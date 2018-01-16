新浪科技> 互联网 > 正文

趣店罗敏：为何要“撒币”？获客效果是传统广告十倍

趣店罗敏：为何要“撒币”？获客效果是传统广告十倍
2018年01月16日 15:07 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
大白汽车媒体沟通会现场大白汽车媒体沟通会现场

　　新浪科技讯 1月16日下午消息，趣店CEO罗敏在其个人微信公众号上发表文章，阐释大白汽车为什么要“撒币”，入局直播答题。

　　罗敏认为，认为直播答题会成为所有大巨头、小巨头的入门级标配产品，并判断在不远的未来他们都将发布直播答题产品。

　　罗敏算了一笔账，如果在网站和线下组合投放1亿元，单个用户获取成本在规模化基础上差不多达200元左右，1亿元预算可以带来50万下载激活用户。但是如果用直播答题的方式，这笔预算可能对应的是500万下载激活用户，这个用户体量是传统广告投放效果的十倍。

　　罗敏表示，从直播答题本身来看，这是一个特别益智、对用户也特别友好的产品。相比把时间花在玩网络游戏等娱乐项目上，直播答题这类互动娱乐项目，无疑是互联网界的一股正能量清流。

　　最后，罗敏表示，对于大白汽车来说，未来能有几百万在线、千万级日活跃用户就是很大的成功。所以在直播答题的跑道上没有敌人，只有友军，重要的是自身能否运营得好。

　　今日上午，趣店集团创始人兼CEO罗敏在风波之后首次公开亮相，这也是趣店旗下的汽车新零售业务大白汽车首次亮相，而此前大白汽车已经低调上线运行两个月。

　　关于做大白汽车这件事，罗敏指出，自己跟汽车有渊源，对汽车有长时间的积累，并不是一天两天的想法。“趣店有个天使投资人叫李想（创办了车和家、汽车之家），每年都跟他聊，他喜欢汽车，我也喜欢汽车”。而且实际上，罗敏也在2013年尝试做过汽车团购业务，但是，公司做的太轻，当时不足以支撑。

　　罗敏指出，这不是说跟风做，而是有自己的产品逻辑。在趣店看来，直播答题是获客最有效的方式，趣店集团更关注的是直播答题的客户匹配度和单客的低成本优势。

　　在前两周，大白汽车已经投放1亿赞助直播答题App芝士超人，罗敏表示，合作还会继续，大白汽车不会投放单一渠道。

　　罗敏指出，在芝士超人投放以后，我们发现效果非常好。我们很快也会在大白汽车App上上线直播答题业务，这个业务看起来很烧钱，但是实际上一天花掉100万的话，投入10亿将近可以做3年，相信效果不会差。(泽宇)

　　以下为罗敏文章全文：

　　大白汽车为什么要“撒币”？

　　就在一周前，我做了一个并不太难的决定：召集技术，封闭开发，一周时间，在我们的新项目大白汽车App上推出自己的直播答题产品：“百万答人”，一起“撒币”！

　　大白是什么？

　　趣店IPO之后，除了原有业务，我一直在忙的一件事就是大白汽车。我一直有一个汽车梦想，之前创业也做过几个汽车项目，但当时认知、实力都不足，Timing不对。做趣店的这几年，让我认识到中国年轻人的消费观念已经发生了巨大的变化，消费升级潜力巨大。趣店是个店，我们应该和用户一起成长，给用户提供更多的消费场景。汽车新零售门槛高、重资本、重运营，是个苦活、累活，但是市场巨大，高达数万亿，这恰恰是我们的优势，也是我们的机会。

　　不过真正上手，才发现事情并不容易。我从2005年开始创业，十几年里做过的项目有几十个，但是从来没有任何项目像大白汽车一样如此复杂、如此耗费资源、如此耗费人力。不过大白汽车也是我过去十几年里做过的成长最快的项目，短短两个月时间，我们就集结了一支数百人的团队，全力拓展汽车新零售业务，要知道我们IPO的时候整个公司也不过1000多人。

　　为什么大白要参与到“撒币”中来？而且还准备了上亿元来撒？是我们傻吗？其实整体逻辑非常简单。我是做市场出身的，下面就讲一讲我的逻辑。不一定对，但也算是我过去十几年创业的一点小小心得。“百万答人”直播答题很快就要上线，也欢迎朋友们下载大白汽车App来一起参与体验。

　　首先我认为直播答题会成为所有大巨头、小巨头的入门级标配产品，我的判断是在不远的未来，可能一个月，也可能一周，他们都将发布自己的直播答题产品。随着移动互联网流量红利的消失，除了微信还会继续成为流量黑洞，其他几乎所有互联网产品都需要留存老用户并吸纳新用户，而直播答题将帮助所有大流量老产品留住老用户，也会帮助所有新产品获取更多新用户。

　　假设有一款针对C端用户的普世型产品，目前还在推广期，准备投放1亿元的获客预算。他们可能选择的投放渠道如下：

　　1、投放百度关键词、今日头条、微信等一系列按点击付费广告，获得单个下载激活用户成本基本在100元/个，投放量越大成本越高，因为边际效应会递减；

　　2、投放腾讯视频、爱奇艺等各类视频媒体按展示付费广告，获得单个下载激活用户成本基本在300元/个；

　　3、投放电视、地铁、公交车站台，赞助综艺节目等品牌广告，获得单个下载激活用户成本基本在1000元/个。

　　假设还是按照之前1亿元预算的组合投放逻辑，单个用户获取成本在规模化基础上差不多达200元左右，1亿元预算可以带来50万下载激活用户。但是如果用直播答题的方式，这笔预算可能对应的是500万下载激活用户，这个用户体量是传统广告投放效果的十倍。

　　更为厉害的是，传统投放带来的用户没有粘性，用户是看到广告才下载产品的，主动参与的意愿非常小，不会长时间停留在产品上，流失会非常严重。而直播答题产品可以让用户每天随时参与，在日活跃用户量级上又会有十倍级别的差距，那么综合下来，对于用户留存来说，两个不同投放模式的效率几乎相差百倍。

　　再一个就是用户对品牌的感知。直播答题因为每次答题都要通过各种方式与用户互动，大大增加了用户的品牌感知，这个品牌溢价是传统广告完全不能比拟的。用户长时间的参与互动，特别是密集时间注意力的投入，会让用户对品牌的印象在碎片化时代极度放大。

　　因此，任何一家有资金实力的大巨头、小巨头，都不会放弃这样一个流量漏斗，未来都会把直播答题变成一种标配产品。有些是为了进攻，获取更多的新用户；有些是为了防守，防止老用户流失，或者在自家产品上停留时间变少。

　　从直播答题本身来看，这是一个特别益智、对用户也特别友好的产品。通过直播答题，用户可以学习知识，还能通过自身知识积累获得奖励，实现价值。这个价值并不是说通过答题赚了多少钱，而是对知识的一种认同和自豪感，相比把时间花在玩网络游戏等娱乐项目上，直播答题这类互动娱乐项目，无疑是互联网界的一股正能量清流。

　　因此，这场直播答题大战，参与进来的玩家可能谁都不是输家，因为大家获取用户的效率都提升了。那么谁会因为直播答题而受损呢？从长远看，真正受到冲击的会是上面写到的那些贩卖流量的平台。当广告主自己能够通过自家产品获取用户的时候，为什么要把广告投放在别人家平台呢？所以广告主变少了，广告主的投放也变少了。

　　对于大白汽车来说，我们“撒币”的弹药已经准备好了。也许有的平台未来直播答题产品能有几千万在线、亿级日活跃用户。但对于大白汽车来说，未来能有几百万在线、千万级日活跃用户就是很大的成功。所以在直播答题的跑道上没有敌人，只有友军，重要的是自身能否运营得好。

　　罗敏

　　2018年1月16日

趣店罗敏答题App
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有