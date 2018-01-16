麦肯锡华强森：数字经济重塑世界经济 中国将成巨人

麦肯锡全球研究院院长华强森

新浪科技讯 1月16日下午消息，第三届新经济智库大会在北京举行，麦肯锡全球研究院院长华强森以“数字经济重塑世界经济”为题发表演讲，并表示，未来10-30年的经济发展都会被数字化所推动。

对于中国的数字经济来说，华强森认为会被三个因素推动：

首先，对于中国来讲中国市场基数非常大，而且有很大的年轻人群体，这些年轻人都非常愿意接受新事物；第二，有非常非常大的公司、如BAT等等，而且充分资本化，想要投资于数字生态；第三，政府也非常喜欢这个数字革命，在给予创新者非常多的空间。

关于中国与美国的差距，华强森认为，对于投资人来讲，实际上是好消息，因为这意味着还有更多的机会来缩小这个差距。

华强森分析，数字化后产能会增长，而中国劳动人口不会很迅猛增加，所以通过提高劳动力的强度、密集度已经不能够提高生产能力时，只能提高行业的数字化程度来提高生产力。

华强森指出三种数字能力正在重塑价值链：脱媒、解离、非物质化。

据其阐释，脱媒可能是其中最重要的，即利用数字化摆脱中间人，可以直接作为商人连接消费者，然后重新定义商业模式；

所谓解离，实际就是共享经济，以前是建很多很大的东西，大医院、大工厂等等，但是建的太大了利用率不高，解离的意思就是要打破大型的实体，重新把它整合为一种服务模式。

而非物质化，就是数字化，比如说电子书、流媒体音乐的虚拟化，从物质存在转为虚拟存在。

华强森还提到了未来的就业问题。他提到有些工作将会被自动化替代的趋势，同时表示必须要有信心。

华强森指出，未来的工作将会有更多的社交情绪，有创造力，有逻辑推理力的人，更有能力、更有决策力、更有理解力的人将不会被替代。

在未来，华强森认为大家都要应对自动化，每个人都要改变自己的角色。对中国来说，华强提到四方面的应对措施。

第一，劳动力必须要培训，以应对劳动市场的变化；第二，要扩张数字经济，还要扩大每个人的参与范围。第三，继续基础设施建设，也要继续投资，同时也要继续刺激全球的需求。第四，关于全球治理优化的原则，中国已经做得非常好，但还可以再做更多的事情。

华强森认为，“总的来讲，中国将会是下一个十年当中的经济巨人”（李楠）