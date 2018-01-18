马云列2018计划并求推书单：不喜欢量子分子深奥的书

阿里巴巴 内网截图 内网截图

新浪科技讯 1月18日下午消息，近日，马云在阿里巴巴内网发布了自己的新年计划，称自己新一年里有三件对自己想要做好的事情，一是找出一项真正喜欢并可以坚持的体育运动，二是找出几个真正喜欢的艺术兴趣活动，不论是唱KTV还是学画画，三是多读书，计划看100本书（或者100部好电影、好电视剧）。

众所周知，马云痴迷于功夫，读大学时他就开始拜师学习太极拳，此外，还在很多公开场合表演，并向身边的朋友分享太极文化。2017年，马云为太极首登大银幕，在《功守道》里与一众功夫明星切磋，又和王菲演唱了主题曲《风清扬》，同时过了把电影瘾和歌唱瘾。马云表示，2017年跨界不少，但自己离艺术太远，需要为未来培养些有品位的兴趣。唱京剧、变魔术、跳舞、演小品都尝试过后，马云究竟会沉迷哪个无法自拔？

此外，马云还感慨近几年看书不够，准备好好买书慢慢看，欢迎大家帮忙推荐好书、好影视剧，但太高科技量子分子等深奥的书除外，因为不喜欢看。(何畅)

以下为马云发帖全文：

我今年自己的打算，请同学们帮忙推荐：）

2018年，我仔细想了自己对公司对社会打算要做好的几件事外，我也认真想了今年对自己想要做好的几件事。和大家分享一下。第一：今年想找出一项自己真正喜欢而且可以坚持持久的体育运动。真的需要运动了。第二：今年也得找出几个自己真正喜欢的艺术兴趣活动来，比如唱KTV，唱京戏，学画画写字。。。2017年跨界不少，但知道自己是真正喜欢艺术，但离艺术太远，需要为未来培养点有品味的兴趣。第三：今年必须安排好时间看看书，计划打算看100本书（或者100本好电影，好电视剧）。这几年看书不够啊。想请大家帮忙推荐些书，电影，电视剧的单子，我准备好好的买书，看不过来，以后就慢慢看。。我不喜欢看太高科技的看不懂的量子分子深奥啥的书……谢谢啦！