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比特币矿工自述：我的目标是赚1000亿

比特币矿工自述：我的目标是赚1000亿
2018年01月19日 15:49 新浪综合
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　　来源：创业家微信公众号

　　“我是福建龙岩人，张一鸣的老家离我家就1公里。我创业的目标就是冲着今日头条去的。现在人家变几百亿美金了，我挺有压力的。”

　　“我们所有的目的就是囤币。只囤币，不敢卖，因为害怕内心承受不了。你今天以1000元的价格出手，明天它就涨到10万元，你怎么办？我们是宁愿吃榨菜也不想卖币，就到了这种境界。”

　　“很多业务砍掉以后，母公司现在变成了投资公司，专门投区块链项目、为全产业链提供金融服务。我们最终的目标是区块链领域的蚂蚁金服。”

　　读高中自我训练成战略游戏《红警》高手，2015年通过YY小说《重生之妖孽人生》知道了比特币，就此进入暴富和狂想交织的世界。世人看他太疯癫，他看世人真可怜。立此存照。一个细节未经深入考证的比特币矿工自述。 一款为创投圈大佬定制的App！

　　口述 ：一个比特币老矿工

　　卖车卖房囤币

　　2014年我失恋了，决心创业，靠摆地摊做“全场1元”的特价小商品解决了基础的物质需求。我觉得我是擅长长期战略的，所以摆了几个月的地摊以后就转做了流量生意：以微信、QQ群为载体，做导流、SEO，偶尔也做做水军。现在保留下来的QQ好友估计还有七八十万人，以前光QQ太阳号（创业家注：16级以上QQ号）就有十几万个，管理这些号要用几百台电脑。当年电商整体比较红火，我后来转投比特币算急流勇退。

　　我是福建龙岩人，张一鸣的老家离我家就1公里。他年龄比我大，所以我过去在老家没有见过他。

　　说实话，我创业的目标就是冲着今日头条去的，当时它估值10亿美金，我觉得追得上。现在人家变几百亿美金了，我挺有压力的，再想去超越它，就不能靠传统的赛道了。

　　2015年我看了一本YY小说，名字叫《重生之妖孽人生》（创业家注：一部都市生活类小说），讲的是男主角回到过去用科技改变社会的故事。那里面提到了比特币，我看到后热血沸腾，就顺着这条路琢磨下来。我研究了一个星期，然后就把房子、车子卖了，全都买了比特币。比特币当时的价格是1500人民币。为什么这么疯狂？因为当商业嗅觉渗透到你整个灵魂里面去的时候，你是无所顾忌的。

　　我个人的财富是有限的，只能通过创业来借助资本力量。我之前做流量时候的合伙人给我介绍了一个投资人。这个人是专门投区块链项目的，潜得很深。全球区块链第一阵营的企业他都投了。

　　在这个行业我觉得他是最顶端的。这个人为了帮我们创业，把家从杭州西湖玉皇山一个别墅搬到了广州我们公司旁边，辅导了我们两年。后来，我早期的合伙人因为顶不住经济压力退出了。

　　我们所有的目的就是囤币。只囤币，不敢卖，因为害怕内心承受不了。你今天以1000元的价格出手，明天它就涨到10万元，你怎么办？这对人的心理冲击特别大。我们是宁愿吃榨菜也不想卖币，就到了这种境界。为了这个，我后面找的女朋友又差点和我分手。

　　我们矿工都很朴素，没有太大的消费需求，该吃泡面还是得吃泡面。北京一个做矿机的哥们儿手里有20万个比特币，但人家现在还住着6环外一个60平的小破房子。很多人是没法理解他的。我做不到他这样。我苦那是相对的，毕竟咱还有几个公司在产生盈利（创业家注：据采访对象介绍，流量生意当时还在运营）。

　　很多人觉得我们疯了

　　我们早期挖矿都是在深山老林里面。最早是我带着4个人从广州开车开了2000公里到云南丽江，在路上我看了20本电工书，因为战况紧急，到了那基础建设得自己动手搞。这个技术要求很高，还需要争分夺秒，如果矿机跑不好，一天可能会损失几十万到几百万元。但其实挖矿本身并不复杂，纯粹自动化，有人盯着就好。

　　我在丽江待了半年，主要负责人才队伍的建设和与当地利益集团的协调。粗活雇人，剩下的自己来。当时身边没有“嫡系部队”，都是临时（招募）培养，必须能吃苦。我们有极强的赚钱能力，在币价不涨的情况下，我们年平均回报率还能有4倍左右。我只赚挖币的钱，不炒币。

　　这个商业模式非常稳固。我挖一个币的成本只有2万元，卖10万元。然后数字币交易也需要我们的计算机帮做行为确认，从中还能赚取“手续费”。我们本质上是一个计账工具，未来无数种应用都离不开计算能力的保护。

　　老矿工都是既得利益者，也逐步在套现、退出、做资产配置。现在进入了矿工2.0阶段，挖矿拼的是算力。未来，比特币不是财富象征，每个人旗下有多少计算能力才是。我相信计算能力是整个区块链网络的最底层。

　　很多人会问一个问题，耗费那么多能源到底值不值得？我的观点是，整个地球的财富放在区块链虚拟世界，耗点电算什么，我觉得太划算了。互联网只是解决了连接问题，而区块链解决了全人类的信任。

　　新行业最怕一种人，就是大铲车、推土机式的，上来不管三七二十一先推了再说。反而那种瞎研究的，基本就是没机会了——那些天天研究学术的，一般也做不了大事。

　　问题很简单：你要不要进来？你要先进来还是后进来？先进来的人可以用极低的时间成本达到最大的财富，后进来的只能用他的青春努力去换取一点财富价值。这很现实。这不是你我相不相信的事了，是大家都跑去弄了，你弄不弄？这就是拼认知的时间段。

　　很多人在传统领域很牛，但是到了这个领域，声音就不敢太大了。为什么？因为你不知道哪个80后、90后的币比你多。我见过太多这样的人，我身边就有，炫富，买跑车。有一次聚会，大家拿出比特币来比，就买跑车的那位最少。后来他乖乖把车卖了，回归到穿拖鞋的这种状态。

　　在我们这个圈，“有钱人”的地位最低。不是有没有钱的问题，而是我们带不带他玩的问题。太啰嗦的人，我们不理。实际上，干我们这行的都很讲信用，你看我们平常是怎么打款的，没时间签合同，要签合同的人我们不理。5000万是不是？直接就打过去了。很多人觉得我们疯了。

　　我身边有太多一夜暴富的人。很多人有钱了以后就是买车、买房，去KTV、夜总会。有点风险意识的，就把业务停了去做财富管理。其余的就是精英，像我们这类，不单为赚钱还有更高的追求。我之前创业虽然也赚了钱，但总感觉差一股劲，就像斗地主，牌不错但没王炸。这次我是一手好牌，很多炸弹，很爽。

　　很多人是突然赚钱了不知道怎么办。去唱歌没有心情，去夜总会也没有心情。钱来得太快了。他过去几十年都没有这种财富，驾驭不了。我不是一夜暴富。

　　严格来说，我是通过坚定的价值投资以及长期努力实现“认知套现”的。挖矿确实赚钱很快，但我的目标是赚1000个亿，而不是冲着一个亿、两个亿来的。不过，目前我不太方便透露我有多少资产。

　　身边的人知道我有这种经验，有这种认知，找过来请教。我说你不要去投资什么五星级酒店了，他不懂，只能投这些东西。我告诉他把该砍掉的业务砍掉，做好风控——你是既得利益者，国家追究起来，有可能你是有原罪的。实在不行，你把币给我，我帮你投。

　　要认清，这是全球传统财富再分配、再流动的过程。我挖矿就是要卖给想买比特币的人，就跟炒房一样，受到财富刺激的人才会去炒房。这是心甘情愿的财富再分配。

　　最早挖矿的基本是80后、90后，大部分60后、70后开始不认可这个事情但后来又想进。他们不认可没关系，未来是年轻人的。他们炒房卖给我们，我们就炒币卖给他们嘛。逻辑是一样的。

　　至于你是韭菜还是割韭菜的，就看你的水平了。

　　区块链领域的蚂蚁金服

　　我前后经历了七八次蜕变，每天都像谍战片、商战片。

　　2015年的那个时候我被合伙人叫到广州是想做网络项目的，也是搞这种流量行业。因为项目不大，后面临时转成金融区块链。

　　当时股权是对半开，我也没考虑合不合理的问题。做到后面，就老套路，一把手到底是谁？这个问题耗费了我很多精力，直到近期我花了很多钱把大部分股权回购。这个占用了我两年时间，解决之后公司开始跑得特别快。

　　我对行业最早的理解是说，在淘金热中倾向于做“卖矿泉水的”。说白了就是他们去挖矿，我们卖铁锹。但后来发现，在国内大环境下，这种模式未必是长期可持续的。我们最终还是选择进了深山老林。很多创业者跑去搞ICO，我感到很震撼，理解不了。我觉得他们跑偏了。

　　现在区块链项目很多，判断好坏还是按照传统天使那一套：一看团队，二看商业模式是否可持续。最后一点很重要，看它的币有没有锁定期。敢把币锁定，代表创业的态度。别的没了，只要不跑路就行。我认为区块链项目真正能跑出成绩是在3-5年以后，现在还处于资本泡沫形成的过程中，这也是我选择先做矿工的原因。

　　最近我跟人聊，很多人现在想梭哈一把。很多韭菜开始入场了，我妈都在问这个事。我觉得市场太疯狂，别人疯狂我反而要更谨慎。

　　今年元旦之前，我把九成的矿机甩手卖掉了。后来证明，这种做法有一定的前瞻性。我的设备是1000万买的，连团队一起打包卖出去赚了5-6倍。目前我大部分资产已经套现，开始往海外走。我们其实很早就在罗马尼亚、北美一些国家布置矿机了，规划是100万台。现在我决定把挖矿这类业务放在公司体外，以子公司的形式去做。

　　很多业务砍掉以后，母公司现在变成了投资公司，专门投区块链项目、为全产业链提供金融服务。我们最终的目标是区块链领域的蚂蚁金服。我觉得定位必须要高远，要不然你到处都是对手。

　　至于能不能做成，再说。

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