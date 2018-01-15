微信卖iPhoneX 钱到手就拉黑驴友

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 陈卿媛）满口台湾腔，打字都用繁体字的穷游小伙陈某在微信朋友圈出售各类低于国行价格的苹果手机。一些驴友基于同游情谊，真的在陈某处购买手机，却不料微信一支付完就被他拉黑。

记者从浙江绍兴市越城区公安局处获悉，1月3日，陈某因涉嫌骗取驴友3万余元被刑拘。

2017年12月7日，市民王先生气呼呼地来到越城公安分局城南派出所报案，称一名“台胞”驴友骗了自己7140元。

王先生告诉民警，他此前在四川绵阳旅游时结识了一名“台湾同胞”陈某，同为旅游爱好者的两人有着共同的话题，还互加了微信。

王先生刚接触陈某时，感觉陈某人很不错，热心。他们在野外徒步进藏区时，陈某经常会帮大家提东西，主动做很多事情，陈某还给同行驴友看去雅安做义工时的照片。王先生表示，要不是自己被骗，真想象不到对方竟会做出这样的事情。

平日里，陈某时常在朋友圈里发一些出售各类iPhone手机的广告。陈某称他出售的是台版苹果手机，价格每台比国行都要便宜一千到两千元。

前段时间正是iPhoneX全新上市之际，紧跟潮流的王先生也打算入手一台。巧的是，当时陈某在朋友圈里也发出了相关信息，且价格诱人。王先生随即联系上陈某，最终俩人以7140元的价格达成了交易。

在王先生全款转账后，陈某表示他回到台湾后5日内就会发货，请王先生耐心等待一下。然后还没过5分钟，王先生想要再找陈某询问一下产品细节问题时，却发现对方已经将自己拉入了黑名单。王先生意识到自己被骗，立即拨打了报警电话。

王先生将自己的遭遇吐露到驴友群中后，居然引起了众人共鸣。

原来受骗上当的还不只王先生一人，远到北京、陕西、吉林，近点的如江苏、湖南、浙江等周边城市都有驴友因买手机被这名“台湾同胞”陈某骗钱后拉黑。由于大家只是旅游时结伴而行认识的，不少驴友被骗后只能自认倒霉。

接到报警后，城南派出所办案民警立即就此事展开了相关调查。1月3日，办案民警在四川绵阳将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。然而，众人口中平日里操着一口台湾腔，打字发文也只用繁体字的“台胞”陈某，经查竟是地地道道的四川人。

自述：“热心”是为博取信任

据犯罪嫌疑人陈某交代，他的确是一名旅游发烧友，一年四季都在外旅游。但同驴友出行时的热心行为，都是为了博取同行驴友对自己的信任。由于没有工作，一直以来他都是穷游。走到一个地方就在那打几天工赚点钱，赚点路费。

陈某称，通过冒充台胞，假售低价苹果手机，他已陆续骗取多名驴友。

目前，陈某已被依法刑拘，案件还在进一步调查之中。