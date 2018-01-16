来源：北京商报

赴美上市传闻再起 B站二次元商业化模式待考

进入第九个年头，视频弹幕网站哔哩哔哩（以下简称“B站”）进一步向资本市场靠拢，赴美上市的传言不断。近日有消息称，B站已经进入上市前静默期，最快将于2018年一季度在美国上市，最少筹资2亿美元。作为国内目前最大的二次元人群集聚地之一，近年来B站依靠在动漫、游戏、直播等业务上的拓展拴住了大量的二次元用户，但如何帮助美国投资者理解二次元文化，以及作为一个内容聚集平台，如何更好地实现内容审核把控，都是B站上市前后无法回避的问题。

赴美上市将近

对于B站上市的消息，北京商报记者1月15日通过邮件向B站方面求证最新进展，但尚未得到回复。在这之前，这家弹幕视频网站最近的一次融资还要追溯到2015年11月，B站获得来自腾讯、华人文化产业基金等的D轮融资。截至目前，据公开数据显示，B站已经相继获得4轮融资，累计融资金额超5亿元。

在新元文智创始人刘德良看来，B站背后的投资者中，不乏海外投资机构的身影，这或许是B站之所以选择在美国上市的原因之一，如果成功在美上市，这些投资机构能够获取的收益会更大。“此外，相比于在A股上市，美股市场盈利门槛低，时间更短。而从此前的案例来看，互联网企业的商业模式更容易被美国资本市场接受认可，也更容易获得高的估值。”

以优酷网为例，作为国内第一家在海外规模上市的视频网站，公开数据显示，2010年12月，在纽交所挂牌上市的优酷网首日开盘价高达27美元，相比于12.8美元的发行价上涨110.9%。

“从市场环境和时机选择来看，现阶段国内版权管理更加完善，会员付费的商业模式也给了视频网站更大的市场想象空间，选择在此时上市也容易获得更高的估值和融资资金。”北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，“毕竟对于投资者而言，企业的市场成长性以及企业在同一个领域内的地位都是影响他们投资选择的重要因素。”

就目前的市场而言，伴随着二次元用户人群和市场规模日渐扩大，B站不再只是小众文化的集聚地。据B站董事长陈睿公布的数据显示，B站的活跃用户已经超过了1.5亿，每天的视频播放量超过1亿次，原创投稿总数超过1000万。

在一直被业内质疑的业绩方面，B站也有自己的着力点。据媒体报道显示，得益于游戏业务的增长， 2017年1-4月，B站营收达7.292亿元，盈利9854万元，其中，游戏代理和联运营收高达6.41亿元，同比增长267%。无论是用户活跃度还是业绩，B站都高于另一家弹幕视频网站A站。

内容把控成难点

“对于B站而言，上市并非最大的挑战。此前成功在海外上市的视频网站还有优酷网、酷6网。但上市后，优酷网现金流一般，成长速度缓慢。而酷6网在经营上出现了很大的问题，以至后来从纳斯达克退市。”陈少峰认为，“摆在B站面前的是，如何在上市后快速成长，实现持续的盈利。”

与爱奇艺、腾讯视频等视频网站不同的是，贴片广告+付费会员这一视频网站常见的商业模式并没有在B站上有太多的体现。即便从2014年购买正版番剧以来，B站也一直实行无广告、免费观看高清视频的模式，甚至做出“所购正版新番，永不添加贴片广告”的承诺。这给B站带来大量用户的同时，也让B站的商业化道路颇为曲折。

此外，相比国内主流视频网站不断斥巨资购买影视剧资源版权或加强自制内容制作，B站在版权上的开销要小很多，据公开数据显示，2017年前4个月，B站视频内容的成本支出为8.8%。作为社区网站，用户上传内容仍然构成B站平台上的主要内容。

“内容也成为B站未来上市后需要着手解决的重要问题。”陈少峰认为，互联网等新媒体的快速发展态势下，网络内容的传播也越来越广泛，“相关部门对互联网平台内容的监管也渐趋严格，B站需要在审核等方面加强对平台内容的把控，避免因平台版权或其他问题导致公司股价下跌等”。

而上市后，由于美国对版权保护上的严格要求，这对B站在内容把控上提出了更高的要求。去年7月，B站海外影视剧遭大规模下架，动画、用户自主上传的自制短视频节目等其他栏目也有部分下架。

对此，B站的官方回应是，要对网站内的影视剧内容进行审查工作。这一举措也取得了立竿见影的成效，但是基于目前B站庞大的用户群体以及UP主数量，未来B站在内容把控上还有更多要做的事情。

新业务有待市场检验

根据B站最新公布的消息显示，B站购得了2018年英雄联盟职业联赛（LPL）、全球总决赛（S赛）、洲际赛（RiftRivals）的赛事直播权和点播权，2018 LPL春季赛第一场直播在1月15日打响。近年来，B站在商业化道路上的实践越走越广，业务涵盖直播、游戏、电竞等。

主营业务上，早在2016年，B站就在版权方压力下，在部分番剧加载了贴片广告，并于同年10月上线了“大会员”业务。根据用户购买时长的不同，会享受到抢先观看、钛合金画质等不同程度的福利。但这两项举措最终却引发了大量用户的质疑，大会员也从付费购买变为可使用积分兑换。

今年1月以来，B站大手笔购入了29部番剧的版权，但同时，由于版权方的要求，这29部番剧中，部分番剧会加载贴片广告，有8部番剧将采用“付费先看”的模式。为配合“付费先看”的实施，1月1日开始，B站将进行“大会员半价购买”的活动。

贴片广告、付费会员、直播、电竞等新业务的扩张或将给B站带来新的盈利点。但从业者认为，B站用户黏性较高，对平台有强烈的归属感，用户之间的氛围较好，这会导致平台做出商业化调整后，用户需要一段接受时间。而目前B站大会员所享受到的福利有限，习惯了免费看视频的用户不一定会对此买单。此外，新业务起步不久，带来的营收仍然有限，未来的表现还有待市场检验。

目前，据公开数据显示，B站80%以上的营收都来源于游戏代理和联运。而海外市场，包括Hulu、Netflix等在内的视频网站仍然以广告和付费会员为主，“B站本身就是一个以视频内容为主的平台，这种以游戏运营为主要盈利点的商业模式还需要美国投资者对此有更为深入的认同。”刘德良认为。北京商报记者 卢扬 邓杏子