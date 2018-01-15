韩国将对加密货币实行实名制 违者将面临罚款

TechWeb报道 1月15日消息，据韩联社报道，上周日，韩国金融监管部门表示，韩国的加密货币交易者必须将虚拟账号转为实名账号，否则将面临罚款，目前还没有确定罚金的数额。

此举的出台正值韩国努力遏制亚洲第四大经济体的虚拟货币狂热之际。同时，韩国将支持区块链研发投资。

据有关部门表示，在本月内，加密货币交易者将被允许将其虚拟账户转换为实名账户，拒绝接受实名认定的人将面临罚款。

1993年，违反韩国金融实名交易规定的违反者曾遭到罚款，罚款金额相当于其金融资产的60%。

目前，韩国监管部门禁止银行向个人客户提供虚拟账号，这是防止对虚拟货币进行投机性投资的最新举措。

在银行安装系统之前，开通匿名加密货币账号也是被禁止的，该系统确保只有开通了实名账号的虚拟货币交易者，才能进行相关的存取款操作。

与此同时，越来越多的证券相关机构敦促其员工放弃投资虚拟货币。韩国证券交易所上周五向所有员工发送了短信，呼吁他们停止交易加密货币。包括公平贸易委员会、金融监管局和韩国央行在内的其他机构已禁止员工在工作时间内从事数字货币交易，而且还鼓励他们不要在下班时间内参与交易。

韩国金融监管部门担心虚拟货币投资演变成一场泡沫并最终破裂，所以一直在加强对加密货币交易的监控。

近年来，比特币和以太币等加密货币迅速在希望能赚快钱的韩国投资者中流行起来。韩国是世界上最大的私人比特币交易所之一，据估计，有超过200万人拥有一些最知名的数字货币。

尽管在加密货币交易方面出现了繁荣，但在韩国，这些交易所基本上不受监管，因为它们不被视为金融产品，也没有保护虚拟货币投资者的规定。（小狐狸）