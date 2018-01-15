新浪科技> 互联网 > 正文

收购全食后 亚马逊2017年食品销量增长2.23%

收购全食后 亚马逊2017年食品销量增长2.23%
2018年01月15日 13:07 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间1月15日早间消息，亚马逊去年夏天收购全食超市后，后者的品牌产品，如熏肉、椰子水和冷冻蓝莓，帮助亚马逊的2017年食品销量增长2.23%。

　　根据数据分析公司单击零售（One Click Retail）的统计，在2017年的最后四个月，在天然食品零售商品牌产品的带动下，亚马逊的在线杂货店送货服务AmazonFresh的销售额增长了35%，达到1.35亿美元。

　　分析发现，最畅销的品种包括有机菠菜、切碎的干酪、有机菜花、无盐黄油和熏制腊肉。

　　亚马逊正在建立自己的食品配送服务，以便在竞争日益激烈的市场上火的更多份额。去年，亚马逊售出了总金额1100万美元的全食365 Everyday Value品牌天然食品和有机食品，销量不及其超市竞争对手的自有品牌。克罗格公司（Kroger Co.）天然有机品牌的全年销售额接近20亿美元，而艾伯森（Albertsons Cos.）本月表示，有机产品年销售额为10亿美元。

　　但食品分析师认为，全食产品正在帮助AmazonFresh与在线杂货公司进行竞争。“这……可能会为AmazonFresh带来新的客流，”某食品零售咨询公司高级副总裁吉姆·哈特尔（Jim Hertel）说，“那将是真正的利好。”

　　在线杂货销售在大约8000亿美元的食品杂货市场的占比不到3%。分析师预计，未来五年，此项业务的市场份额将增长到两位数。分析数据显示，亚马逊去年在美国销售了近20亿美元的食品杂货。

　　而其中只有3.5亿美元是通过AmazonFresh服务平台完成的，消费者倾向于购买易腐农产品和肉类，其余部分则是通过亚马逊的标准平台，以及该公司旗下的Pantry和一小时超快快递服务Amazon Prime Now完成的，这部分消费者倾向于批量购买食品，如水、咖啡和Soylent代餐饮料。

　　亚马逊也在这些平台上销售全食食品。摩根斯坦利在最近的一份报告中说，Prime Now平台上食品杂货销售量的上升证明了销售全食产品的价值。

　　全食和亚马逊的发言人均拒绝对此发表评论。（斯眉）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有