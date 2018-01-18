马化腾：将围绕三个“新”打击黑产

来源：法制晚报

1月14日，由腾讯公司主办的主题为“开放共享 携手共治”的2018年守护者计划大会在北京召开。

技术产业化、分工专业化，使得新型网络犯罪形势严峻，为此，“守护者计划”在会上提出了从“社会共治”模式到构建“网络安全共同体”的倡议，携手各方更加全面地守护网络安全。而加强技术预防与打击，采取联合治理模式，成为与会五大部委、腾讯及相关企业之间的共识，也成为构建“网络安全共同体”的基础。

“网络安全共同体”是互联网时代从政府到企业以及民众的共同诉求，将进一步推动中国网络安全治理，也体现了腾讯的企业社会责任。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“我们期望‘守护者计划’能够探索完善‘共治模式’，未来成为全球网络安全治理的一个‘中国方案’。2018年，‘守护者计划’将围绕三个‘新’进行迭代：采用新科技来对抗新犯罪；扩充新联盟解决新问题；共建新生态防范新风险，从根本上铲除网络黑产的滋生土壤。”

据悉，下一步，“守护者计划”将携手更多的政府部门和企业，在区域犯罪治理，系统性对抗，生态化治理等方面加大打击力度。同时，进一步提升公众的反诈骗意识，提升网络犯罪作案的门槛。