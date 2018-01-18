阿里CEO张勇：将把成熟电商脱贫案例在全国推广

阿里巴巴 集团CEO张勇 集团CEO张勇

新浪科技讯 1月18日下午消息，今日，由农业部、商务部、联合国粮农组织等单位举办的“电商脱贫（重庆）高峰对话会”在重庆召开。会上，阿里巴巴集团CEO张勇宣布了多项与脱贫相关的策略，同时阐述了阿里扶贫的远景规划。

张勇表示，阿里开设的兴农脱贫频道，通过数字化窗口，让贫困地区的好产品走向千家万户。下一步要提升这个窗口的“深度和厚度”，通过云计算和大数据，打通农产品的产业链上下游和供需关系。

在张勇分享之后，联合国粮农组织信息技术事业部主任塞缪尔·瓦拉斯格瓦拉就对阿里巴巴CEO的话作出了回应：“阿里巴巴的电商脱贫模式值得推广到世界其他国家，我们打算与阿里巴巴建立更多深度合作，打造更多扶贫样本。”

张勇表示，授人以鱼不如授人以渔，脱贫需要用公益心态和市场方法。

为此，阿里巴巴将在2018年在全国范围内树立10个电商脱贫样板县，帮助贫困县通过电商平台销售商品、打通产业链，同时给贫困县搭建金融、物流、大数据等数字商业基础设施。

同时，用市场的方法，把来自全国各地的需求，通过兴农扶贫频道聚合起来，形成订单农业模式，通过C2B模式把需求反馈给贫困县，让贫困户按需生产，帮助特色产品不够明显的贫困地区梳理出自己的优势产业。

最后，阿里巴巴还将加大人才培养来帮助贫困县实现电商脱贫。通过淘宝大学，把电商知识、实操经验介绍给贫困地区有志于脱贫致富的创业者和农户，帮助他们掌握电商经营技能。目前淘宝大学开设的电商课程已覆盖约92%的国家级贫困县。

2017年，在832个国家级贫困县中，蚂蚁金服服务了795个，提供便捷的支付和信贷等服务。

2017年天猫双11当天，村淘跟天猫联合销售的20款农产品，完成了4.5亿元的成交额。其中，新疆阿克苏苹果仅用时12个小时，就在天猫上卖了170万斤。

张勇透露说，阿里下一步将把成熟电商脱贫案例在全国范围内规模化复制推广。（肖鹏）

以下为张勇演讲全文：

尊敬的刘市长、郑主任，商业部、农业部的两位领导，以及参加本次活动的各位嘉宾，大家好！非常高兴来到重庆，也感到一种责任感，特别在今天这个主题下“电商脱贫”。

大家都知道阿里巴巴集团经过18年的发展，已经成为了一个横跨电商、金融支付、物流、云计算、大数据这样的一个综合社会经济生态，在这样一个生态系统当中，我们孕育了很多新鲜的事物，大家都知道整个电商平台经过18年的发展，已经到达一个年规模超过4万亿的商业平台和一个商业的连接器，在这背后有千千万万的中小企业和超过5亿的全国消费者，在这个平台上耕耘、发展。所以从阿里巴巴产生的第一天起，我们就具备了一个社会平台的属性，同时也把社会责任、家国情怀作为对自己的要求。

经过18年的发展，整个平台从城市走向农村，走向我们今天的主题，很多贫困的地区。怎么样通过我们的平台服务好不仅来自城市，同时来自农村，特别是贫困地区的发展，这样的一些用户生活，并且能够给他们带来新的发展机会和希望，这是我们一直在思考的。

三年多以前，阿里巴巴集团率先推出了乡村战略，我们提出了农村淘宝的宏伟战略，并且把它定为阿里巴巴集团未来20年发展的三大战略之一，另外两个是全球化和大数据云计算，所以乡村对阿里巴巴来讲是一个根基、一个基础，也是中国的根基、中国的基础。如何能够利用互联网、利用大数据，利用我们已经建立的从电商到金融、到物流的一个广泛生态，能够帮助乡村的发展，一直是我们在进行思考并且已经开始在过去几年踏踏实实的实践。

到目前为止，农村淘宝整个战略的实施已经覆盖了中国600多个县近3万个村的农村淘宝站点，服务了广大农村用户，服务了农村的创业者，不仅让他们能够享受到来自城市商品这样一个好的生活方式的改变、消费的改变，更重要的是给他们带来了能够在本地创业、在乡村创业、在乡村种植、在乡村发展经济，并且能够通过互联网货通天下，从地头直接走向餐桌的这样一种可能性。

在这个基础上，我们一直也在思考，如何能进一步走向今天中国非常重要的国家战略“脱贫”，这样的一个国家战略。我们一直在思考怎么样用好阿里巴巴整个经济体的这样一种能力和大数据、云计算创新的经验，能够在脱贫这条路上走出一条新路来。所以我们一直的思考是，脱贫对阿里巴巴来讲需要用创新的方法去脱贫，要“授人以鱼不如授人以渔”。怎么样以一种公益的心态，市场化的方法脱贫，真正让脱贫的效益，不仅让贫困地区的农民能够生活改善，能够脱离贫困，并且能够走向可持续发展，我想这是我们一直在思考的。

所以就像刚才主持人讲的，我们在2017年底的时候，整个阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟，整个阿里巴巴生态共同对外宣布了，不仅我们在未来五年需要在脱贫上面投入100亿的资金，更重要的是我们非常明确地确定了五条脱贫的主线。包括乡村教师，包括贫困地区的学生，我们的环境生态，还有我作为阿里巴巴的CEO主要牵头来负责的电商脱贫。电商脱贫也是希望利用到阿里巴巴电商脱贫这样一个全球最大范围和影响力的平台，能够在脱贫的这条路上通过创新的方法走出一条新路来，其实这样的探索我们早就已经开始了，无论是大家已经知道的通过网上我们创造的新的网红品牌“秀山土鸡蛋”，陕西的“柿饼”，这样一些各地的产品，不但是卖产品，同时能够帮他们形成新的品牌，网红的品牌，我们已经有了很多探索，但是今天我们希望把这样一些案例，能够通过规模化的方式更好地在全国进行复制。所以我们的思考是在2018年，希望能在全国范围内通过电商平台树立10个电商脱贫的样板县，其中包括重庆的巫溪县，我们也是通过扎扎实实的工作，在当地不仅能够帮助当地通过电商平台能够销售商品，同时能够打通当地的产业链，并且能够推动围绕当地经济发展所需要的，无论是电商还是今天地面的商业，未来都是数字商业的基础设施，包括金融、物流、教育等各个方面的基础设施，这是我们希望今年在电商脱贫上能够扎扎实实做的一项工作。

另外一个，我们已经在每天有超过2亿用户的网站上，包括PC网站、手机APP上，已经专门开辟了兴农脱贫的频道，已经运营了好长一段时间。我们也希望通过这样一个专门的频道，数字化的窗口，能够让来自贫困地区好的产品，通过这样一个平台走向千家万户，让消费者真正能够直接享受到来自这些地区的商品。同时也用市场化的方法，利用互联网对称信息这样的优势，把来自全国各地的需求，首先通过兴农脱贫频道聚合起来，真正把我们国家倡导的订单经济、订单农业，我们讲就是C2B，也就是消费者驱动的贫困地区，围绕全国消费者形成的一个订单需求，反过来在整个贫困地区发展当中有计划地，根据需求去种植产品、去发展生产。最终让农产品供给无缝跟需求进行对接，这是我们在整个兴农脱贫的窗口，表面上看这是一个窗口，但这个窗口必须要有深度和厚度，我们希望把这样一个产业链上下游打通，供需也打通，通过大数据、云计算做起来。

另外非常重要的一点，对于很多地区来讲，也许本身并没有现成的、很好的、有特色的产品，我们怎么样利用数据，利用我们大数据的能力，特别是消费数据变化的能力，找到发展的契机，能够为当地不仅提供销售的机会。同时能够提供一个产业发展方向的机会，这是我们特别想在除了销售平台以外更多去做的事情，能够真正通过大数据把一个新的产业、新的一个发展方向，一个种植的发展方向也好，一个生产的发展方向也好，引到一个具体的地方，帮助这个地方根据发展的机会树立自己的产业发展机会。我想这是阿里巴巴集团依托整个技术生态所能做到的。

下一个是整个电商脱贫的发展，不仅需要产品，不仅需要销售通道，不仅需要产业的规划，同时还需要人才。阿里巴巴的淘宝大学经过十几年的发展，已经成为全球范围内一个最大的电商专业培训体系，在这个平台上我们的讲师都不是专业的讲师，不是大学课堂或者学校课堂的讲师，都是在淘宝平台上实实在在，在进行经营的网店店主卖家，他们的课程也不是一个静态的课程，他们的课程也是经过整个电商的发展、互联网的发展、PC时代到移动时代以后很多新的内容被加入进去，到今天广泛的新媒体时代的很多课程，也都被加进去，我们希望这样一种动态的电商知识，实际沉淀的知识，能够更好地通过淘宝大学、通过电商脱贫的通道，更好地覆盖到贫困地区所有的有志于脱贫致富的所有创业者，所有的农户，帮助他们去掌握一些电商经营的技能。当然在这背后也能够帮助去进行一些产业分工，我一直说在乡村经济里，我们要让会种地的人种好地，要让会卖货的人卖好货，要让会运货的人运好货。最终围绕整个脱贫、围绕整个农村经济的发展，形成新一代的产业分工，最终推动整个商业基础设施在农村特别在贫困地区的发展和建设，这是阿里巴巴希望在今年、在未来的电商脱贫的方向上能够着重去做的工作。

其实阿里巴巴从成立至今一直把社会责任放在首位，在多年以前我们已经主动提出了把阿里巴巴集团每年收入的千分之三拿出来作为社会公益基金做公益，包括环境保护、脱贫、水处理等各种项目、各种方面，我们都在积极主动地去尝试。今天我想在整个脱贫的大背景下，大家都希望能够帮助800多个贫困县走出贫困，我们希望能够在这中间做好我们的工作。而今天我们也非常高兴能够在重庆举办电商脱贫高峰对话会，刚才跟刘市长交流当中，刘市长也跟我讲重庆还有30多万人口，在贫困线以下，我想阿里巴巴集团怎么样能够帮助重庆广大的在贫困线以下的贫困人口，利用互联网不仅增加销售，同时实现产业新的创新机会，走出贫困、走向可持续发展，不仅帮助他们卖货品，同时根据他们的需求进行产业的规划、发展的规划，最终帮助他们建立属于他们自己的品牌，我想这是阿里巴巴集团希望立足于重庆、走向全国，帮助全国在脱贫战略上发展的一种创新。

所以最后我也特别想说，阿里巴巴集团经过这么多年的发展，能够到今天离不开社会各界的支持和保护，使得我们到今天能够屹立于世界最高的竞技舞台上，能够跟全世界最优秀的公司同场竞技，而且毫不落下风。并且可以看到互联网创新公司和中国的经济一样，有机会站在数字经济发展全世界的最高峰、最潮头，在这样的大背景下，我们怎么样和大家继续一起，不仅发展经济、攀登创新的高峰，并且真正让全国的老百姓一起走向未来、走向富裕、走向可持续发展，这是我们应尽的使命和责任，我们愿意继续和所有的合作伙伴在各地政府的支持下，继续去推动这样的一种事业，把我们脱贫的工作，特别是电商脱贫的战略做到实处、拿到实实在在的结果，谢谢大家！