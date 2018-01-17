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区块链生死局：散户蒙眼进场 庄家两天高位套现30亿

区块链生死局：散户蒙眼进场 庄家两天高位套现30亿
2018年01月17日 09:39 新浪综合
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　　来源：面包财经

　　西风东渐，在大洋此岸掀起阵阵狂潮。

　　2018年一开始，从大洋彼岸中概股开始热炒的区块链概念，以迅雷不及掩耳盗铃之势席卷大A股。

　　一时间，连坐着免费班车去超市扫货的老大妈都边打着毛线边问：啥叫区块链？

　　开年热词区块链到底火成啥样？

　　某虚拟货币交易网站的“首席战略官”在参加一家券商紧急组织的机构投资者电话会议上感叹：最近太忙了，推掉了好几十个邀请，才能来跟各位机构投资者交流——主要是因为我跟某某研究员私交好。

　　按照大A股的风格，二级市场一定会来一波热炒。先看看这个板块的涨幅：

　　在区块链概念股中，年初至今涨幅靠前的股票以中小盘股为主，市值多在百亿之下，涨幅动辄超过40%，除去新股不谈，足以秒杀其它板块。

　　火热归火热，但是面包财经发现，这两天有些区块链风口上的公司成交量骤增，正在显示出“庄家精准出货，韭菜高位接盘”的征兆。

　　比如，市值仅为60多亿元的安妮股份（002235.SZ）。先来看看其近期的股价走势：

　　从2018年初的10.26元/股飙涨至2018年1月16日的15.68元/股，涨幅为52.83%。

　　随着股价飙涨，其成交量在本周骤然放大：2018年1月15日，成交量为107万手，换手率高达32.1%，而在以往，换手率通常在5%以下。

　　光1月15日和16日这两日的成交额总和就超过30亿元，要知道其流通市值才不过50多亿。

　　有人买就有人卖，不然就没交易量。在区块链概念感召之下，一大波散户排队进场，那到底谁在高位套现离场呢？

　　置身如此疯狂的区块链概念热潮中，安妮股份的质地究竟如何？是真的能乘着区块链东风飞上天，还是落得狂欢后的一地鸡毛？

　　回归常识，不妨来读读安妮股份的财报。之所以选择涨幅不是最大，市值也不是最高的安妮股份，很大原因在于在之前市场炒作互联网、彩票等炙手可热的概念时，这家公司也都是座上宾。

　　造纸商安妮股份与区块链的那点事：谋求转型 切入数字版权业务

　　安妮股份于2008年在中小板上市，彼时主营业务是商务信息用纸制造。

　　按理说，一家传统造纸公司与区块链还真的很难扯上关系。不过，安妮股份自从2011年开始就一直在谋求转型，期间发展过互联网广告营销、互联网彩票等业务。而2018年年初的这场区块链小旋风，则是由其2016年巨资并购的一家数字版权公司带来的。

　　2016年，安妮股份并购畅元国讯，正式切入数字版权领域。2017年，公司上线“版权家”网站，提供版权认证服务，下图截自“版权家”官网：

　　对区块链的描述则出现在2017年半年报中：“在依托DCI体系的基础上，公司持续研究智能AI技术及区块链技术在版权领域的应用……”。此外基本没有更详细的介绍。

　　但是到了2018年初，区块链概念大火之后，公司便与投资者有了密切的互动交流。1月11日至12日，短短两天便公告了三份投资者关系活动记录表。无一例外地，投资者的关注重点都在区块链上。

　　在2018年1月10日与投资者的电话互动中，安妮股份解释了区块链技术在版权保护中的运用。根据投资者关系活动记录表显示，安妮股份于2016年11月引入区块链技术运用到版权保护中，是国内首家将区块链技术运用到版权保护中的企业，版权区块链系统获得工信部电子标准院测评证书。

　　而就在几个月前，也就是2017年8月24日的一份投资者关系活动记录中虽然也提到了版权业务，但彼时尚未谈及区块链。

　　不知道这算是误打误撞，深谋远虑，还是跟风追击呢？

　　小市值高估值：拿什么支撑百倍市盈率？

　　先不说其具体的业务转型情况，光看安妮股份上市这近10年来的业绩，就会感到森森寒意。

　　刚上市的头两年，可以说是安妮股份业绩较光彩的时期了。2008年和2009年归母净利润分别为3462.24万元和4226.73万元。但随后净利润情况直转急下，2010年和2011年仅录得254万和417万的归母净利润，在2014年甚至产生9200多万的巨额亏损。

　　2008年至2016年的累计归母净利润（盈亏相抵）仅为3500多万元。

　　而纵观安妮股份历史PE走势，剔除亏损时期不算，大部分时间的PE值竟然都在100倍以上！一般来说，这种估值水平就需要多年保持50%甚至是100%以上的利润增速才可维持。

　　但是，结合安妮股份历年的业绩情况来看，“成长性”这顶帽子真的不太容易戴到头上。此次所谓的区块链概念真的能够支撑如此高的市盈率吗？

　　证监会和财政部双双盯上 连续两年出现会计差错

　　经营不善可以从多方面找到借口，但是，财报编制出错，就不能怨天怨地怨对手了。

　　2010年2月，厦门证监局对安妮股份进行立案调查。2011年9月底，安妮股份收到证监会的《行政处罚决定书》：

　　证监会认定安妮股份在2008年虚增利润1609.13万元，该笔利润占2008年调整后利润总额的38%。

　　事实上，在证监会正式下达处罚之前，安妮股份已经在2010年4月对2008年度会计差错进行了更正。

　　除了2008年虚增利润外，在2010年财政部对安妮股份开展的会计信息质量检查中，发现其2009年的财报编制又出了幺蛾子。最终，安妮股份调减2009年归母净利润240万元，占2009年调整后归母净利润5.7%。

　　上市后连续两年财报出现问题，即便是对于以读财报为主业的面包财经小伙伴们，也算是开眼界了。

　　巨额并购谋转型 高商誉悬顶

　　虽然说忘记历史就等于背叛，但既然会计差错更正已经是陈年往事了，姑且不去细究。

　　说回到安妮股份近年来的转型之路。要从传统造纸行业跨入互联网行业，并购当然是一个常见的“捷径”。下表为安妮股份主要转型并购情况：

　　在历次并购中，耗资最大的要数对畅元国讯的并购。畅元国讯主营业务是数字版权经营，包括版权技术业务、版权保护业务、版权交易业务和版权增值业务。

　　2016年，安妮股份以发行股份和现金支付方式收购畅元国讯100%股权，支付对价11.38亿元，相较评估净资产4799.58万元，增值率为2271.54%。

　　如此高的增值率，自然会带来高商誉。2016年在完成对畅元国讯的并购后，安妮股份的商誉账面值增加了10.41亿元，占2016年末的净资产比重达43%。

　　再加上之前的种种并购，截至2017年9月底，安妮股份账面商誉价值为11.04亿元，占净资产的比重超过45%。

　　当然，如果能够带来实打实的利润增长，高商誉并不是不可以接受。但是，一旦新并购公司业绩增幅出现下滑甚至是利润大幅下降，那么巨额的商誉减值将不可避免，而这将对利润造成致命的影响。

　　畅元国讯目前尚处在业绩承诺期，其2016年已实现业绩承诺，而2017年前三个季度实现净利润只有6574.81万元，不知道能否在2017年第四季度努力一把，实现2017年净利润不低于1亿的承诺？

　　商誉减值地雷集中引爆 区块链真的能成为护身符？

　　说到高商誉，就必然会想到商誉减值，这可是利润大杀器。

　　实际上，在2016年安妮股份就集中对四项商誉进行了减值：

　　2016年共计提了2798.35万元的商誉减值，其中有三项商誉均为100%计提，但合计金额占比不大。最大的一笔减值则是对2015年并购的微梦想进行的计提，高达2557.33万元，占总计提金额的91%。而在2016年，安妮股份的归母净利润也才不过1200万元。

　　说一点细节。

　　微梦想的主营业务是通过运营自媒体账号汇聚流量后，依托互联网社交平台作为营销推广信息发布平台，为客户提供以广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。不知道是不是可以简单的理解为：运营公众号，然后卖力拉广告？突然间感觉，在公众号上码字似乎、仿佛、也许还真是一个前途无量的工作。

　　2015年，安妮股份以9639万元并购了微梦想51%的股权，相当于对微梦想的整体估值为1.89亿元，溢价近10倍，产生商誉8493.84万元。后在2016年又并购了微梦想30%的股份，现金7040.81万元支付，按此估价微梦想1年后的整体估值约为2.35亿元。

　　但是，在收购微梦想30%股权后，微梦想并没有完成2016年的业绩承诺：承诺净利润为2690万元，而实际仅实现了净利润133.17万元，完成率仅为4.95%。

　　而在2017年上半年，微梦想仍亏损60.68万元。至于是否还会进一步减值，则要看微梦想接下来具体的业绩情况。

　　上市10年，业绩始终难有起色，不知在数字版权领域，安妮股份是否真的能有所成？

　　对于这两天接盘的散户们来说，当前最现实的问题是：区块链概念热炒过后，谁来接盘？

　　你看到的是区块链，人家看到的是接盘侠。二级市场里买的每一手股票，背后都有一个卖家，为什么人家会卖呢？

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