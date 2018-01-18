来源：法制晚报

1月16日，亚马逊中国发布2017跨境网购趋势报告。报告显示，2017年中国跨境网购消费呈现三大特征和趋势，分别为：个性消费成为跨境网购新趋势、会员经济成为跨境网购全新增长点。2017年，亚马逊海外购业务持续拓展、高速发展，已跨步迈入3.0时代。海外购商店全面对接亚马逊海外四大站点，近半年海外购国际品牌数由8万增长至21万。与此同时，Prime会员服务已成为亚马逊海外购飞速发展的驱动力之一。亚马逊Prime会员服务在中国推出仅一年多，已为中国Prime会员累计节省运费超过5亿元。

亚马逊中国副总裁顾凡表示：“亚马逊持续推进国际品牌战略，通过打造行业独一无二的跨境直邮模式，为中国消费者带来了逾千万海外正品。此外，亚马逊Prime会员服务持续升级，在跨境免邮服务基础上，支持跨境免邮Prime商品数量较发布时增长了近4倍，并在一年间陆续推出了会员专享价格、7×24小时尊享客服，以及北京与上海城区的Prime会员跨境包裹最快3天可达等多重会员专属福利。Prime会员服务正在有效带动业务发展，刺激交易额与交易频次的提升，增强用户黏性，不断推动‘飞轮效应’的正向加速。2018年，我们将充分把握会员经济大势，推出更多举措丰富中国Prime会员权益，持续引领中国跨境网购的发展。”

2017年中国跨境网购的三大特征和趋势

品质成为跨境网购核心标配

亚马逊海外购数据显示，在海外购搜索前50个关键词中，84%为品牌名称，这意味着消费者的品牌意识和品质观念已经相对成熟。与此同时，2017年亚马逊消费者调研显示，逾八成消费者选择海外购的首要原因是商品品质有保障。

个性消费成跨境网购新趋势

凭借亚马逊全球资源，目前亚马逊海外购商店已成功完成与亚马逊美国、英国、日本与德国四大站点的对接，为中国消费者带来逾1600万纯正海外选品。跨境网购时面对海量选品，消费者的选择非常多样化，长尾选品的销售增长明显。例如在过去一年，亚马逊海外购中园艺类商品的销量增长近3倍，色彩丰富的产品成为消费新宠。除此之外，轻奢品牌大行其道，在亚马逊海外购中，50个大众耳熟能详的轻奢品牌年销售均实现显著增长。

会员经济成跨境网购新增长点

亚马逊Prime会员服务已成为全球会员经济探索与发展的先驱，不断创造会员经济的新奇迹。亚马逊全球数据显示，2017年，Prime会员服务为全球会员共配送超过50亿件包裹，亚马逊全球Prime新增付费会员数量也达到历史新高。2017年中国Prime会员日当天，亚马逊海外购订单总量超过2016年 “黑色星期五” 当日，且亚马逊中国和亚马逊海外购销售额较去年同期均实现近300%的增长。

此外，Prime会员在平均交易额、购买频次、跨品类购买等方面均显著高于非会员，且Prime会员对于“黑色星期五”等跨境购物节点更为敏感。Prime会员服务的独特价值使其备受中国跨境网购消费者的青睐，2017年底进行的亚马逊Prime用户调研结果显示，超过九成接受调查的消费者表示愿意向亲戚或朋友推荐Prime，近八成的Prime会员表示愿意续费。

除了以上显著特征，2017跨境网购数据还为我们清晰刻画出了典型的亚马逊Prime会员画像，即主体为80、90后，高收入、高学历、理性而成熟、追求高品质生活的人群。从跨境网购消费能力来看，亚马逊Prime会员跨境消费排名前十的省市分别为：北京、广东、上海、江苏、浙江、四川、山东、湖北、福建和辽宁。从地域分布来看，亚马逊Prime注册会员海外购订单覆盖全国31个省市自治区的380多个市，最南至海南三亚市，最北达黑龙江大兴安岭地区，最西为新疆喀什地区，最东延伸至黑龙江双鸭山市，几乎覆盖了全中国。