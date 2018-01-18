乐视网复牌在即 多少跌停等在路上

知情人士称，乐视网正在准备复牌事宜；据最新估值，乐视网股价或下跌近75%，相当于13个跌停

停牌9个多月的乐视网（300104.SZ）日前传出“不久即将复牌”的消息。1月17日，新京报记者从乐视网内部人士获悉，乐视网的确将于近期复牌，具体哪天不能完全确定。目前董事会也在积极准备复牌事宜，监管层也在不断推进乐视网复牌事宜。

不过，融创中国董事会主席孙宏斌和LeEco乐视控股创始人、董事长、CEO贾跃亭并未针对上述问题作出回应。乐视公关部对外称“以公告为准”。

据市场资深人士称，乐视网复牌后预计股价会补跌，重组乐视影业对股价的支撑作用十分有限，除非乐视网引入新的投资者和资金。

乐视网已为复牌做过准备

乐视网在此前已经做了一系列复牌准备动作。1月9日，乐视网发布公告称，拟更换会计师事务所；1月2日晚间，乐视网控股子公司“新乐视智家”拟以9290万元价格受让“乐视商城”及相关资源、知识产权等资产。

2017年4月16日晚间，乐视网发布公告称，拟调整收购乐视影业方案，股票自4月17日上市开始起停牌。以转增后的股价计算，乐视网股价停在了4月14日收盘的15.33元。

5个月后，乐视网没有按计划如期完成对乐视影业的重组。2017年10月10日，乐视网以“本次重大资产重组涉及重大无先例事项”为由继续停牌。在此之前，乐视网还进行了一次更名。9月27日晚间，乐视网发布公告称，拟更名为“新乐视”，股票代码不变。

截至目前，乐视网处于停牌状态已有9个月之久，早已超过了上市公司筹划各类事项连续停牌时间不得超过6个月的规定。

在此期间，已透露的进展是乐视影业的大股东将变更。2017年12月25日，乐视网公告称，融创中国（1918.HK）控股子公司天津嘉睿拟对乐视影业增资。增资完成后，天津嘉睿将成为乐视影业的第一大股东，持股40.75%；乐视控股变为乐视影业的第二大股东，持股16.36%。

停牌期间，乐视影业重组进展缓慢与乐视网创始人贾跃亭的财务状况恶化、乐视网的经营状况下滑以及乐视影业股权被冻结有关。

若复牌后乐视影业重组成功，业内人士认为，乐视影业的营业收入占比有限，而且是新业务，不太可能拥有反转乐视股价的能力。

贾跃亭质押股票面临平仓风险

停牌已经9个月的乐视网即将迎来复牌，投资者最关心的就是复牌后的股价。

从乐视停牌至今，重仓持有乐视网的基金公司已经多次对其估值进行下调，最新的估值低至3.91元左右。以转增后乐视网停牌时的15.33元计算，乐视网估值下跌近75%，约相当于复牌后13个跌停。

重仓的公募基金对乐视网下调股价估值，引发了市场的担忧。由于乐视网目前存在大量的质押股票，如果股价击穿平仓线导致机构强行平仓抛售，那么无论对于贾跃亭、孙宏斌还是乐视网的投资者而言，都将面临风险。

根据乐视网公布的2017年第三季度财报，目前第一大股东贾跃亭所持股数量为10.24亿股，占比25.67%。其中，质押数量为10.20亿股，占贾跃亭所持股份的99.54%。同时，贾跃亭所持乐视网股份全部被冻结。

以乐视网停牌前的收盘价15.33元/股计算，贾跃亭质押的乐视网股份市值达到156亿元。若以多家公募给出的最新估值3.91元/股计算，贾跃亭的质押股权账面价值仅为40.04亿元。

乐视复牌的消息传出后，投资人也格外关注。上海一家公募基金经理对记者表示，复牌后补跌是肯定的。对于“可能会有资金刀口舔血”的说法，他认为，“抄底风险很大，这（乐视网股票）就是个死老虎，很难有人愿意拖个‘尸体’前进。”他直言，“别说跌到3块钱，即便跌到3分钱不会感兴趣。”

大盘受乐视股价影响有限

有声音认为，乐视一旦复牌后可能出现的连续跌停的情况将对创业板带来冲击。

对此，资深证券律师吴立骏称，乐视事件发酵已久，对于创业板指数的影响将比较有限。

为了防范上述风险，监管层已经采取了措施。早在2017年12月18日，深交所与深圳证券信息有限公司决定，于2018年1月第一个交易日对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等指数实施样本股定期调整。其中，乐视网被列入调出公司名单，被调出深证成指、深证100、创业板指。

当时就有业内人士对新京报记者分析，将乐视网调整出深证成指等指数，是为了避免乐视网复牌后对大盘产生影响。

吴立骏进一步分析称，乐视网所在的互联网电子信息行业板块将受到比较严重的影响。乐视网停牌以来，行业板块的整体跌幅约20%，以此来看，乐视网复牌后至少补跌两个跌停。

“我会先卖了，然后看新东家怎么样再考虑是否买入”，一位乐视网股东告诉记者，除了乐视的生态圈是个不错的构思，但分割到每一个细节却不足以支撑，“如果没有重大的利好消息，股价翻盘是没有希望的。”

■ 延展

乐视再遭供应商逼债

贾跃亭妻子某薇成立债务小组的消息引发了乐视供应商的关注。1月15日，在北京朝阳区姚家园路的乐视大厦内，供应商代表郑先生告诉记者，此次将有27家供应商前来讨债，欠款总数近3000万元。

有供应商表示，他们也拖欠着工人的工资，下游的供应商也向他们催账。他们希望此次能见到全权负责处理乐视债务的甘薇和贾跃民。

“上次来开保时捷，这次办了公交卡”

“上次我是开保时捷过来的，这次我自己办了一张公交卡。”承包了乐视移动天津地区店面建设及广告推广业务的供应商郑权这样对记者说。

1月9日，27家乐视移动供应商联名致信甘薇和贾跃亭的兄长贾跃民。供应商在信中称，近日听闻贾跃亭的妻子甘薇回到北京并成立债务小组，着手解决了部分乐视债务事宜，呼吁甘薇和贾跃民给予机会与27家供应商对话，坦诚相见。

1月11日，郑权和来自山西的供应商刘峰，对接上了乐视方面的负责人赵磊。供应商希望与甘薇、贾跃民见面对话的诉求，得到的回复是已传达诉求。至于是否愿意见面沟通，目前暂未作具体回复。

郑权是此次前来讨债的供应商中被欠款数额最多的，也是此次讨债的供应商代表之一。乐视移动一共拖欠他480万元，这让他的工厂失去了资金周转能力。据他介绍，2015年，刚接到乐视移动的订单时正是工厂发展的巅峰，一度拥有120余名工人。乐视资金链断裂后，工厂的生产受到巨大影响，工人与下级供应商纷纷向他施压。

从去年春天开始，来自贵州的供应商杨涛（化名）和妻子分别两次来到乐视大厦，乐视欠了他50万元。坐在乐视大厦一层，他叹了口气说，“对于一家大公司来说，50万不算什么，但却足够让我的工厂开不下去，生活陷入混乱。”

杨涛说，“现在只希望乐视把钱还给我们，这样家里能松口气。”

对于供应商的诉求，乐视相关工作人员告诉记者，债务处理小组正在积极与手机相关业务供应商进行对接。

甘薇替夫还债，供应商重燃希望

“2017年最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远。”2017年12月31日，甘薇回到北京后发布了这样一条微博。从美国归来至今，甘薇“替夫还债”的步伐正在加快。

1月7日，甘薇发布微博介绍了债务处理进展，称通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。其中包括将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务；出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港币），偿债比例近60%。

甘薇表示，下一步会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于来偿还更多债权人的债务。

酷派集团1月11日晚间公告，股东Leview Mobile HK Limited于11日已出售所持公司5.51亿股份（占总股本的10.95%），Leview Mobile HK Limited不再为公司股东。据悉，Leview Mobile HK Limited为贾跃亭旗下公司，该公司曾于1月4日出售公司8.97亿股股份。

甘薇从美国归来之后“替夫还债”的做法，让众多乐视中小供应商看到了还款的希望。

“说实话我挺佩服甘薇回国还债的，”来自山西的供应商刘峰对记者称，“贾跃亭已经背负了这么多骂名，希望甘薇不要再辜负我们的期待。”

不过，也有供应商不留情面地说，“我不管是谁，不还钱就什么也不是。”

乐视为何不能先还供应商的钱？

“在乐视的债权人里，我们的金额是最小的，但我们的承受能力也是最弱的。”与众多供应商一样，杨涛对于乐视还款安排充满不解，50余家中小供应商欠款总额不超过7000万，“为什么就不能把钱先给我们？”

对于欠款问题，乐视方面去年7月曾回应称，“乐视绝不会欠任何债权人的钱，包括金融机构，包括供应链，只要给乐视时间，肯定都能够完满偿还。”不过事实并不尽如人意，乐视长期面临四面讨债的境况。

甘薇在偿还8亿港元贷款后，希望招商银行解冻其对应部分资产，便于解决债务问题的诉求。

有业内人士指出，按照贾跃亭目前的资产冻结状况，即使招行解冻，对其处置资产也并无太大帮助。乐视系公司和贾跃亭被冻结的资产绝大部分早已质押，而且在招行后面还有很多的轮候查封，即使招行解封部分资产，贾跃亭夫妇还是没法卖，后面还有其他债权人在排队。

独立行业分析师唐欣称，对乐视而言，大银行优先还款是合理的，毕竟银行一方面有资产扣押，另一方面有信用评级，乐视要想翻身，这两点很重要。而中小供应商的千万欠款也是不小的一笔，乐视而且要么全部清偿，要么都不清偿。如果只有部分偿还了，那其他供应商肯定不愿意，局势会更不可控。

■ 焦点

融创入主乐视“周年祭”

一年前的2017年1月15日，乐视和融创举办战略投资合作发布会，贾跃亭大笑着用左手握紧孙宏斌右手，这个画面定格在业界的记忆中。当时已深陷资金链旋涡的贾跃亭称，合作具有“转折性的拐点”。在融创入主乐视一周年后的今天，“新乐视”复牌，不过曾经发生的事情已经永远改变了乐视及其所在的行业……

孙宏斌：“白衣骑士”香港落泪

“我用了35天泡在乐视，用一个月看懂了乐视的一部分。”去年1月投资乐视之初，孙宏斌表示，看了乐视的账目后，惊叹贾跃亭用“这么点钱干这么大事儿”。当时，与贾跃亭同为晋商出身的孙宏斌，以150亿元入局已深陷资金链旋涡的乐视，被视为“白衣骑士”。

此次合作获得极大关注的同时，外界也有不少疑虑：乐视资金难题仍未解决，乐视手机、乐视汽车、乐视体育三大业务的资金窟窿难以填满，150亿对于“欲望无限”的贾跃亭来说无异于饮鸩止渴。乐视危局在贾跃亭去年7月赴美之后达至高点，一时间“旁氏骗局”的疑虑蔓延开来，国内围绕贾跃亭及乐视系的资产冻结一波接一波。

此后，孙宏斌欲打造“新乐视”，与旧乐视切割的意图已非常明显，但过程并不顺利。据去年10月乐视网财报披露，乐视网去年前三季度亏损额达到16.516亿元，同比去年下降435.02%；营业收入60.95亿元，同比下降63.67%。值得一提的是，在前三季度16亿多的亏损中，第三季度亏损额达10.148亿元，而第三季度的营业额则只占前三季度的不到一成。去年下半年以来，正是贾跃亭出局后以孙宏斌、梁军为首的新高管团队主政乐视网时期。

“在投资乐视之前，我这辈子已经没什么遗憾了。但在投资乐视之后，如果不把这个公司搞好，我这辈子就真的有遗憾了。”当年9月，孙宏斌在香港一次会议上再次谈到了乐视，说完一度哽咽。从入局初的关注和声望走来，“白衣骑士”终究收获的是苦涩吗？

贾跃亭：生态化反沦为笑柄

在百度搜索框里，关于“生态化反是什么”结果多达400多万。乐视危机之后，有声音调侃，“贾老板为乐视讲了一个‘生态化反’的故事，结果却演变成了一场‘生化危机’。”

贾跃亭曾言，“依托全新的互联网生态模式，打破边界、生态化反、蒙眼狂奔，兑现了当初许下的一个个诺言，更创立了互联网生态经济这一全新的经济形态。”化反一直是乐视一大鲜明标签，也一直饱受争议。财经评论人士吴晓波认为，“这些花俏名词的背后，是一次无比凶险的战略冒险，成则天堂，败则地狱。在经典的互联网领域，生态链模式并不是一个陌生的战略，微软、Google、苹果，以及中国的腾讯、阿里，都是生态体系的建设者。然而，在全球范围内，迄今尚没有一家公司，能够在硬件的意义上实现生态化。”

如今，“生态”说已成过去。奇虎360董事长周鸿祎强调，创业者不要谈情怀、不要谈趋势，不要说“生态、平台、化反”之类的大词，“要讲人话”，就说你干了什么产品，给什么人解决了什么问题。

贾跃亭的“情怀论”、“生态说”一路受争议，也曾感染一众业内精英，但如今，失控的生态和烧钱的黑洞终结了未来。

金融业：锦上添花背后露出牙齿

贾跃亭一句“乐视吃亏在融资能力太弱”曾引发一众反驳之声。从上市以来募集资金总结来看，乐视网从2010年上市至2016年，几乎年年通过各种直接方式（包括债券、定向增发）融资，间接融资方式包括短期借款、银行贷款等。

不过，在后来乐视急转直下的危机中，曾经锦上添花的金融机构“露出牙齿”。去年6月26日，招商银行向上海市高级人民法院申请财产保全，请求冻结乐视系三家公司和贾跃亭、甘薇名下银行存款12.37亿元资产。两天后贾跃亭在股东大会上表示，过去4个月时间里遭受银行的挤兑，这直接导致乐视经历了比2015年11月以后更加严重的流动性危机。

招商银行曾是乐视生态化最大的资金支持者之一，该行上海分行曾给与乐视约100亿元的授信额度，之后还曾放款27.4亿港元。乐视网后发布公告，称收到公司控股股东贾跃亭通知，其所持有的乐视网26.03%股份已经被上海市高级人民法院冻结，外界开始担心出现多米诺骨牌效应。多家银行被指卷入乐视危机，建行后也向法院申请冻结乐视及贾跃亭2.5亿财产。

乐视股民：得到的只有教训

停牌约9个月后，乐视网近日传出将复牌的消息，有股民调侃称“活久见。”

从去年4月停牌以来，乐视网三次被机构集体下调估值，每股仅剩3.91元。以转增后乐视网停牌时的每股15.33元计算，乐视网估值下跌近75%，大约相当于复牌后13个跌停。

股民们的煎熬可想而知，有股民称，“摊上这个股票比股灾天天跌停还难受。”也有股民提到，停牌前满仓进去的，就是被乐视创始人忽悠股价会到100块，停盘期间无意中了另一只股票，所幸回了本钱。

乐视网的股价也曾至高点，2014年底以后，股价一度疯涨，从当年12月23日低谷时的28.2元，上涨至2015年5月12日的最高点179.03元。经历了太多的大起大落，如今股民们得到的只有教训。

B06-B07版采写/新京报记者 杨砺 江波