美国贸易代表办公室继续将淘宝网列入黑名单

TechWeb报道 1月16日消息,据Engadget报道,中国电子商务巨头阿里巴巴的假货问题一直没有得到彻底解决。美国贸易代表办公室(Office of the US Trade Representative)虽然注意到阿里巴巴在这方面的改进,但仍将阿里巴巴旗下的淘宝网列入黑名单。

美国贸易代表办公室在关于在线和实体市场的非法商品交易年度报告中说,淘宝并没有“客观地证明,去年假冒商品的数量或流行程度有所下降”。

阿里巴巴称,其品牌保护计划和与执法部门的线下合作就是解决这些担忧的证据。阿里巴巴集团总裁迈克尔-埃文斯回应称:“由于我们在侵权商品上架前就删除了这些链接,所以被撤销的请求数量下降了25%。”

他继续说道:“事实上,在主动删除的疑似侵权链接中,97%一上线即被封杀。”

根据经济合作与发展组织(OECD)提供的数据显示,每年进口的假冒伪劣商品价值接近5000亿美元,占全球进口总额的2.5%左右。但阿里巴巴最近的一次销售活动中,淘宝上的山寨古驰(Gucci)手袋和Fugazi香水并没有阻止中国消费者的抢购热情。这一创纪录的购物狂潮达到创下超过253亿美元的销售额,并创下了单日网购交易额的最高纪录。(编译/露天)