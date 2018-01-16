傅盛:猎豹移动未来5年的战略专注于人工智能和机器人

新浪科技讯 北京时间1月15日晚间消息，猎豹移动（NYSE：CMCM）CEO傅盛上周在CES展会上接受美国科技博客VentureBeat采访时称，猎豹移动未来5年至10年的战略将专注于人工智能（AI）和机器人技术。

当被问及为何要参加CES展会时，傅盛称：“猎豹移动未来5年至10年的战略将专注于人工智能和机器人技术。我来到这里希望能找到该领域潜在的竞争对手和合作伙伴，还想看看未来的发展趋势。”

傅盛还表示，对于猎豹移动当前和未来的业务而言，语音识别和视觉识别技术尤其重要。在过去的10年至20年间，猎豹移动所处的社会环境变化得非常快，猎豹移动需要及时跟上。

傅盛还透露，猎豹移动在中国已经聘请了200多名工程师从事于人工智能研究，其中许多人拥有博士学位。虽然猎豹移动是一家上市公司，但寻找适合的人工智能工程师也并不是一件容易的事情。傅盛称，在过去的一年，人工智能相关岗位的工资已经增长了一倍，甚至是两倍。

另外，即使工程师已经到位，在如何使用方面也是模棱两可。傅盛说：“即使像谷歌和百度这样的大型搜索服务公司，有时也不知道如何利用其人工智能人才。”

“他们有其搜索技术，人工智能也能强化搜索，但他们也不一定知道如何利用这些人工智能人才来开发产品。这是人工智能行业所面临的一个大问题。在这方面，我们虽然有清晰的方向，知道想要去到哪里，但我们也不确切地知道想要生产什么产品，但方向还是很清晰的。”

傅盛还称，机器人技术是其中的重要组成部分。将来，机器人的市场需求会很高，而人工智能将更进一步提升机器人的能力。傅盛认为，如果利用得当，人工智能就像许多机器和汽车一样，对人类是有帮助的。（李明）