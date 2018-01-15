收购全食后 亚马逊2017年食品销量增长2.23%

新浪科技讯 北京时间1月15日早间消息，亚马逊去年夏天收购全食超市后，后者的品牌产品，如熏肉、椰子水和冷冻蓝莓，帮助亚马逊的2017年食品销量增长2.23%。

根据数据分析公司单击零售（One Click Retail）的统计，在2017年的最后四个月，在天然食品零售商品牌产品的带动下，亚马逊的在线杂货店送货服务AmazonFresh的销售额增长了35%，达到1.35亿美元。

分析发现，最畅销的品种包括有机菠菜、切碎的干酪、有机菜花、无盐黄油和熏制腊肉。

亚马逊正在建立自己的食品配送服务，以便在竞争日益激烈的市场上火的更多份额。去年，亚马逊售出了总金额1100万美元的全食365 Everyday Value品牌天然食品和有机食品，销量不及其超市竞争对手的自有品牌。克罗格公司（Kroger Co.）天然有机品牌的全年销售额接近20亿美元，而艾伯森（Albertsons Cos.）本月表示，有机产品年销售额为10亿美元。

但食品分析师认为，全食产品正在帮助AmazonFresh与在线杂货公司进行竞争。“这……可能会为AmazonFresh带来新的客流，”某食品零售咨询公司高级副总裁吉姆·哈特尔（Jim Hertel）说，“那将是真正的利好。”

在线杂货销售在大约8000亿美元的食品杂货市场的占比不到3%。分析师预计，未来五年，此项业务的市场份额将增长到两位数。分析数据显示，亚马逊去年在美国销售了近20亿美元的食品杂货。

而其中只有3.5亿美元是通过AmazonFresh服务平台完成的，消费者倾向于购买易腐农产品和肉类，其余部分则是通过亚马逊的标准平台，以及该公司旗下的Pantry和一小时超快快递服务Amazon Prime Now完成的，这部分消费者倾向于批量购买食品，如水、咖啡和Soylent代餐饮料。

亚马逊也在这些平台上销售全食食品。摩根斯坦利在最近的一份报告中说，Prime Now平台上食品杂货销售量的上升证明了销售全食产品的价值。

全食和亚马逊的发言人均拒绝对此发表评论。（斯眉）