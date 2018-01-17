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加拿大男子被控运营不法网站 兜售个人信息牟利

加拿大男子被控运营不法网站 兜售个人信息牟利
2018年01月17日 14:45 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月17日下午消息，本周一，加拿大一名男子因涉嫌运营LeakedSource.com网站，在多伦多一家法院出庭受审。LeakedSource.com提供大量被盗的个人信息，而这名男子被控出售这些个人信息牟利。

　　LeakedSource.com创立于2015年，并于2017年初关闭。该网站在大规模数据泄露事故中收集了约30亿条个人身份记录及相关密码，用户可以付费搜索并获得这些数据。

　　在此之后还出现了另一家类似网站。加拿大警方认为，该网站的服务器位于俄罗斯。

　　加拿大皇家骑警表示，这名27岁的男子乔丹·埃文·布鲁姆（Jordan Evan Bllom）是该网站的管理者，并通过销售被盗信息牟利24.7万加元（约合20万美元）。

　　加拿大皇家骑警对布鲁姆的指控包括贩卖个人身份信息，破坏数据，以及占有犯罪所得。

　　多伦多Miller Thomson律师事务所信息安全律师伊姆兰·艾哈迈德（Imran Ahmad）表示，基于这些指控，布鲁姆最高可被判处5到10年监禁。他认为，布鲁姆很可能是在与他人共同经营这家网站，而警方所说的他获得的收入很可能只是该网站所有活动的一部分。

　　不过加拿大皇家骑警表示，布鲁姆是加拿大网站的唯一运营者，调查已经结束。

　　布鲁姆于12月22日被起诉，他将于2月16日再次出庭。（张帆）

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