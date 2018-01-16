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网络现Meltdown/Spectre假升级：实为恶意软件

网络现Meltdown/Spectre假升级：实为恶意软件
2018年01月16日 15:15 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，Windows用户现正沦为虚假Meltdown和Spectre升级的受害者。安全公司Malwarebytes警告称，假补丁虽然主要针对的是德国用户，但其非常容易被修改进而追踪到英文用户。这个虚假的Meltdown和Spectre升级文件是一个叫Intel-AMD-SecurityPatch-10-1-v1的exe文件，其在一个遭到网络攻击的主机上安装了Smoke Loader。

　　Smoke Loader则是一种恶意软件，它能打开更多有效载荷的门，而这些未来可被用到多种场合，包括窃取凭证和其他敏感数据。

　　Malwarebytes解释称，一旦该恶意软件感染了电脑，那么它就会尝试连接到数个俄罗斯域名并向其发送加密信息。

　　而部有恶意补丁的网站链接跟其他恶意软件传播方式类似，比如电子邮件、短信等途径。所以对于用户们来说最好的办法就是通过官方网站下载，而不是任何第三方来源。微软已经就这两个漏洞发布了升级，并且已经随Windows Update推送或通过Update Catalog手动下载。

　　目前，反病毒解决方案正在开发中，但不管怎样作为用户最好是远离那些不能信任的内容以及未知来源。

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