海航旗下聚宝匯董事长回应逾期报道：平台兑付正常

新浪财经讯 1月17日消息，针对近日有媒体报道海航旗下聚宝匯产品逾期一事，聚宝匯董事长夏骜毖今日回应称，目前聚宝匯平台所有到期项目兑付正常，平台运营以来，没有产生过一笔投资者资金损失。

此前有媒体报道称，海航旗下P2P平台聚宝匯自去年11月起，部分产品出现延期兑付情况，在这些到期未能按时兑付的产品中，一部分后来获得了兑付。

夏骜毖今日表示，待偿金额分属于不同项目，到期兑付时间分散，不能混淆类同于银行存款的刚兑要求、挤兑风险。聚宝匯从未涉足资金池业务，并较早引入银行存管、按规则充分披露包括关联融资在内的相关信息，这一系列主动规范化举措，其目的就是为了在高效提升信息匹配撮合服务水平、提升资源调配组合能力的同时，按市场标准、行业规则严控风险。

他强调，关于网传聚宝匯出现延期兑付的海聚宝642期、海聚宝643期等项目，经过排查核实，融资方均已完成兑付。聚宝汇成立三年多以来，没有发生过一笔投资者资金损失。对于社会公众投资人的资金，融资方均按照协议约定完成本息兑付。

对于有媒体报道称聚宝匯涉嫌自融的报道，夏骜毖表示：“我们没有涉及自融。正式发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中规定‘不得为平台自身或变相为自身融资’，但要求对关联企业的真实融资项目应进行信息披露，这充分考虑了互联网金融行业现状，并不禁止有真实融资需求的关联方企业在互金平台进行融资。聚宝匯严守信息中介的定位，按行业规则对包括关联融资在内的各产品项目进行了充分的信息披露，以市场标准通过风控层层把关，真实引入资产，合法合规开展业务。”

他强调，“所谓自融，在监管层面已经很清晰，即平台以自身名义或高管设立的企业等在平台融资，并将从平台募集的资金用于平台自身，是有极大危害的。关联融资不能和自融混为一谈，而关联融资在一定程度上更有利于把控项目风险。”

而对于有人认为聚宝匯待还款金额高的问题，夏骜毖表示，“不同于银行的活期存款，互金平台的待还金额是应区别理解的不同概念。中国互联网金融市场已然是成熟而庞大的行业，囊括了1.2万亿待还借款。事实上，平台的交易额、待还金额反映了平台的融资能力和服务水平。聚宝匯的待还金额分属于不同期限的产品项目，到期兑付时间各自分散，不能混淆于银行式的刚兑、挤兑的概念。”

针对聚宝匯信息披露真实性的质疑，夏骜毖表示：“聚宝匯是严格按照有关监管要求进行信息披露的，专门设置了数据频道，定期发布运营月报，向社会公众系统披露包括机构信息、运营信息、财务信息等47项关键数据，实现平台公开化、透明化。聚宝匯是中国互联网金融协会首批会员、理事单位，也率先接入了协会的信批系统。聚宝匯作为综合信息服务平台按行业规则如实披露信息。平台不同业务条线，其数据类别和披露渠道会按照不同要求有所区别。”

关于投资之后3天才能看到电子协议的问题，他表示：“聚宝匯以前从未、未来也不会建资金池，不会涉及资金池业务。以“起息三天后才能看到合同”推断聚宝匯存在涉嫌资金池问题，属于主观臆测，是一种误解。之所以投资者起息三天后才能看到合同，是出于生成电子签章时间和处理客户犹豫退款需求的需要，这一情况很早之前就已做调整，完全和资金池没有任何关系。”