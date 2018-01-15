超级大泡沫：比特币2018年会暴跌吗？

以比特币为首的虚拟货币，2017年都表现出了极强的投资属性。比特币不但多次出现暴涨情况，而且涨势也是越来越疯狂，当然跌起来也是很惨。一些人认为它就是个大泡沫，在2018年定会暴跌。而另一些人则不那么认为。

比特币是一种用去中心化、全球通用、无需第三方机构或个人，基于区块链作为支付技术的电子加密货币。比特币由中本聪于2009年1月3日，基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。比特币也是目前知名度最高的加密货币。现在，谷歌上“比特币”这一词条的搜索量已经超过“特朗普”了。

疯狂的比特币

比特币2017年的行情走势用一句话来形容的话，那就是过山车行情，暴涨暴跌不断。

2017年，随着首次代币众筹（ICO）的疯狂涌入，比特币价格一路高涨，不断刷新历史新高。6月，比特币首次达到了3012.05美元（约20606元），8月达到3525.04美元，9月2日，比特币价格在多个平台价格涨破5000美元（超34000元）续刷历史新高。 比特币在12月中旬已首次涨破20000美元/枚的关口。以上都是关于比特币暴涨行情的选取。

下面，让我们来感受下比特币暴跌时的狰狞面目。例如：9月2日，比特币一度达到32500元。但在9月14日，估计许多人彻夜难眠。比特币曾经让他们有多疯狂，现在就让他们有多心惊肉跳。当日晚间七点，比特币中国官方微博发布公告，称该数字资产交易平台今日起停止新用户注册，并称9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。随后，该平台上的交易者疯狂抛售，致使数字货币价格狂泻。比特币一度大跌32%。

11月30日，在重回11000万美元后，比特币暴跌了20%，交易所在线交易拥堵导致间比特币运行一度中断。

在涨破20000美元后，强劲的势头在12月18日掉头了。据Poloniex、Bitstamp等交易平台的数据显示，比特币近几日连续走低。比特币在12月18日至23日的交易中可谓“多灾多难”，不久前放量暴跌，交易量之大致使一些比特币交易平台服务器宕机。美国最大的比特币交易平台之一Coinbase表示，由于比特币的价格暴跌，大量卖盘涌现，交易暂时瘫痪。比特币服务中断之际，比特币价格一度跌破1.1万美元，跌至1.04万美元，较12月17日创下的纪录高点下跌了44%。Coinbase称，所有的买卖都暂时关闭了。而近期上线的两个比特币期货行情也并不乐观。截至美国时间12月21日收盘时，美国芝加哥商业交易所（CME）比特币期货？1月份合约收跌1710美元，结算价格15330美元；芝加哥期权交易所（CBOE）比特币期货XBT1月份合约收跌1410美元，结算价格15290美元。

如果要用两个字来总结2017年的比特币，那无疑就是“疯狂”。

2016年，比特币先是猴子上树一般，创造了160%的惊人涨幅。2017年元旦节刚过，比特币价格突破每个币1000美元，1月5日更是刷新历史最高价，涨至每个币1249美元。但1月6日，比特币又上演了一幕猴子下山，价格出现“闪崩”，暴跌幅度超30%，最低跌至每个币730.25美元。

12月7日，比特币一度突破1.9万美元大关。这意味着，一枚比特币的价格，比应届毕业生的平均年收入还高。许多人不禁感叹：“曾经低价摆在面前我没有珍惜，等到暴涨后才后悔莫及……”据统计，随同着价格的飙升，比特币市值也接连超过奈飞、大摩、高盛、迪士尼、通用电气等著名上市公司的市值。

比特币2017年大事记盘点

1月，中国加强了对比特币的监管。

5月，比特币上演了一场暴涨奇观，在经历了“勒索病毒”和各国政府对比特币的公开示好后，中国比特币价格从5月1日的8000元左右一路飙升至5月25日的19000元，国际比特币价格也一度冲破2700美元大关，25日当天出现的盘中最高价比上月涨逾130%。

8月1日，在比特币原有的主链上，硬分叉产生的新货币诞生了。比特币现金（Bitcoin Cash）被创建。交易第三天，比特币现金交易价格飙升，涨幅达到了将近200%，一度成为市值第三高的数字货币。半个月后，受比特币可能二次分裂的消息影响，比特币现金一天内暴涨80%，涨势之疯狂，让分析师措手不及。虽然每次特币分叉前，市场一片哀嚎，但最后比特币价格总能应声上涨。

9月4日，央行宣布将ICO定性为非法金融活动，暂停国内一切交易，随后，监管层继续宣布关停注册在国内的所有比特币交易所。

9月14日，中国最大的比特币交易平台比特币中国公告称，即日起停止新用户注册，9月30日之后，该平台将停止所有交易业务。

这一消息公布后，比特币价格应声下跌，在中国交易价格从3万元一路下跌至2万元以下，最低一度为1.75万元；国际价格上，从4800美元下跌至9月14日的3206美元，跌幅累计将近30%。

9月29日，韩国金融监管部门就下令封杀比特币。

在11月初，中国三大比特币交易平台全部停止交易业务。

BTC在12月诞生8个分叉币！第一个：12月17日，SBTC（超级比特币）；第二个：12月23日，LBTC（闪电比特币）；第三个：12月23日，BTP（比特币白金）；第四个：12月25日，GOD（比特上帝）；第五个：12月31日，BUM（比特币铀）；第六个：2018年1月2日，Bitcoin Cash Plus（比特币现金增强版）；第七个：Bitcoin Silver（比特币白银）；第八个：Bitcoin X（比特无限）。

北京时间12月11日，芝加哥期权交易所开始提供比特币期货合约，就在此前一周里比特币价格连番暴涨。12月18日芝加哥商业交易所也将推出其比特币合约。

比特币就是一个大泡沫

比特币被越炒越热，但越来越多的大佬们认为这就是一个大泡沫。也许不禁有人要问，何为大泡沫？泡沫一般是指一个产品或资产的价格在某个市场上升，高于它的“正常”价格，偏离值（差异）就是泡沫。

比特币花了1789天，从$0涨到$1000。花了1271天，从$1000涨至$2000。越到后来，这一“妖币”每过1000整数关花的时间就越少，从2017年整年的走势中可以看出，这种加速度的增长，是符合泡沫的特征的。

在泡沫面前，所有市场殊途同归。面对贪婪的时候，人心都是一样的。就让我们来看看伟大的物理学家和数学天才艾萨克牛顿当年是如何炒股的吧。下图是英国南海公司1720年的股价走势，该事件也是经济学上著名的一次泡沫事件。即使学术方面再厉害的牛顿，也抵挡不了人性的贪婪。牛顿在南海公司股价相对便宜的时候大赚了一笔并及时获利出场。他的朋友也因该股票惊人的赚钱效应，快速地发了家致了富。就在泡沫鼎盛的时候，牛顿终于忍不住了，再次大举杀进，并在泡沫爆裂后执迷不悟，最终落得一个倾家荡产。

11月，在全世界最出名的资产泡沫中，比特币只仅次于17世纪的“郁金香泡沫”。

12月，比特币价格在相同的时间框架内已超越荷兰郁金香的涨幅。

当回顾完上述行情后，我们可以总结出如下一些关于泡沫行情的特征：

在初期之时，只有少量“聪明的资金”参与，岁月静好；此后随着价格上涨，机构开始参与其中，价格达到一个新的高度；然而，随着早期的参与者获利离场或者锁定利润，价格下跌，在此期间筹码换手进行换手，似乎是陷入了熊市的陷阱；由于越来越多的人开始知道该事物，并引起了媒体的关注，市场的热情被激发；当价格再度达到新的高度的时候，公众变得越发疯狂与贪婪，似乎认为只有上涨没有下跌，人人都能称为投资“大神”的阶段。

价格在短时间内连续创出历史新高，似乎永远都没有天际可言，牛市新起点，但其间反对声也越来越多；此时，非理性的繁荣终于引来监管机构出重手打击，价格开始快速下挫；当暴跌之后，高位被套者的补仓以及逢低抄底的投机买盘介入，使得价格起死回生，但却往往是最后一次“逃生”的机会；这时候所有的多头放弃了抵抗，并投降认输，市场氛围跌入了冰点，人走茶凉；价格又重新回到了应该在的水平。

我们离有史以来最大的资产泡沫已如此之近，现在只想好好静一静。现在再将视线转向比特币，可发现比特币疯狂的背后，所折射出的因素便是全球投资者对于各国央行的极度不信任。对于比特币的涨幅如此疯狂一事，一些大佬及投行也认为这一“妖币”不靠谱，称它是个大泡沫。高盛副董事长就称，比特币存在大量泡沫，对其持怀疑态度。

前Fortress基金经理，亿万富豪迈克尔·诺沃格拉茨（Michael Novogratz）表示，比特币这样的加密货币将是“我们一生中最大的泡沫”。瑞信集团认为，比特币投机表明出现泡沫的迹象。兴业银行[股评]副行长卡班称：“比特币是明显的泡沫。我行不热衷于投资比特币。”

诺贝尔奖得主席勒称，比特币上涨速度已超过了近期历史上大部分泡沫，比特币是泡沫的最好例子。桥水基金创始人达里奥认为，比特币是投机行为产生的泡沫。

比特币2018年行情走势会如何？

比特币虽然被炒得火热，但多位大佬认为这就是一个大泡沫。倘若要问这一网红货币在2018年的行情走势会是怎样时，一些唱衰比特币的机构认为比特币红不了多久，在2018年价格会下跌。一向以大胆出名的丹麦盛宝银行发表了惊天预测：认为比特币暴涨至60000美元后后会被打回原形，跌回1000美元。

德意志银行此前也说过，比特币崩溃会是2018年的重大风险之一。在比特币期货推出前，德意志银行警告道，比特币热可能会对2018年更广泛的市场构成严重的威胁。

关于2018年比特币价格是将继续疯长还是跌落神坛？或许我们也能从芝加哥商品交易所（CME）董事长Leo Melamed的一番话中读出一些信号，Leo Melamed声称：“CME将驯服比特币，让比特币不狂野、不疯狂，我们将把比特币驯服成一种有规则的交易工具。”

可即便如此，仍就一如既往看多比特币，认为它延续涨势的人士也还是存在的。素有“比特币耶稣”之称的维尔在接受外媒采访时认为，2018年比特币将涨至10万美元。加密货币交易公司Octagon Strategy的总经理查普曼则更大胆，在接受外媒采访时表示，他预计2018年年底前比特币价格可能突破10万美元。他表示：“我想很多人以为我疯了，很多人都嘲笑我，但我不在乎。”

支持比特币的知名投行有哪些？

2017年6月起，高盛就开始发布比特币的研究报告，成为华尔街第一家发布比特币价格分析的大型投行。高盛在8月的一份报告中称，机构投资者已经越来越难以忽略比特币和虚拟货币市场。

摩根士丹利的董事长戈尔曼在9月底表示，比特币肯定不仅仅是一时风尚。“匿名货币是一个非常有趣的概念，它为人们提供隐私保护，它对中央银行系统也有意义。”

管理着2.3万亿美元的富达投资集团（fidelity）的董事长约翰逊，更是以实际行动加入比特币淘金者行列。约翰逊9月参加数字货币大会的时候，发表长篇讲话，说她的公司在研究区域链技术以外，还对不少从事比特币相关业务的公司注入风险投资。

富达投资集团通过投资拥有一家比特币挖矿公司。约翰逊本人也早就投入比特币挖矿业务，个人拥有相当数量的比特币。

监管者的态度

全球央行看待加密货币：有些视之为洪水猛兽，有些胸有成竹。比特币诞生已将近九年，对于它的潜在利弊，各地央行有了越来越多的认识。

这些全球经济的守门人需要回答两道问题。首先，如何应对这种民间加密货币的兴起和发展，其一波三折的走势与比特币进入受监管的衍生品交易所，都为它们吸引了越来越多的关注。其次，是否推出官方版加密货币。

以下摘录了几家央行对这个问题的看法：

美国：担心隐私问题

美联储对加密货币的调查研究刚刚起步，也不太热衷于央行发行比特币这种想法。被提名担任美联储主席、现任美联储理事的鲍威尔今年曾表示，加密货币依然存在技术方面的问题，“治理和风险管理至关重要”。鲍威尔说，央行发行加密货币挑战极大，隐私可能成为一大问题，而私营部门的替代品可能会解决这个问题。

美联储理事夸尔斯在12月1日表示，虽然美联储并没有监管比特币的政策，但这个问题“值得思考”。美联储候任主席鲍威尔在11月参议院听证会上回答提问时称，或许有一天，加密货币的规模会使其影响到货币政策，然而眼下“规模还不够大。”

欧元区：像郁金香热

欧洲央行一再警告投资数字货币的危险性。欧洲央行副行长康斯坦西奥（Vitor Constancio）在9月时表示，比特币并非货币，而是“郁金香”——暗指17世纪的荷兰郁金香泡沫。他的同事Benoit Coeure警告称，比特币价格不稳，又与逃税和犯罪有着千丝万缕的关联，使其带来了重大风险。行长德拉基于11月表示，数字货币对欧元经济的影响是有限的，也不会威胁到央行对货币发行权的垄断。

过去两周，芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所先后推出比特币期货，这被很多人视作比特币进入主流投资的一个标志。美国券商：道明证券（TD Ameritrade）和美国盈透证券（Interactive Brokers Group）随后宣布，将允许用户交易这些期货合约。

欧洲央行认为比特币就是郁金香泡沫。澳洲联储则认为比特币是一种投机狂热行为。新西兰联储表示，比特币的波动性太大。巴西央行与荷兰央行对比特币持乐观的态度。巴西央行称，支持金融创新。荷兰央行则称，在使用数字货币方面，荷兰人是最大胆的。

监管者也采取了行动

对于被炒的火热的比特币，监管者也采取了行动。法国财政部长勒梅尔12月17日接受法国新闻频道LCI采访时表示，将于2018年的G20峰会上对比特币监管问题进行提案讨论。在欧洲地区，一些监管措施已经逐渐落地。12月15日，欧洲议会经济与货币事务委员会要求数字资产交易平台及钱包服务商均要进行KYC（Know your customer）的实名制审核要求，执行过渡期为18个月。

德国也加入到了监管比特币的行列中，德国财政部在柏林时表示，讨论虚拟货币的投机风险及其对国际金融体系的影响是有意义的。

自比特币后，出现了很多其他的小币种加密货币，而且有些涨势也挺火热。比特币虽然涨势很疯狂，但其他加密货币也不是吃素的。以太坊和莱特币的涨幅已悄然超过了比特币。以太坊的价格在12月12日首次超过600美元，飙升至635.00美元，达到了历史新高。

比特币进军好莱坞

比特币作为2017年最火爆的投资项目简直让人看不懂。靠着比特币，一些人瞬间暴富，而它也成为了大家都很关注的热点。为了顺应这个热点，好莱坞也开始要拍摄相关的题材电影，而且影片的名称就叫《比特币》。据悉，电影制作人Christian Cashmir正在进行电影《比特币》的前期制作准备，2018年会正式开拍。这会是一部喜剧作品，两个美国亚利桑那州的潦倒兄弟，无意间发现了一个价值2000万美元的比特币钱包，想要在黑市上把它卖出去。

不少网友看到这一幕后纷纷笑了，如果2018年开始拍《比特币》的话，那么最好希望比特币能够明年一年能够持续火爆，不然这电影票房一定会很惨。

综上所述，当我们回过头来看比特币价格走势的时候，和我们看以往任何一次价格的疯狂走势，并无太多区别。历史总是惊人的相似，并在不断地重演。

比特币在2018年究竟会成为超级泡沫开启暴跌模式？还是会续涨呢？这个就让我们拭目以待吧。