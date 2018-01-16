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路透社：中国央行副行长建议停止虚拟货币交易

路透社：中国央行副行长建议停止虚拟货币交易
2018年01月16日 15:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月16日下午消息，路透社获得的一份政府内部会议记录显示，中国人民银行副行长潘功胜认为，应该禁止虚拟货币的集中交易，同时禁止个人和企业提供相关服务。

　　互联网监管者和其他政策制定者也都在上周出席此次会议。潘功胜在会上表示，政府应该继续对虚拟货币交易施压，并阻止该市场的风险积聚。

　　潘功胜表示，国家和地方政府应该查封为虚拟货币提供集中化交易的场所，而比特币则是规模最大的一种虚拟货币。他们还应该禁止那些为这类货币的集中化交易提供做市、担保、清算服务的个人和机构，例如在线“钱包”服务提供商。

　　中国监管者去年禁止了ICO，关闭了国内的加密货币交易所，并限制比特币挖矿，但加密货币和比特币领域的活动仍然通过其他渠道展开。

　　“金融工作会议明确要求限制那些偏离实体经济需求和逃避监管的‘创新’。”潘功胜说。

　　潘功胜还表示，政府应该封杀本土和国外网站，关闭为中国用户提供集中化虚拟货币交易的移动应用，并对提供虚拟货币付费服务的平台进行处罚。他还呼吁地方政府调查那些帮助人们向海外汇出资金的服务。

　　中国已经成为全球最大的加密货币挖矿来源，但潘功胜表示，政府应该采取措施禁止这种行为。他建议地方政府使用电价调节、土地使用、税收和环保等措施引导从事这类活动的企业“有序退出”。

　　“与实体经济无关的伪金融创新不应获得支持。”他说。（书聿）

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