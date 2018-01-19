乐视网宣布终止资产重组 复牌后下跌爆仓疑问待解

来源：界面新闻 梅岭ML

1月19日，乐视网（300104.SZ）发布公告，董事会已通过关于终止重大资产重组事项的议案，董事会通过关于终止变更公司名称及证券简称的议案。乐视网将于2018年1月23日上午10点通过网上互动平台召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会，董事长孙宏斌、总经理刘淑青将出席。

乐视网在公告中表示：终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事作了回避表决。公司决定终止本次重大资产重组事项。

2017年4月，因乐视网拟调整收购乐视影业方案，股票停牌至今。乐视影业注入上市公司早在2014年提上议程，根据原收购方案，乐视网拟以现金+股份的方式作价98亿元收购乐视影业，拟向包括张艺谋等明星股东在内的44名股东以41.37元/股价格发行1.65亿股股份。随着乐视资金链危机的整体爆发，乐视影业注入计划风雨飘渺，现在终于宣布失败。

独立TMT分析师付亮19日午间对界面新闻记者表示：“到目前为止，靠着把乐视影业注入从而拯救乐视网已经不现实了，对于已经投入170亿元的融创来说并不是个好消息。第二，根据此前公布的重组方案，乐视影业已经不可能达到那么高的估值了，在目前监管部门要求乐视网尽快恢复交易，那么采取先终止重组，再恢复交易，是比较好的选择。“

从2017年1月融创入主至今，融创已经通过连续三次收购，目前已取代乐视控股成为乐视影业第一大股东，天津嘉睿目前持有乐视影业40.7500%股权。

对此，付亮认为：“现在终止重组，不代表未来就不会再次开启重组，从孙宏斌的角度，无疑对乐视影业是看好的。那么恢复交易后，乐视网的股价跌到足够惨了，在合适的时候重新计算估值，再次注入。在融创已经是乐视影业第一大股东的背景下，贾跃亭被轮番冻结股权导致的上市公司控制权无法变更的问题，我认为就可以解决了。”

乐视网的股价自2017年4月16日停牌以后，已经长达270天停留在15.33元/股，为何乐视网选择在近期复牌？剑鱼投资系统创始人周增军表示：“复牌的直接原因一是停牌时间实在太久，另外已经将其从指数中踢出，复牌后对指数不会有太负面的影响，从尊重投资者交易权的角度，交易所也会促使乐视网早日复牌。”

2017年下半年，乐视网接连被深证成指、深证100指数、创业板指剔除，分析认为，随着乐视网的权重作用减弱，乐视网复牌后对于整体板块的冲击将会降低。周增军表示：“乐视网已经是被抛弃的孩子，对指数没有实际影响，但对市场心理会有影响。利空出尽后，乐视复牌对创业板走势是个利好，创业板有可能以乐视复牌为契机，展开一轮可观的反弹行情。”

上海一投资人士对界面新闻记者表示：“乐视复牌对指数影响不大，事实上我认为目前除了被套牢的基金和普通投资者，乐视已经没有多少人关注。至于复牌后会面临几个跌停，我认为还要看具体公告内容。”

那么，乐视复牌后会遭遇几个跌停？

对此，小伞金融smaum创始人林起对界面新闻记者表示：“乐视网即将开启一字板跌停之旅了，个人认为贾跃亭肯定会面临爆仓。”

截至目前，对股价有具体参考的只有诸多基金公司在2017年连续三次下调对所持乐视网股票估值，目前约在3.91元/股上下，相较于乐视网停牌前股价，相当于连续13个跌停。但基于基金公司调整估值以避免赎回的情况，连续13个跌停板被投资者认为过多。有分析指出，乐视网复牌后5个左右的跌停，较为容易推进重组事宜。

但无论最终收获几个跌停板，乐视网股价的下跌都将引出一个困扰了市场许久的问题：贾跃亭质押股权是否会面临爆仓？

根据乐视网2017年三季报，贾跃亭持有10.24亿股，质押数量10.2亿股，占比达99.54%。根据winds数据，乐视网共计有14亿股，占公司流通股比例55.15%的股票处于质押状态，根据券商股票质押预警线160%，平仓线140%的计算，市场上认为贾跃亭的平仓线大约在11元/股上下，预警线为13元/股。根据停牌前15.33元/股的价格，或在5个跌停后，贾跃亭恐将面临平仓或爆仓的可能。

值得注意的是，贾跃亭持有的乐视网股份目前处于全部冻结的状态，且处于轮候冻结的状态，即前一冻结解冻后，下一轮候冻结自动生效。

冻结后的股权在股价下跌的情况下，是否也会爆仓或者平仓？

对此，上海华荣律师事务所律师许峰对界面新闻记者表示：“冻结股权无法进行交易，由于轮候冻结实在太多，不排除会通过法院拍卖所冻结的股票。毕竟数量还是很多，应该会有人感兴趣。拍卖价格会参考当下的股价进行评估。我认为法院拍卖贾跃亭所持有股权的可能性很大。”

记者查询发现，乐视网目前涉及33起股权冻结，但司法拍卖为零。而由于贾跃亭股权冻结，乐视网股权结构无法短期内改变。在近期第一次抛售酷派股权套现8亿港元后，甘薇表示将用于抵消招商银行债务，偿债比例为60%，以此对已冻结资产进行相应比例的解冻。而招商银行则是最早对乐视网提出资产冻结的银行，时间为2017年6月。

面临同样局面的还有乐视网其他高管。2017年12月，方正证券公告称，由于乐视网高官刘弘及杨丽杰因质押乐视网股权后无法回购，被方正证券申请强制执行，目前法院已受理此执行申请。

此次终止乐视影业的重组，付亮对界面新闻记者表示：“孙宏斌想获取控股权，除了贾跃亭股权拍卖，在乐视网股价下跌到足够低，融创可以抄底，再合适时机重启乐视影业注入，在贾跃亭股权被轮候冻结的情况下，顺利拿下控股权。”

上海私募基金经理霍昕则认为：“乐视的重组本身也就是为了拖时间，贾跃亭旗下的资产根本不符合资产注入条件。其次，孙宏斌如果注入贾跃亭资产，会被动提高贾跃亭持股比例，等于就是活雷锋，而且根本不可能被监管通过。所以很明智地开始交易等着跌停，节省时间，（终止重组）不是坏事儿。”