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一文看张小龙微信公开课演讲：推公众号App 恢复赞赏

一文看张小龙微信公开课演讲：推公众号App 恢复赞赏
2018年01月15日 11:03 新浪科技
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张小龙张小龙

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　　张小龙：微信不会去看用户的聊天记录

　　张小龙:“跳一跳”DAU达1.7亿 自己最高玩到6000多分

　　新浪科技讯 1月15日上午消息，在2018年微信公开课pro上，腾讯高级副总裁张小龙现身，并在现场玩起了微信小游戏“跳一跳”，现场达到了近1000分。张小龙透露说，现在超过3000分以上的有30个人左右，想邀请这些人到办公室当面打一下并送出特别的礼物。

　　对于用户隐私，张小龙表示，“微信不会去看用户的聊天记录。”另外，微信也不会给用户发任何骚扰信息，不做任何诱导的行为，甚至也包括过多的活动感动用户。

　　谈微信的未来

　　“我一直认为好的产品会说话。我们尽可能用产品来说话而不是解释很多东西。”张小龙说，现在，微信有10亿用户，要把自己的理念更清晰地表达出来，让用户和生态更理解我们。

　　“微信的未来会是什么样？微信就是一个工具，我们希望做互联网上最好的工具，这个目标挺大也挺难的。”张小龙说，我们很少去谈平台和生态，对用户而言，平台是什么、生态是什么，他们不关心，重要的是怎样做最好的工具。

　　张小龙说，微信每天都在面临很多的决策，但遵循的原则是选择对的还是错的，而不是利益最大化。“经常有人说我们很克制，实际上我们在判断什么是该做的什么是不该做的。大家看到每个微信版本变化好像不是特别大，但实际我们做很多筛选，否则会失去产品本质的东西。”

　　对于用户隐私，张小龙表示，“微信不会去看用户的聊天记录。”另外，微信也不会给用户发任何骚扰信息，不做任何诱导的行为，甚至也包括过多的活动感动用户。

　　谈小游戏

　　“我上个星期打到了6000多分。”张小龙透露说，自己是人肉打的，没有用外挂，自己分数高是因为有很多时间来练习，并不是比大家更厉害，跳一跳可以让自己很放松和平静。“

　　“很多人想要卸载跳一跳，但跳一跳不是常规的App，卸载不了，我就很开心。”张小龙笑说。

　　张小龙表示，做小游戏是当做一个的demo来做的，体现小程序、小游戏的威力，很匆忙地做了特别简单的游戏，是小游戏的一个实验。“跳一跳超过了我们的预期，DAU达到了1.7亿。”

　　张小龙也提到了在跳一跳火爆之后，也出现了很多外挂，微信现在也投入了很高的人力对这些外挂进行打击，“外挂对其他每天在练习的人是很不公平的。”目前微信打击外挂采取了很特别的办法，看用户是否有成长曲线。

　　“我们花了很多时间来打击外挂，当然同事里也有人在做外挂，为了炫耀自己是技术高手。

　　对抗是永无止境的。你每当做出对应方法，第二天还会出现新外挂。”

　　谈公众号

　　张小龙透露说，此前赞赏功能下线，但很快赞赏功能会很快恢复。“红包和赞赏都是比较有中国特色的，苹果可能有些难以理解。”

　　张小龙表示，这也让微信重新思考，赞赏是应该对公众号赞赏，还是赞赏作者。“之前并没有将作者当做一个独立的单元来做，未来是将赞赏打给作者，还能看到作者历史上发布的文章。”

　　在公众号方面，张小龙还透露说，过去公众号只能写长文，未来会鼓励用户用手机来创作。对于此前传言的订阅号将推出信息流，张小龙回应说，没有想过这个事情。“我们想改善用户的阅读效率，但和信息流是两回事，如果用户想看信息流，可以去看一看。”

　　另外，张小龙透露说，微信已经在做公众号的独立App，可能很快就会发布。“之前我们做过一个App，但没有达到预期，还没有发布。”(宵寒)

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