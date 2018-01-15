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打游戏动辄花费上千元 手游疯狂圈钱被指吃相难看

打游戏动辄花费上千元 手游疯狂圈钱被指吃相难看
2018年01月15日 06:35 新浪综合
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　　来源：北京日报

　　打游戏动辄花费上千元，商家诱导充值套路多——

　　手游圈钱 吃相难看存隐患

　　“要不要组队来一局？”等车间隙，王薇在微信群里发出一段语音，然后熟练地打开手机App、组好队友，玩了一把对战游戏。为了得到游戏中一个战斗力较强的角色，她已经花了近1500元。这款名叫《王者荣耀》的手机游戏曾为腾讯带来“日赚一亿”的吸金神话，而如今，手游市场疯狂“圈钱”的势头仍在继续。

　　据研究公司Newzoo数据，去年中国手游行业收入近180亿美元，已成为全球最大的手游市场。耀眼数据的背后，是游戏厂商花样迭出的充值“套路”吸引众多玩家“一掷千金”，而其中涉及的诱导消费、低俗暴力等问题也引发社会担忧。

　　消费多：

　　充值千元谈“虚拟恋爱”

　　跨年夜，当你与家人朋友聚会时，很多女性却在摆弄着手机，与《恋与制作人》的四位虚拟角色甜蜜互动。

　　作为一款虚拟社交模式下的“恋爱经营”手游，《恋与制作人》去年年底上线公测，十几天就超越了《王者荣耀》和《荒野行动》，登上苹果商店游戏免费榜第二位，引发广泛讨论。而网友说的最多的除了游戏剧情，就是钱——要想顺利完成剧情、获得更好体验，就得花钱购买游戏中的各种道具。

　　很多女性玩家都选择了充值，从几十元到上千元不等，而在微博上爆料自己充了上万元的人也不在少数。“你我本无缘，全靠我砸钱。”花钱升级的游戏策划已激起不少抱怨。

　　其实，几乎所有“爆款”手游的背后都离不开玩家投入的真金白银。动作游戏《荒野行动》近日上线大量付费装备及服装，一件虚拟的角色服装动辄上百元。

　　根据Newzoo数据，去年中国每位付费用户月均游戏花费达26.5美元，折合人民币170余元，比美国玩家还高出9%。

　　手游行业的火热，更推动中国最大游戏公司腾讯成为全球十大市值最高的公司之一。从腾讯2017年第三季度财报看，在公司652亿元的总收入中，有268亿元来自网络游戏，而包括《王者荣耀》《魂斗罗：归来》等在内的手游收入同比大幅增长达82%。

　　游戏成了互联网行业中最“圈钱”的领域。

　　套路多：

　　诱导充值成盈利关键

　　为游戏买单本是一种正常的娱乐消费，但考虑到中国和美国人均收入水平的差距，中国玩家目前在游戏上的花费已经太高。

　　究其原因，与游戏厂商层出不穷的诱导充值密切相关。“1月狂欢周，充值666600点券即可领取终极传奇先锋球员包，打开后可随机获得一名球员。”近日，一款在线足球游戏《FIFA Online 3》推出充值返利活动，按照1元人民币购买100点券的比例，花费6666元能拿到一名球员角色。这样的巨额充值活动让网友纷纷吐槽“想钱想疯了”，但也不乏有玩家动心，毕竟，有了属性好的球员常意味着在赛场上所向披靡。

　　业内人士透露，游戏的诱导充值是游戏能否赚钱盈利的关键。而手游中诱导充值的套路可谓防不胜防。

　　很多网友开始玩游戏都是抱着不花钱的态度，但游戏中首次充值的活动往往都显得十分划算，玩家花二三十元甚至一两元就能得到一些特殊道具，很有诱惑力。

　　接下来，除了各种明码标价的装备、服装，还有一些通过概率抽奖才能获得的限量配件，这些花钱得来的虚拟物品都能帮助玩家在游戏中脱颖而出。对玩家进行公开的大排位更加剧了这种攀比，让免费玩家产生挫败感。

　　“宝石花钱、练装备花钱，打装备花钱，不花钱简直寸步难行。”一位《梦幻西游》玩家吐槽，很多游戏会有意增加难度，导致不充值难以继续玩下去。又以《恋与制作人》为例，如果不充值，后期的关卡宛如高山，难以逾越。

　　更让不少玩家感到气愤的是，部分游戏明目张胆地“圈钱”，对付费用户也很不友好。“充了2000元依然没有明显提升，输几场比赛就回到解放前，但不充更不行，玩都不敢玩。”《王国纪元》游戏玩家在贴吧里的言论引发众多玩家顶帖。

　　隐患多：

　　低龄玩家沉迷虚拟世界

　　“我一个月赚八九千，花钱玩个游戏还是付得起的。”在王薇看来，为游戏花钱“挺值”。“你可以说我玩物丧志，但我觉得这也是一种消费升级。”

　　钱包鼓起来，消费上去了，但文化产品的发展水平却没能跟上脚步。目前，市场上的游戏质量参差不齐，产品同质化严重，缺乏创新，很多玩家在体验过短暂的新鲜感后就选择了卸载。一些手游为了高流量，故意打擦边球，加入低俗、暴力内容，靠衣着暴露的女性人物形象吸引网友下载。同时，手游玩家的低龄化也让家长们感到担忧。“下课10分钟，宁可不上厕所也要开一把王者荣耀。”未成年人玩家更容易沉迷在游戏设计的虚拟世界里，也更容易被游戏中出现的诱导消费、低俗暴力等问题侵害。

　　以《王者荣耀》为例，根据极光大数据研究报告，该游戏14岁以下用户占比3.3%，15至19岁用户占比21.3%。结合其高达2亿的用户数，19岁及以下的玩家群体达数千万，体量十分庞大。在游戏诱导下，“熊孩子”的巨额游戏消费报道屡见不鲜，有的家庭数万元积蓄付诸东流。

　　“既然有时间上的防沉迷系统，能不能在充值上也设定消费上限？”有家长呼吁，应给未成年用户消费设限，并屏蔽不适合他们的场景和功能。

　　近期，文化部在对网络游戏进行的重点监管中也明确，严禁以随机抽取等偶然方式，诱导网络游戏用户充值获取网络游戏产品和服务，严查淫秽色情、危害社会公德、赌博暴力等禁止内容，41家网络游戏运营单位被罚。

　　游戏厂商在赚得盆满钵满时，也不应忽视肩上所承担的社会责任。（本报记者 陈雪柠）

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