摘要: 半年内成为全球最大的虚拟货币交易所之一，币安快速崛起的同时伴随各种质疑。1月17日凌晨，“币圈一姐”何一就近期媒体对币安的质疑向全天候科技做出独家回应，她称：币安自己没印钱，没炒作波场币，没提供场外交易，公司员工很富有却还在天天吃盒饭。

原标题：印钱？操纵？场外交易？币安“回应一切”

龚正

币安交易所于2017年7月14日正式启动，半年多的时间里，币安以火箭般的速度成为了全球最大的虚拟货币交易所之一，目前其ICO代币的市值达143亿元。

用户量方面，2017年12月19日，币安宣布其用户数量超200万，其后不到一个月的时间，这个数字便跃升至500万。同时据媒体报道，每天有25万新用户不断涌入币安的平台。

外界尤其是媒体对币安的质疑也如影随形，据新浪财经报道，币安利用币币交易规避监管，同时，他们通过发行代币并定期销毁以炒作币价，并利用营销活动操控其他ICO币种的价格；也有财经博主爆料称，币安每天的手续费收入超过了上交所与深交所的总和。

2017年1月17日凌晨2点左右，刚刚坐飞机奔赴海外的币安联合创始人何一就近期媒体对币安的质疑向全天候科技做出独家回应，她称：币安自己没印钱，没炒作波场币，没提供场外交易，公司员工天天吃盒饭。

一夜暴富的神话每天在币圈上演，为推销代币而进行营销的手法层出不穷。面对在币安旗下发行的最火的币种之一——波场币（TRX）送豪车的质疑，何一回应称：“ OK（OKCoin）、火币，Lbank，Kucoin哪家没送豪车？”

全球用户超500万，却不是中国公司？

1月12日，Binance币安的创始人赵长鹏在接受彭博社采访时称，Binance 近来每周新增数百万用户。仅在今年1月 10 日的一小时内，就有24万人注册，平台不得不关闭注册通道，以保证服务质量。

根据 Coinmarketcap 的记录，彭博社在报道发出额前一天，币安的成交额达61 亿美元。

伴随着数字货币和区块链的走势，多家数字货币交易所的的用户注册数量都创下了记录。据每日新闻报道， Coinbase每天都有10万用户注册，Kraken则每天有5万名新用户注册，币安每天则会接纳多达25万新用户。

在1月10日，币安宣布其全球注册用户超过了500万人，已经跃升为世界最大的交易所之一。他们称，平台用户以欧美用户为主，中国用户在其用户比例中不到4%，远远低于同在亚洲的日本、韩国等国家。

“现在的500多万用户里，中国用户只有3%”币安的联合创始人何一向全天候科技表示，“币安是一个国际区块链资产交易平台，印度用户都比中国用户多，只是因为创始人是华裔，提供中文服务经常被当成中国公司。

据36氪报道，币安2017年9月公开披露的数据显示，当时中国用户占比高达20%。

何一在去年8月宣布加盟币安，担任其CMO和联合创始人，她之前曾担任一下科技副总裁。在币圈，她更广为人知的身份是OKCoin币行的联合创始人。据称在OKCoin期间，她曾带领这家交易所拿下了60%的市场占有率，由此被称为“币圈一姐”。

去年9月1日，在中国监管机构开展对ICO的整治前夕，币安宣布获得来自由快的打车创始人陈伟星创立的泛城资本及黑洞资本的千万美金天使轮融资。

迅速崛起，不靠场外交易？

主流的交易所大多采用法币买卖数字货币的交易方式。监管来临后，大多数法币与数字货币间的交易转到了场外。

由于不接受任何法币的充值，仅支持用户完成虚拟币和虚拟币之间的置换，并且服务器均设置在国外，因此币安并未受到监管政策的直接冲击。

有分析称，在国内的交易所忙于退币与清退之际，仅提供币币交易服务、从而规避监管的币安获得了快速发展的机会。

“我们从未提供场外交易。”何一向全天候科技强调，“虽然不是中国公司，但我们也遵守各国法律，符合各个国家的监管措施。”

同一时间，币安开始高调挺进国际市场。在监管整治过程中，币安曾在网站发布声明称，将阻断来自中国ip的交易。

“如果要问币安高速成长的原因，那就是我们技术有领先优势，而且手续费低，把利尽可能都给了用户。”何一称，“中国用户清退的时候，我们一贴就上千万，打错的币行业默认不给找，我们会帮用户找，被诈骗我们都一个个帮他们想办法，用户都不瞎。”

币安币143亿市值，自己没印钱？

币安在之前也发行了自己的ICO代币-币安币（BNB），并上线交易所。这一代币发行总量恒定为2亿个，对外公开发行1亿个，且永不增发。

根据其官方阐释，参与交易的用户如持有足额BNB，系统便会对所需支付的手续费进行打折优惠，并按当时市值折算出等值BNB数量，使用BNB完成手续费的支付。

另外，币安为BNB设置了回购机制：每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB，回购的BNB直接销毁。币安在去年曾按照首季度750万美元的盈利，回购并销毁了98.6万枚BNB。

根据新浪财经此前的报道称，币安“强行绑定了BNB的使用价值”，并通过销毁“人为制造概念和稀缺性以方便炒作”。报道中写到，“以目前BNB一枚143元的价格计算，币安就已经坐拥143亿元资产，而代价就仅仅是自己印刷的币安币。”

交易所发行自己的ICO并不鲜见，包括Bigone、BIG和期权交易平台JEX都发行过类似的代币。

何一对媒体关于币安“自己印钱”的说法予以驳斥，她称BNB相当于币安的5折手续费储值卡。对于BNB价值上升原因，她表示，因为总量有限，用户越多，手续费越多，因此BNB的价格也就越高。

“BNB已经在（2017年）9月份对中国用户进行了清退，当时对这些清退的用户，我们也是以早期5到10倍回购。我们是基于全球拓展种子用户，到今天我们的种子用户都获得了比较好的收益”何一告诉全天候科技，如果 “卖5折限量储值卡”是强行赋予价值，那么运通白金卡也是强行赋予价值。

豪车营销不等于操纵波场币交易？

对于媒体质疑波场币（TRX）与币安之间存在利益关系，何一同样予以否认。去年8月22日，币安交易所曾上线5亿枚波场币，53秒便被抢购一空。在9月央行开始打击ICO活动后，波场TRON创始人孙宇晨便前往美国。

之后，波场币开始在海外多家交易所陆续上线。2017年12月19日，币安针对TRX交易量举行了一系列的营销活动，奖品包括玛莎拉蒂和奔驰轿车。随后，波场币的交易活跃度与价格在短期内都迅速拉升。

“ok（OKCoin）、火币，lbank，Kucoin哪家没送豪车？波场币（TRX）只是我们无数个代币合作方之一，他们在别的平台也做过活动，有的项目做活动价格还跌呢”何一说，她认为价格上涨和活动没有必然联系，并否认币安拉动波场币价格一说。

手续费收入超越沪、深交易所总和？“团队很富有，但还在吃盒饭”

此前，名为“历史的进城”财经博主曾称，币安已经做到一天成交四百亿，手续费收入4000万的水平。对比上交所日成交额1000亿元、深交所日成交额500亿元测算，两个交易所加起来一个交易日才赚3675万元。

币安官方的服务费说明显示，其交易费率为0.1% ，同时根据用户持有的BNB进行抵扣，提现手续费则会根据区块实际情况定期调整。

何一称，币安的手续费目前为万分之三左右，相比其他平台都要少。去年11月接受采访时，何一称币安的手续费收取规则为双向收取0.025%。她没有向全天候科技透露币安公司的收入情况，只是称“收入超过两交易所并不客观”。

“我们团队的人，哪怕名义上很富有，到今天仍旧是吃盒饭。”何一说，“我们天天工作到夜里两点多，穿公司100块的帽衫，能自己吃亏也不让用户吃亏。”

逃离中国

此前路透社的报道称，中国正计划对包括比特币在内的虚拟货币场外集中交易进行打击。打击对象包括提供场外集中交易的场所和平台、为此类交易提供清算结算服务的服务商，以及为集中交易提供做市商服务的个人和机构。

这份报道中提到，中国还打算屏蔽国内场外集中虚拟货币交易的网站平台，以及为国内用户提供虚拟货币集中交易服务的境外网站平台，并关闭其移动 APP。但个人与个人之间小规模的场外交易目前不在禁止计划之内。

愈演愈烈的疯狂也让其他国家的监管机构开始有所行动。在上周，韩国税务局官员本周突击检查了当地最大的比特币交易所之一Coinone的办公室，要求交易所披露文件和加密货币的交易信息。

当地媒体称，韩国央行组建的数字货币特别工作组将会和包括负责金融稳定和货币政策在内的八个政府部门积极合作，重点研究数字货币对金融体系的影响。

路透社的报道则称，德国央行董事会成员Joachim Wuermeling表示，监管比特币一类虚拟货币，必须要全球统一行动，因为一国或区域制定的法规很难在虚拟的、无边界的社区推行。

在国内的监管政策出台前，币安已经从中国移至日本。在此前接受媒体采访时，赵长鹏表示公司已在日本、美国、韩国和号称交易量第一的英国打开了市场。