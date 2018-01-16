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德邦物流上交所上市 称将强化快递业务

德邦物流上交所上市 称将强化快递业务
2018年01月16日 12:22 新京报
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　　新京报快讯(记者 杨砺)1月16日，德邦物流在上海证券交易所主板上市交易。上市名称为“德邦股份”，股票代码为“603056”。

　　此次成功上市后，德邦成为中国第一家上市的快运企业，同时也是国内快递行业中唯一一家通过IPO审核机制并顺利过会拿到批文的快递企业。这也是继顺丰、圆通、申通、韵达之后，又一家准备登陆A股的物流巨头，至此中国主要物流快递企业均已登陆资本市场。

　　德邦物流此次共发行10000万股，每股发行价4.84元，公司总股本96000万股，开盘价6.97元，涨幅44.1%。总募集资金4.84亿元，全部为公开发行新股募集。

　　根据德邦物流招股书显示，募集的资金将主要用于直营网点建设、零担运输车辆购置、快递车辆及设备购置和信息一体化平台建设。德邦预计2017年全年公司营业收入为200亿-205亿元，较上年同比增长约18%-21%;归属母公司净利润为5.5亿-6亿元，较上年同比增长约46%-60%。

　　德邦物流董事长兼CEO崔维星表示，德邦要发挥特长做大件快递，不是和别人相似，而是要用差异化的方式和别人竞争，并将在快递方面加强业务拓展，提升服务质量，扩大市场份额。结合客户需求及市场变化，将德邦快递定位为中国性价比最高的大件快递。

　　公开信息显示，德邦物流是当前国内最大的零担物流服务商，其主要产品线包括公路快运业务、快递业务和其他业务，其他业务主要包括仓储供应链业务、航空货运代理业务、小额贷款和保理业务及其他物流相关业务。从1996年开始做大件货物运输的德邦主营大件包裹，其平均订单重量为220公斤，因此德邦的主要客户不在消费市场。

　　截至2017年9月30日，德邦物流及下属全资子公司在全国32个省、市、自治区的315个城市共拥有营业网点5243个(不含事业合伙人网点)，拥有各型运输车辆10528台(仅考虑长途车车头而不考虑半挂车的计算口径)，在北京、上海、广州、武汉、成都、郑州等各区域中心城市有127处分拨中心，进行24小时的货物运输服务。

 

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