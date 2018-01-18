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魅族要放弃联发科？CMO杨柘怒回：造谣

魅族要放弃联发科？CMO杨柘怒回：造谣
2018年01月18日 01:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月18日凌晨消息，魅族科技高级副总裁、CMO兼总参谋杨柘17日在微博发布声明称，魅族放弃联发科的传闻为造谣。

　　1月15日，魅族品牌举行了2018年媒体沟通会，有媒体报道称，魅族在沟通会上宣布将放弃联发科，转向高通与三星。

　　杨柘则在微博上发布声明称这是谣言，“居心何在？现场还有录音为证，某些媒体和自媒体人竟然颠倒黑白说我宣布魅族放弃联发科。这是觉得您是媒体，您是公众号因此就能混淆视听？还是觉得道听途说就可以入戏？”

　　他还表示，魅族的未来是基于产品的定位，人群的细分选择技术和架构的堆叠，而不是反之。

　　有网友在其微博下晒出了沟通会当天魅族给媒体发放的通稿，其中写道：魅族、魅蓝双品牌战略中，魅族品牌将专注高端市场，与品牌转型相呼应，魅族在2018年将放弃联发科，转而和高通、三星紧密合作，实现产品的高端化。

　　不过值得注意的是，此处的语境应为魅族品牌放弃联发科而不是魅族和魅蓝两个品牌。实际上，2017年12月，魅族在公布2017年初步业绩时就明确表示，产品方面魅族品牌将全面告别联发科处理器，会推出一系列搭载高通骁龙芯片的中高端机型。

　　而对于魅蓝来说，魅蓝总裁李楠此前在接受新浪科技采访时表示，魅蓝品牌在处理器上将会高通、三星和联发科共用。谈到联发科被吐槽的话题时他还表示，大众对联发科的认知存在偏差，用户的确会对联发科有一些意见，但是嘴上虽然这么说身体很诚实，魅蓝累计4500万的销量完全是靠联发科打出来的，“联发科真的有问题吗，其实没问题。其实只要是这个产品价格到位，性能可以而且又好用，用户还是爱买这个。”不过他坦言，真正有问题的是旗舰级产品，或者高价位产品，联发科的口碑确实遇到了巨大的挑战。但在小魅蓝上，联发科仍是最好的选择。（张俊）

魅族联发科
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