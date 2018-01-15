机构:区块链是“寒冬里的一把火” 目前还是概念偏多

机构称区块链是“寒冬里的一把火” 将步入实际应用阶段盯住机会

《投资者报》记者 高方方

区块链概念当下成为一个当红热点，板块内频掀疯狂涨停潮。在东方财富网5日概念板块资金流向排名中，截至1月12日收盘，区块链涨幅13.60%遥遥领先。

那么究竟什么是区块链？据《投资者报》记者了解，所谓区块链，简单地说就是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构，并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造。而区块链技术是指一种全民参与记账的方式，所有的系统背后都有一个数据库，数据库可以看成是一个大账本。系统中的每个人都可以在这个账本中记账，而账本的内容会发给每一个人备份。由于没有中心化的中介机构存在，让所有的东西都通过预先设定的程序自动运行，不仅能够大大降低成本，也能提高效率。而由于每个人都有相同的账本，能确保账本记录过程是公开透明的，进一步提高了安全度。

在业内专家看来，区块链技术作为一种网络的底层架构基础技术，其最大的意义就是与传统行业结合，构建更加安全、可信、透明的交易、结算等网络体系。

近期俨然成为区块链的“专版”。据上证报资讯不完全统计，近期有超过100家上市公司被投资者问询是否涉及区块链技术及相关业务。有意思的是，面对市场的热捧，高伟达、暴风集团等多家公司于10日晚间紧急发布了“澄清公告”。另外，游久游戏蹭区块链热点连涨，应交易所要求，游久游戏在1月11日停牌。

对此，西南证券朱斌表示，“从盘面来看，最近真正表现突出的概念板块只有区块链等个别几个，其他大多数概念板块还难有表现。国金证券则认为，最近概念股行情有所回暖包含超跌反弹因素，但持续性具有较大的不确定性。海通证券同样表示，对于短期躁动行情，投资者应以跳舞的心态参与，这只是短期的欢乐，不是生活的常态。”

海外区块链火爆 受众群体开始扩大

由于近一段时间美股区块链成为市场风口，涉及区块链概念的个股均大幅上涨，之前有迅雷、longfin等，近日人人网、中网在线仍是对区块链颠覆性商业价值的预期。据悉中概股的人人网正积极布局区块链，而此前迅雷因涉及区块链而受到资本热捧，股价最高涨至27美元，三个月涨幅近700%。

市场对这一概念的热捧，中信建投证券表示，海内外区块链概念股火热，蓝汛、人人网、美图等均有超高收益。A股传媒板块中的壹桥股份、暴风集团也表现突出，A股区块链概念股后续有望跟随海外区块链涨跌联动。

国泰君安证券认为，区块链经济的核心其实不在技术，而在于商业逻辑的重构。因此，这不仅仅是一场技术革命，更是一场认知革命。目前国内也有很多公司开始探索和布局区块链，2018年将是区块链步入实际应用的阶段，会有很多精彩纷呈的项目落地，共享经济进入新时代。有别于其他创新，区块链作为底层协议，需要一个学习期，上市公司短期也难从中获得盈利改善。

招商证券表示，从各互联网公司纷纷介入区块链来看，区块链正从“小众选手”走向“大众情人”，但目前各公司应用类型依旧相对单一，尚处早期阶段，而区块链真正的潜在应用领域（如金融、政务、医疗等）还尚待发掘，短期尚不具备大规模落地条件。

东吴证券则认为，多中心化、价值传输等独有特性注定了未来区块链的发展空间，经过一两年无论是标准、技术还是业务的完善，区块链应用有望在2018年实际落地；因区块链特性与金融具有天然契合度，金融有望率先成为大面积应用落地的行业，如清算结算系统、跨境转账和支付、场外交易、票据管理等，此外在社交娱乐领域，同样有望出现区块链爆款产品。

国海证券表示，建议持续关注区块链，这是一个通过区块链（创新的可信技术），最大限度（去中心化）聚合闲置资源，以最小成本达到最大效应的过程，创造科技红利。我们认为，具备相关共享场景优势的企业应用区块链技术，可实现用户活跃度、忠诚度及利润贡献飙升，重新焕发活力。在比特币的热潮中，产业链下游矿机（硬件）、中游交易（平台）都确实落地了盈利模式。

关注国内区块链 布局相关受益标的

目前区块链还是概念偏多，相关受益的标的也不少。

国泰君安证券表示，可重点关注：飞天诚信、四方精创、恒生电子、易见股份、壹桥股份、赢时胜等。通信领域，继续推荐受益于5G与工业互联的主设备、光通信、专网通信领域，推荐：中兴通讯、亨通光电、中天科技、东山精密、烽火通信、中际旭创、亿联网络、特发信息。受益标的：东土科技、日海通讯。目前我国5G技术研发试验已进入最后一个阶段，行业标准逐渐明确，走在世界前端。2018年5G将逐渐步入落地期，相关政策、规范及技术也有更进一步的完善。

中信建投证券表示，在个股上有5个方面可值得关注：1.影视板块，短期看票房催化，长期看个股分化和国产票房增长。推荐行业龙头如：电影龙头、华谊兄弟、华策影视、精品剧龙头、幸福蓝海等；2.建议关注游戏领域优质标的、且估值极具吸引力的三七互娱、影游龙头、昆仑万维（关注后续减持进度）等；3.继续坚定推荐数字阅读板块。领先市场发布了行业报告，年度策略大会首家邀请阅文交流，并坚定看好其长期发展；建议可择机布局行业龙头阅文等；4.关注优质个股分众传媒（CTR数据再次辅证公司业绩增长）、视觉中国、吉比特等；5.关注具备平台属性的个股快乐购、江南嘉捷、具备在线票务平台的龙头标的。

国海证券表示，目前A股暂没有区块链纯正受益的标的，但布局区块链技术、未来有望在商业场景落地实现盈利的相关标的有：恒生电子、金证股份、赢时胜等。

招商证券表示，关注具备区块链技术和应用的IT厂商：建议从具备“技术开发能力”与“应用及场景”这两个维度筛选标的，推荐：1）“技术和场景”受益标的：恒生电子、金证股份、新大陆、赢时胜；2）加解密相关标的：飞天诚信、卫士通。