、手机号、开户银行、银行卡号），本人__，特在此同意授权‘西瓜视频’向第三方机构核实或查询本人的个人信用信息，并同意上述第三方机构在法律、行政法规许可的范围内，向包括但不限于金融机构在内的商业机构、政府部门等其他第三方信息提供者采集本人信用信息并将该等信息进行整理、保存、加工、输出，以达成上述核实或查询之目的。

“我觉得这有点像前一阵支付宝年度账单的事情，虽然不是默认勾选，但也够无耻。芝麻信用高的人还可以享受一些免押金服务，但是我在‘西瓜视频’取个属于我自己的钱，为什么还要授权他们查看我的信用信息？”网友“温酒斩华佗”说。

对此记者咨询了陕西洪振律师事务所的杨磊律师，杨磊表示，西瓜视频的此种做法涉嫌侵犯消费者的知情权。

“当用户参与西瓜视频有奖竞答时，实际上是用户与西关视频形成了一种有奖竞答的合同关系，在这种合同中，通过用户协议明确了双方的权利义务关系，关于提现部分，仅约定的提现条件是绑定手机，银行卡等内容，然而在实际操作中，西瓜视频引入第三方支付平台，但这部分内容并未在与西瓜视频之间的协议中予以明确，而是在用户提现过程中增设注册合众支付为前置条件，实际上属于侵犯了消费者知情权。”杨磊说。

“这么大的业务量不引入互联网支付平台，靠自己进行银行转账确实很难完成，但是这必须要让用户提前知情，应该在活动规则中予以体现。”杨磊表示。（记者 陈嘉伟）