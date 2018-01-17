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故事阅读分享社区Wattpad融资6125万加元：腾讯参投

故事阅读分享社区Wattpad融资6125万加元：腾讯参投
2018年01月17日 15:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月17日下午消息，故事阅读与分享社区Wattpad宣布，该公司获得新一轮6125万加元融资，投资者包括腾讯、BDC、Kickstart Ventures、Peterson Group和现有投资人Raine。

　　The Globe and Mail去年10月披露该公司正在展开一轮融资，并表示其年化营收约为2400万美元。

　　Wattpad迄今为止通过亚洲、美国和加拿大的投资者累计融资1.46亿美元。之前的投资者包括OMERS Ventures、August Capital、Union Square Ventures、Golden Venture Partners、Khosla Ventures、AME Cloud Ventures、Northleaf Venture Catalyst Fund和Version One Ventures。

　　该公司计划使用这笔资金支持其机器学习能力和交互式故事功能，这两项功能都是最近的重点方向。Wattpad已经成功与品牌和娱乐公司建立合作关系，通过Wattpad Studios共同将平台上的故事制作成电影。（书聿）

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