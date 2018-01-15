男子参观活动现场 顺走一部iPhoneX手机被拘

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊）男子见财起意偷手机，民警细侦快查抓获嫌疑人。日前，北京朝阳公安分局奥园派出所侦破一起手机失窃案，挽回群众经济损失9000余元。

2017年12月7日16时许，奥园派出所接到报警：辖区一宣传活动现场，丢失一部未拆封的iPhoneX手机。接到报警后，民警迅即赶到现场开展工作。经调取案发现场监控录像，民警锁定一名嫌疑男子。当天11时许，该男子身着黑色长款羽绒服出现在活动现场，后趁现场人员不备偷走手机。得手后，嫌疑人乘坐电梯下到一层，离开大厦，返回自己的轿车内。

随后，民警根据监控录像拍下的嫌疑人的大致体貌特征，在案发现场展开排查。为了不打草惊蛇，排查工作都是暗中进行。经仔细排查，民警最终在活动现场会议区发现了嫌疑人，当即将其控制，并从其驾驶的轿车内发现被盗的iPhoneX手机。

经讯问，嫌疑人潘某对盗窃手机的犯罪事实供认不讳。据潘某交代，其在参观过程中，发现活动现场放置着一部未拆封的iPhoneX手机，遂见财起意，趁现场混乱之机，实施盗窃。得手后，将赃物放进了自己的轿车内。

目前，嫌疑人潘某因涉嫌盗窃已被朝阳警方依法刑事拘留，此案还在进一步审理中。

针对此类案件，朝阳警方提示：年底将至，各类演出、产品推介活动较为频繁，参展商、举办方要增强防范意识，加大活动现场的安保力量，以免发生展品失窃案件；此外，参与活动的与会人员也要看管好随身物品，切勿将手机、拎包等贵重物品随意放置，以免不法分子顺手牵羊，实施盗窃。