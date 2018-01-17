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刘强东：东北有困难 大家都该过去帮一把

刘强东：东北有困难 大家都该过去帮一把
2018年01月17日 14:10 新浪科技
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刘强东微博刘强东微博

　　相关新闻：刘强东密访东三省 计划三年投超200亿助东北经济振兴

　　新浪科技讯 1月17日下午消息，刘强东刚刚在微博发文，就投资东北一事再发表看法。

　　刘强东称，最近几年大家似乎都不对东北看好，不可否认东北三省的经济也确实遇到不小的困难，“但是大家不要忘了建国初期东北三省GDP一度占据全国85%！”。

　　“可以这么说，没有东北就不会有国家初期的工业振兴！今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把！算是一种感恩吧！”

　　刘强东表示，看到的是东北三省中高层领导真诚、积极、高效的工作作风，“我相信他们的营商环境一定会逐步改善的！我相信东北人民那种乐观热情、重情重义的个性不会亏待我们的！2018年，祝福东北！”

　　同时，刘强东微博配了一张养蜂人图片，刘强东对此解释称：京东在黑龙江饶河县以蜂产品合作社模式进行精准扶贫，带动贫困户脱贫。

　　刘强东近日刚刚走访了东北三省，表示京东对东北经济振兴有充足信心。

　　据其表态，京东计划未来三年在东北进行超过200亿元的投资，推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务。（李楠）

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