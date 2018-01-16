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停牌了9个月的乐视网近期或将复牌 难逃跌停命运

停牌了9个月的乐视网近期或将复牌 难逃跌停命运
2018年01月16日 15:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月16日下午消息，今日有媒体报道，乐视网近期或将复牌，官方对此回应称尚不知情。

　　自2017年4月17日开始停牌，乐视网停牌时间已经达到9个月。一个月前，便有乐视网将复牌的消息传出，落款为深圳某知名券商经纪事业部的一则通知显示，要做好乐视网复牌前后的各项准备工作。但有权威部门随后表示，近期暂无乐视网复牌安排。

　　而假若复牌，乐视网也难免再面临一轮危机。“这轮危机是可以预见的。”一位乐视网内部人士曾对新浪科技表示。

　　2017年11月，易方达基金15日曾发布公告称，自2017年11月14日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“乐视网（代码：300104）”按照3.91元进行估值。

　　另外，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2017年11月14日起，对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行重新估值，按照其2017年10月27日重估价7.82元下调50%的价格，即3.91元进行估值。

　　半月后，浙商基金公告，也下调了对乐视网的估值，决定自11月27日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票进行估值调整，调整价格为3.89元。

　　目前，乐视网股价的停牌价格为15.33元/股，总市值为611.38亿元，按照基金公司调整的估值，乐视网市值约为150亿元左右，而在此前，乐视网市值曾超1600亿元。（宵寒）

乐视网复牌股票
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