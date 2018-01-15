多家网贷平台惨遭淘汰 业内：2018幸存者或只剩800家

多家网贷平台惨遭淘汰 业内料年内幸存者只剩800家

对当下网贷平台的投资已经到了优中选优方能避免踩雷的时刻了，未来信息披露透明的平台更值得投资人青睐

《投资者报》记者 王宇

在网贷行业监管措施的强力推进下，一些平台因为无力冲刺合规、按时完成备案，已倒在了新年的钟声里。

网贷之家的一份报告预计，到2018年底，网贷行业运营平台数量可能只剩800家左右。而截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量为1931家。这意味着，网贷之家的预测如果成真，今年将有超过一半的总计1000多家平台在备案路上被淘汰出局。

对于投资者来说，网贷市场的重塑有着长远的积极意义。但惨烈的淘汰赛使投资者如何躲“雷”成为一个眼下需要迫切面对的难题。在接受《投资者报》记者采访时，新联在线CEO陈智诚表示，投资者要关注网贷平台的整体合规进程、平台背景、产品项目、运营数据、风控水平、线上舆情等综合情况，要做好充分的前置了解。然后根据自己的资金体量和风险偏好，适当选择综合实力强、信披透明度高、合规程度领先的平台进行分散投资。

合规难，平台清盘

2018年新年前后，多家网贷平台接连宣布了或逾期或清盘的消息。在各地备案细则已出或者将出的背景下，这些问题平台不仅使得部分投资者利益受损，更引起了投资者对网贷平台合规前景的担忧。

2017年12月26日，位于北京的网贷平台手投网称：“由于平台存量借款标的单笔限额面临合规调整风险，经公司研究决定，对平台存量债权进行清盘处理。清盘方式为2018年2月份，提取本人待收总额的30%，2018年3月份，提取本人待收总额的30%，2018年4月份，提取本人待收总额的40%。”

据媒体报道，手投网官网公布的办公地址已经人去楼空。此外，国家企业信用信息公示系统显示，手投网已于2017年12月28日被相关部门列入经营异常名录。

元旦过后，成立于2013年的帮友贷于1月3日在官网上发布公告称，由于竞争激烈，运营成本高，合规难，平台已于2017年12月27日良性清盘，平台会通过电话通知所有投资人制定还款计划，1月3日下午将正式关闭投标渠道，停止发标。

公告还称，还款来源为平台所有借款人的还款资金及公司转型后的收入来源。但公告并未提及有多少位投资人、多少待还金额，公司给予投资者的还款计划如何保障实施。针对这些问题，《投资者报》记者根据其公告所公布的联系方式致电，起先电话无人接听，后收到回电称，这些问题目前属于核心机密，欢迎记者前去秦皇岛提前预约、联系负责人采访并称，“我们这是正常的公司清算。”

《投资者报》记者注意到，两家宣布清盘的网贷平台均提到了“合规难”这一清盘原因。一位资深的互联网金融观察者告诉记者，在当下阶段，网贷平台暴露出来的问题越来越多，之前不算违规的业务但现在被政策叫停了，这些业务的共同之处是它们有着很大的风险。所以，当平台“砍掉”违规业务开始清理存量的时候，风险慢慢地就暴露出来，这叫风险反噬。

提现难，止步存管

在备案的主流大军之外，除了预感合规太难而宣布清盘的平台外，一些平台积极冲刺备案，却因自身运营出现危机而止步于存管这一重要步骤。

1月2日，深圳网贷平台大丰收金融发布通告称，由于近期大丰收金融有一批项目逾期，借款人不能按时还本付息，同时因大丰收金融股东资金紧张无法及时提供运营资金和周转资金……导致平台目前周转运营较困难，从而影响投资资金到期以后的正常提现。所幸目前平台所有的项目均有实物抵押，能最大程度地保护投资人资金安全，投资人可联系客服查看所投资项目的不动产登记。

《投资者报》记者注意到，有多处信息显示，大丰收金融即将上线上海银行存管系统。如此一来，这一合规的重要动作是否会“流产”？记者拨打通告公布的官方咨询电话，结果显示“您拨打的电话是空号”。

新联在线CEO陈智诚告诉记者，银行存管对于已存续的网贷平台是备案的前置条件。前述互联网金融观察者亦表示，银行存管是网贷备案的一道重要门槛，未存管就别备案，存管是备案的“标配”。

由此看来，大丰收金融离合规更加遥遥无期。尤其是在上海银行近期检查存管P2P平台，对部分不合规平台进行下线操作的背景下，大丰收金融的合规之路希望更加渺茫。

上述互联网金融观察者亦表示，并不是有了银行存管，平台就安全了。但投资者确实会对此有些“迷信”。嘉石榴副总娄振发对此表示认可，他指出，平台资产及风控管理能力是衡量一家网贷平台安全性的首要参考指标。

投资难，全面考察

网贷之家发布的《P2P网贷行业2017年年报简报》称，2017年网贷行业投资人数为1700多万人，而到2018年，这一数据预计将上升到2100万人。网贷行业的投资关注度继续升高。但另一方面，正常运营的网贷平台数量却一直在减少。截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量达到了1931家，相比2016年底减少了517家，全年正常运营的平台数量一直单边下行。

网贷之家分析师认为，由于网贷平台整改进程尚未完成，预计2018年网贷行业运营平台数仍将进一步下降，具体下降速度取决于备案及合规情况，从目前信息估测，2018年底或将跌至800家左右。

在此情况下，网贷行业的投资已经到了优中选优方能避免踩雷的时刻了。那么投资者应该如何进行自己的投资呢？在接受《投资者报》记者采访时，陈智诚认为，投资者应该根据平台情况与自身情况进行全面的考察。

前述互联网金融观察者说：“重点要看网贷平台的业务模式和资产端、借款人的情况，这就要求平台做好信息披露，未来信息披露透明的平台更值得投资人青睐。”

娄振发表示，时下各地区网贷平台均处在合规备案前的深度调整期，投资人在选择平台的时候，可以关注平台的实际合规进展。事实上，很多有志于从事网贷业务的平台是在认真地做合规调整，冲刺备案的。