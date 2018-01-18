我体验了东航WiFi上网航班 这些问题你可能会关心

1月18日早上6点半，我登上了东航从上海前往北京的MU5137航班。

这是一次不同寻常的飞行，因为飞机上的200多名旅客都不必关机，只需要打开飞行模式就可以全程使用。

而且，这架飞机可以提供空中上网服务。在进入机舱时，可以看到飞机机身上有一个明显的WiFi logo，这也是东航目前74架可以提供上网服务的机队中的一架。

总的来说，能够在飞机上用手机是一件值得开心的事情。但是根据界面新闻记者亲身的体验，网速并不流畅，在不到两个小时的飞行过程中，出现多次断网的现象，但是好在，只要你登陆过，网络会自动连接，不需要重新登陆，用微信聊天、收发邮件是没问题的，但是刷微博可能会很慢很慢。

下面是一些你可能会关心的问题：

1. 目前国内所有的航班都允许开手机吗？

不是。

目前，东航和海航都宣布从1月18日开始解禁手机和其他移动电子设备的使用，春秋航空宣布从2月1日开始松绑手机禁令。目前，中国国航、南方航空、吉祥航空、厦门航空等公司都没有公布解禁的日期。

根据中国民航局飞行标准司发布的《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》（以下简称《指南》的规定，航空公司可以自行制定具体的落地细则，不需要民航局进行提前审批，这意味着接下来，其他的航空公司都会争相发布解禁日期，乐观来看，春运期间的航班上都可以使用手机。

2. 飞机上使用手机有什么要求？

根据《指南》的规定，乘客在使用手机时必须开启飞行模式，不能使用4G数据。另外，当飞机处于低能见度的飞行阶段，或者是飞机疑似受到电子设备干扰时，机组人员可以禁止乘客使用包括手机在内的电子设备。

3. 哪些航班上可以上网？

东航目前有74架可以提供上网服务的飞机，全部都是双通道宽体飞机，海航有17架波音787可以提供空中WiFi，这些飞机主要是用于执飞前往北美的远程国际航线，同时，也会覆盖一些热门的国内航线，比如东航在一部分京沪航线的航班上提供空中WiFi，海航会在三亚往返北京的航线上提供上网服务。

如果你乘坐的是像波音737，或者是空客A320这种只有一条过道的飞机，那肯定是不能上网的。

4. 在飞机上如何上网？

如果你幸运地登上了一架有WiFi标识的飞机，那恭喜你，但这只是第一步。

如果你乘坐的是东航的航班，首先，你需要开启飞行模式，等待飞机完成爬坡进入平飞状态时（大概15分钟），可以搜索到“CEAIR-WiFi”的热点，任意打开一个手机页面，会进入东航自己开发的一个主页，点击右边的菜单栏，然后点击“登陆互联网”，输入座位号和身份证（或者是护照）号码的后四位即可。

特别需要强调的是，由于卫星宽带成本不菲，东航将上网名额限制在每个航班100名乘客。如果担心在飞机上抢不到，乘客可以提前30天通过东航的APP或者是网页进行提前预约。

5. 在飞机上上网要收费吗？

目前，在东航和海航的飞机上上网是不向旅客收取任何费用的，但是东航的工作人员告诉记者，目前这项服务不是“免费”，官方的说法是邀请旅客免费体验价值为258元的上网套餐。

因为东航和海航是通过卫星信号来为旅客提供上网服务，航空公司需要对飞机进行改装，成本在300万元以上，加上卫星的带宽成本不菲，传送1Mb的成本就要20美分，因此指望航空公司一直做“活雷锋”的可能性不大，但是具体的收费模式还不清楚，外国的航空公司有的会根据航段、使用时间和流量等指标进行收费，价格差异也比较大。

6. 上网的体验如何？

根据记者的亲身体验，网速比较慢，可以用微信聊聊天，但是刷微博就变得很困难，观看在线视频更是不可能的。

比如记者乘坐的这个航班，飞机座椅后背是没有屏幕的，也就是说没有机上娱乐系统，但是好在，东航自己开发了一个登陆WiFi时会看到的一个互动页面，在上面可以看新闻、听音频、购买免税品、或者是玩一些小游戏。因为这些内容都已经提前储存在局域网中，所以体验起来速度很快。

另外，记者还发现，有些小游戏是专门为一些公司开发的，比如有专门为百度外卖开发的一款游戏。东航的工作人员告诉记者，通过这种商业合作，东航可以获得一些收入。