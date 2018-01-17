微信小程序内假货泛滥：搜“高仿”弹出百余个结果

来源：法制晚报

微信小程序内假货泛滥，搜“高仿”“精仿”弹出百余个结果

李夏/法制晚报

法制晚报·看法新闻消息，1月15日，腾讯披露了张小龙演讲的2018微信公开课内容，张小龙用较长篇幅提及小程序，称“希望看到它一步一步成长起来”。

但遗憾的是，伴随小程序成长的，是泥沙俱下。记者在小程序搜索“高仿”、“精仿”，显示出185个结果，这些小程序的开设者多为假货销售者，以假表、假包、假鞋和仿名牌服装为主。

一位IT工程师告诉记者，这类小程序用模板几个小时就可以完成上线，几百块钱就可以做一个。

小程序店主表示，从发朋友圈到开小程序，他们大都只做微商，不开淘宝店。其中一人说：开淘宝一天就被封了4个号因为算侵权，但微信上已经做了5年。

搜索“高仿”、“精仿” 小程序内现185家

近日，看法新闻记者发现，将“高仿”、“精仿”输入小程序搜索，就会弹出一系列与高仿相关的商家店铺，如“高X仿鞋”、“高N访手表”、“原单奢侈品时尚汇”等，点击开之后就是推广“精仿”、“高仿”手表、包包等之类物品。

经过记者统计，在微信小程序中输入“高仿”字样，弹出104家带“高仿”的店铺；输入“精仿”，则弹出81家带“精仿”名称的店铺。

记者梳理发现，在带“高仿”、“精仿”字样的185家小程序店铺中，售卖高仿手表的店铺最多，有85家；售卖“高仿”包包的店铺有60家，还有一些是高仿鞋店铺、高仿品牌服装店铺。

还有不少店铺，称其高仿奢侈品包表鞋俱有。

小程序内不能直接下单 但留有微信号

记者体验发现，各类标榜着“高仿”、“精仿”名头的小程序，大都没有交易功能。有的可以加入购物车，但你若下单，页面会弹出提示，要求你加某个微信号。

但在小程序的页面上，会展示各类商品，并有各种文字介绍，比如“某欧美大牌，明星同款名包名表，请加微信XXXXXXXX”，“大牌男女服装，首饰，皮带，请加微信XXXXXXXX”等，在页面下方也会有客服的微信号码。

记者发现，此类小程序页面普遍制作得精美华丽，各类“高仿”、“精仿”商品大多在华丽的欧式建筑等高端场所拍摄，品牌logo十分明显，给人一种高端有质感的即视感。并且，在很多页面上，店主堂而皇之地写道：“欧美大牌，实物拍摄”。

页面中的文案，也普遍引人注目。比如一款LV皮带的文案是这样写的：“海外原单货，精品钢扣与正品零距离接触，手工缝线完美工艺，高端客户入”；一款劳力士迪通拿系列手表的文案是这样写的：“超薄壳 正品尺寸 市面上最高版本的超级刻录”；Prada 0366细纹包的文案是这样的：此款为最新款，带有208代工码，有肩带高富帅必备……

开设小程序者 有个人也有商家

记者点开一家小程序名为“原单奢侈品时尚汇”的店铺，看到页面展示有LOEWE、FENDI（芬迪）、LV、JF、Burberry巴宝莉等品牌，其店铺页面下端有可拨打电话和微信聊天咨询功能。

记者注意到，该店铺名片显示其主体信息为成华区弘易商贸部，并附相关公众号为“高端一比一包包名品”和客服微信号，介绍称“店铺经营各类品牌包包，名表，衣服等。”

记者点开另一家名为“高A仿奢侈品包表鞋女装男装首饰”的小程序，其名片介绍其主体信息为个人，简介中称“已通过企业认证，广场高仿奢侈品一手货源批发请加客服”。

记者又点开一个小程序“高X仿鞋”，其头像为newbalance品牌头像，主体信息为成华区汪卓健康信息咨询服务部，服务类目为服装、鞋、箱包。

记者拨通一家“原单奢侈品时尚汇”的小程序店铺店主电话，发现其归属地显示为广州。

电话中，店主称自己所卖货物都是原单“超A”货，质量很好，自己在微信朋友圈里也每日更新，有更多货品可供挑选，并让记者加其微信。

记者对其中的Prada 0366细纹包询价。“2400元，不算贵，这是原单货。原单超A货是市场里做工最好的品质。”该店主称。

记者随即在天猫搜索发现，这款包的正品价均在1万元以上。

记者问店主这是这么回事，店主表示，天猫的货是专柜正品。这位店主还借着贬低代购表扬了自己：所谓代购那些，都是低品质卖高价格，我们的货都是工厂最高品质的原单，除了正品外，原单最好。

看记者还对货品质量有疑虑，该店主发了货品的许多实拍细节图，并保证货品在出货前仓库都会做检查，没问题才会出货，质量是可以保证的，并告诉记者货品所配送的全套包装都有。

记者发现有的店铺卖的“高仿”、“精仿”货品更为便宜。卖家店主称，“差的和好的，一摸就不一样。几百块的是差货，皮质五金都差得离谱。以前我客户也特意叫我去拿过，拿回去后再也不要差的了。”

店主还说：“我们和工厂合作，用的都是进口皮、进口五金，材质和正品差不多一模一样，因此货品皮质、五金、走线做的很好，不是那种粗糙的，基本可以媲美正品。我们就是要做长期合作的客户，不是这一两次。”

在另一家小程序店铺名为“高X仿鞋”内，记者按照提示加了店主微信后，问展示的一双Adidas 的鞋子多少钱，店主称价格为260元。

而据市场价，这款鞋的正品价格均在1000元以上。

该店客服告诉记者，所售鞋子是1:1的精仿，并称自己是福建的厂家，很多批发代理商都从他家拿货。

店主：只在微信卖 开淘宝一天被封4个号

采访中记者了解到，这些店主大都只做微商，主要在微信朋友圈每天更新图卖货，没有淘宝店。

“在微信上做了5年了，没有淘宝店。之前开过淘宝店，一天就封了我们的4个号，然后就转微信了。淘宝会查封，因为有人家品牌商标，算侵权啊，全部都会查封。”其中一位店主告诉记者。

另外，用同样的方式，记者联系了几家高仿店铺的店主，发现其交易模式大都是先付款，微信转账或者支付宝的方式先付款，随后才会发货给运单号。还有相关店主称，支付后货品如有质量问题只能换货，不能退货和退款。

已经上线的小程序 已有58万个

2017年1月9日，小程序正式上线。

据百度词条介绍，微信小程序，简称小程序，缩写XCX，英文名Mini Program，是一种不需要下载安装即可使用的应用，它实现了应用“触手可及”的梦想，用户扫一扫或搜一下即可打开应用。

全面开放申请后，主体类型为企业、政府、媒体、其他组织或个人的开发者，均可申请注册小程序。小程序、订阅号、服务号、企业号是并行的体系。

据悉，在2018微信公开课上，微信开放平台基础部副总经理胡仁杰称，小程序2017年1月9日开放，目前拥有1.7亿用户，已经上线的小程序数量有58万个，小程序第三方平台数已经超过2300家。

据媒体报道，目前，在地域分布上，小程序不仅为一线城市接受。三四线（及以下）城市的覆盖数达到50%。小程序后台开发工具的使用人数（开发者：企业+个人）目前已经超过100万。

一位业内人士称，微信小程序是微信“发现”功能下的一个子功能选项，其实是一个简化版的APP，通过该项功能企业和个人可以迅速了解商家的信息，它他是腾讯近年来主推的一个产品，可以替代一些复杂的APP,直接让这些功能在小程序上实现。

目前95%的电商接入小程序，不少电商从业者更是把小程序看做是阿里、京东体系之外的又一次创业机会。

卖假货的小程序 几百到几千就能做一个

一位IT工程师在接受看法新闻记者采访时称，“从技术层面，小程序可以理解为手机端的小网页程序，用h5生成。用户不必安装APP，在微信里就可以快速访问需要的应用。”

该名IT工程师告诉记者，这类销售“高仿”、“精仿”商品的小程序，其实只是做了一个静态的页面，没有太多的数据，空间也不需要很多，服务器不需要很大的配置，只是最简单的功能，网上也有相关模板，几个小时就可以制作完成上线，几百块钱就可以做一个，复杂一点的、功能更多的也只需要三四千元。

记者向腾讯举报 发现没有小程序选项

记者拨通12315消费者投诉热线，其客服人员要求出示所投诉小程序商铺的名称、地址才可以进行投诉登记。还表示工商部门不针对个人进行投诉登记，只针对商家、企业，如果所购商品是通过个人购买的，那不在监管范围内，需通过司法途径解决。

记者随后又拨通腾讯客服热线，举报了记者调查发现的问题，但语音提示由于拨打用户较多，将在微信客服公众号对话。

在客服语音提示下，记者进行了相关操作，随即收到公众号为微信客服发送的信息称：尊敬的用户您好，关于您的举报问题，请您点击左下方第一个按钮->进入【服务大厅】->点击【腾讯举报受理中心】根据提示进行操作。

记者这时发现，举报对象只能输入微信号、QQ号和公众号，没有小程序选项，记者只得对售假者的微信号作出举报。

举报页面下方有提示：提交则表示同意《腾讯举报受理中心协议》。《腾讯举报受理中心协议》显示，腾讯和第三方对可能出现的纠纷在法律规定和约定的范围内各自承担责任，腾讯不保证通过第三方提供服务及内容的安全性、准确性、有效性及其他不确定的风险，由此引发的任何争议及损害，与腾讯无关，腾讯不承担任何责任。

打假人王海 向网信办举报微信放任小程序售假

记者从著名打假人王海处了解到，他目前已向国家互联网信息办公室举报微信平台放任售假小程序运行，请求依法查处微信平台的违法违规行为，整顿相关业务和搜索功能，对涉嫌刑事犯罪的行为及时移交公安机关处理。

王海认为，根据《互联网信息服务管理办法》第15条规定：互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有法律、行政法规禁止的内容。

律师观点：“高仿”的本质是抄袭 构成侵权

北京中伦文德律师事务所知识产品法律研究中心刘玥律师在接受看法新闻记者采访时表示，“高仿”的本质基本就是抄袭和模仿，而且越高仿，抄的就越接近原产品，因此通常会构成侵权。高仿他人产品，情节轻微的，要承担民事责任，如赔礼道歉、赔偿损失等。

刘律师称，高仿产品通常都是模仿具有一定知名度的产品外观和功能，在进行外观模仿时，通常会复制被模仿产品的商标，而通常这个商标都是已经注册的，因此，“高仿产品”通常都会侵犯被模仿产品的商标，侵犯其注册商标权。

另外，高仿产品通过模仿具有一定知名度的产品，甚至追求达到以假乱真，以达到最终吸引消费者的目的，如果他人产品外观设计已被授予外观设计专利权，则高仿产品可能构成外观设计专利侵权。

“高仿产品还可能侵犯他人的著作权。例如，有些美术作品是具有一定的实用性和功能性的，因此，对这样的艺术作品进行高仿，毫无疑问会涉及到侵权，因为具有实用性或功能性的艺术作品在我国是获得著作权保护的。”刘律师说。

相关法规

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的3倍；增加赔偿的金额不足500元的，为500元。

根据经营者违法情形，工商行政管理部门或者其他有关行政部门还可对其进行行政处罚，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款，没有违法所得的，处以50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照等。

根据刑法规定，销售假冒注册商品的商品，销售数额在5万元以上的，可处3年以下有期徒刑；数额在25万元以上的，处3年以上、7年以下有期徒刑。

（原题为《微信小程序内假货泛滥 搜“高仿”“精仿”出185个结果》）