直播答题带火各种“作弊”工具 真能帮你赢奖金？

中新网北京1月17日电（记者 邱宇） 2018年初，直播答题走红，伴随着奖金的节节攀升，一些辅助答题的“神器”也随之而生。这些答题“神器”正确率有多高？真能帮你通关并瓜分百万奖金吗？这种行为是否算是“作弊”呢？

直播答题火爆催生各种答题“神器”

1月12日晚11点，西瓜视频“百万英雄”直播答题正在进行。家住北京的田先生同时打开两部手机，一部手机用来参与答题，另一部手机有一款APP在同步答题。

一用户借助人工智能工具辅助直播答题。中新网 吴涛 摄

直播答题是最近风靡网络的益智类游戏，由主持人出题，题目出现在手机屏幕上，网友在线回答，每场共12道选择题，在指定时间内全答对者可以瓜分奖金。

目前较受欢迎的答题平台有“百万英雄”、“冲顶大会”、“芝士超人”和“百万赢家”。由于各平台正处于“烧钱”阶段，单场最高奖金额度可高达数百万。

在奖金的诱惑下，许多人像田先生一样开始借助人工智能工具答题。这些工具包括百度推出的“简单搜索”、搜狗搜索的“汪仔答题助手”，还有淘宝网等电商平台在售的辅助软件，等等。

辅助软件下载量一周暴涨30多倍

“简单搜索”和“汪仔答题助手”均支持四个答题平台，操作方法类似，都是用一部手机答题，用另一部手机看辅助软件选出的答案。

不同的是，“简单搜索”在三个选项后面标出了百分比，意为该选项可能正确的概率，随后选出最佳答案。而“汪仔答题助手”仅给出唯一答案，并对答案做出简单解释。

“简单搜索”（左）和“汪仔答题助手”页面。

中新网记者注意到，近几日，上述软件的新增用户数量有明显上升。

记者在移动应用数据分析平台ASO100查询发现，1月8日至14日，“简单搜索”在安卓市场的日下载量从1771次骤增至66227次，一周涨幅高达30多倍。

ASO100提供的信息显示，“搜狗搜索”软件更新于1月11日，名称中特别标注了“答题神器赢百万现金”的字眼。1月12日至14日，“搜狗搜索”在苹果和安卓市场的日下载量连续三天呈上升态势。

1月8日至14日，“简单搜索”日下载量增幅明显。来源：ASO100官网

电商平台的答题辅助工具也开始受到关注。以一款售价20元的答题辅助软件为例，客服人员告诉记者，安装软件后，可以用手机看直播、用电脑看搜索结果，1秒识别、1秒搜索、1秒选择，正确率达90%。

该商家同时组建了辅助答题QQ群，建群不到5天，群成员增加到40余人。

答题“神器”发挥不稳定 遇难题正确率直线下降

这些辅助工具的正确率到底有多高？是否真能帮助通关？

记者用“简单搜索”和“汪仔答题助手”体验多场直播答题后发现，正确率每场差别很大。

以“简单搜索”为例，1月12日晚11点“百万英雄”场，12道题目，机器人全部答对。但1月14日下午5点“冲顶大会”，机器人在多道题目上宣布“放弃”，甚至一度出现卡顿。

“‘百万英雄’的英雄场难题多，机器人正确率直线下降。”同样使用过辅助工具的李先生说，记得有一场错了5、6道，正确率只有50%左右，所以这真的只是“辅助和参考工具”。

一家电商平台销售的直播答题辅助软件。来源：某商家提供的视频截图

另外，记者体验发现，答题软件对文学、历史等领域的题目更容易答对，对数学题则较难给出答案。

例如，有题目问“‘我思故我在’这句话是谁的名言？”，机器人快速而正确地选择了“笛卡尔”。

另有题目问“上一个四级阶梯，若每次只能跨过一级或两级阶梯，有几种方法上去？”机器人干脆选择“放弃”。

图为“简单搜索”答题页面。机器人有时回答正确（左），有时也会选择放弃。

同时，“简单搜索”答题有时会在最后一刻出现更改答案的情况。有网友怀疑“在后台有人工干预”，但针对这一说法，尚无官方解释。

辅助工具兴起对直播答题平台有何影响？

面对这类辅助工具，直播答题平台是否会受到影响，又将如何应对？

对此，今日头条方面告诉中新网记者，“百万英雄”是今日头条推出的一款旨在回馈用户的全民益智互动在线游戏。“我们关心的只是用户从中收获了什么。其他的因为跟我们无关，所以不发表评论。”

中国电子商务研究中心生活服务电商助理分析师陈礼腾认为，利用辅助软件破坏了游戏的公平性，大大降低了用户的体验，进而可能造成平台的用户流失。

“百万英雄”与“冲顶大会”直播答题画面。来源：“百万英雄”与“冲顶大会”APP截图。

借助辅助工具答题是否算是作弊呢？“这确实有作弊之嫌，对未使用辅助工具的用户略显不公平。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受中新网记者采访时说，但由于答题活动原本就是公开的，不论多人共商做答，抑或借助辅助工具，都是用户可以自由选择的。

中国政法大学副教授朱巍此前接受媒体采访时指出，很难用法律评价这些所谓的“外挂作弊”行为。

他说，从商家的角度来看，直播答题模式主要的盈利点在于流量。主要的赚钱方式不是来源于网民，所以网民有的时候用一些所谓的外挂，只要不破坏整个直播的正常程序运营，可能也并不是特别大的事情，所以用户所谓的外挂行为谈不上法律层面的问题。