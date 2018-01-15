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美国民意调查：近半受访者希望关闭Twitter

美国民意调查：近半受访者希望关闭Twitter
2018年01月15日 14:10 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间15日消息，据《福布斯》报道，在大部分人的生活中，某个在线平台最终会在某个时刻使他们的忍耐达到极限。无论是Tinder上发出的令人讨厌的信息，还是美国总统特朗普发布的一条有问题的推文，都可能成为压倒骆驼的最后一根稻草。

　　一个明显的解决办法是，关闭你的账户，并退出那个有问题的平台。根据科技媒体ReCode公布的一份哈里斯民调数据，一些美国人甚至希望，某些网站和社交媒体网络能够被永远关闭。

　　2000名美国成年人接受了这次调查，结果显示，46%的受访者希望关闭推特，在所有社交媒体平台中排名首位。不过，还有43%的受访者表示支持推特，希望它继续办下去，11%的受访者表示对这个平台不熟悉。

　　在美国人希望关闭的网站中，约会平台Tinder排名第二，42%的受访者希望关闭它，15%的人表示支持它，希望继续办下去。42%的人表示对它不熟悉。

　　排名第三的是Snap，40%的受访者希望关闭它，但同时也有41%的受访者表示支持，19%的受访者表示不熟悉。

　　Facebook排名第四，32%的受访者希望关闭它，但更多人表示支持，比例高达64%。

　

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