挡不住低价冲击 民营宽带拉响“寒潮红色预警”

低价宽带“死于”低价

挡不住中国移动宽带低价冲击 找不到新的盈利来源

艾普倒下 民营宽带拉响“寒潮红色预警”

IT时报记者 钱立富 见习记者 李蕴坤

因为资金链断裂，艾普宽带在即将迎来自己18周岁生日之前倒下了，这家老牌宽带接入商的境遇难免让人唏嘘，而这只是缩影，折射出民营宽带企业艰难的生存现状。

“从现在的情况来看，民营宽带的路越走越窄，单纯做宽带已很难生存。”电信业独立分析师付亮对《IT时报》记者表示。国际电视联盟主席殷建勇则认为，接下来极有可能还会出现民营宽带企业倒下的事件。

造成民营宽带企业生存日益艰难的原因有很多种，其中一个被众多业内人士所提及的就是，中国移动宽带的低价攻势，让民营宽带无法招架。

虽然鼓励民资进入电信业的政策不断出炉，虽然宽带接入试点的范围不断在扩大，但是民营宽带企业已经迎来了寒冬！

民营宽带“元老”黯然退出

艾普宽带是国内首批民企宽带企业。本世纪初，原信产部发布《关于开放宽带驻地网运营市场试点工作的通知》，开放了北京、上海、广州、成都等13个城市的宽带用户驻地网运营市场，长城宽带、艾普宽带、方正宽带均在这一时期陆续成立。

艾普宽带有过自己的辉煌时期，尤其是在成都等西南市场。但近年来，艾普宽带的经营业绩一直不太理想。尤其是2017年下半年以来，艾普宽带因为合同纠纷在多地被多家企业起诉，一些地方法院相继冻结了艾普宽带成都、重庆、长沙等地公司名下银行账户、资产。

资金紧张问题迅速传导至用户服务层面，去年下半年以来，艾普宽带用户断网、客服热线无人接听的消息不时见诸报端。

自2017年12月以来，艾普宽带的重庆、昆明、四川等地公司陆续发布公开声明，称“艾普集团战略转型，不再经营宽带业务”。艾普成都公司在声明中明确表示：鉴于艾普资金链断链，2018年3月31日后无法持续提供通信服务。

目前来看，艾普退出后，其尚在宽带合约期的用户主要是由电信和联通“接盘”。四川电信相关人士对《IT时报》记者确认了艾普资金链断裂的情况，并表示相关用户正按照四川省通信管理局的统一安排，开展自愿签转到电信的工作，电信提供转网用户专属配套政策，保障持续的通信服务。重庆的艾普宽带用户则是由中国联通接手。

艾普宽带的退出，给用户带来不小的困扰。方希（化名）是重庆艾普的用户，看到通知后，她来到艾普重庆分部咨询情况，营业厅里有几名工作人员负责接待，主要工作是登记个人信息和断网时间。用户可以申请退款，但工作人员表示大约半年后才能拿到钱，现在仅做统计。方希为能否追回退款而忐忑不安。

在成都，不少用户花了三四千元办理了艾普终生宽带，或者花了两千元办理了八年期的宽带。在成都艾普终生用户交流群内，用户们不断在交流转网的事情，有的用户则因为找不到当初的发票而“求助”。

艾普未来会走向哪里？记者尝试联系其高层，但大股东李嘉和董事李先贵都拒绝接受采访。

在价格战中败下阵来

过去，民营企业之所以能在宽带接入市场得以生存和发展，靠的就是低价。但是随着中国移动向宽带市场大举进攻，民营宽带以往的价格优势不再，根本拼不过财大气粗的中国移动。

“中国移动有庞大的移动用户基数，品牌知名度也比民企宽带高很多，通过融合捆绑的打法，不计成本地进行销售，甚至免费送宽带，这让民企无法接招。”殷建勇说道。他以自己为例，早前弃用了鹏博士宽带，后来退了联通宽带，现在用的是中国移动的宽带，因为是免费送的。

免费、低价，已经成为中国移动宽带的“标签”，比民营宽带更有冲击力。比如在成都，使用期限为14个月的50M艾普宽带价格为600元，使用期限为14个月（1年+附赠2个月）的50M长城宽带售价为598元，价格相差无几。而在当地，用户的移动手机每月只需消费满98元，另外再付10元，就能用上中国移动的50M宽带。

在上海，中国移动的手机用户承诺每月消费一定额度，甚至可以免费获赠宽带。比如每月手机消费108元能获赠20M宽带，消费128元获赠50M宽带。同时，中国移动也在销售裸价宽带，如50M宽带年付960元，同时返还用户200元话费，折后价760元/年。而且，在不少指定小区，中国移动更是推出了240元/年/200M的超低价宽带。

中国移动的低价宽带给竞争对手带来很大压力，尤其是对同样走低价路线的民营宽带。但是民营企业痛苦地发现，自己想拼价格但是拼不起。在上海，长城宽带曾推出了365元一年的50M宽带，“一天1元钱，用50M宽带”的广告语曾颇为吸引人。但现在，这项资费套餐消失了，《IT时报》记者在上海长城宽带官网上看到，一年50M宽带的资费为580元，“50M宽带一年365元，这是之前的活动价格，现在没有了。”长城宽带一位工作人员对记者表示。

“我们后来和上海长城宽带的负责人交流过，对方说365元一年的低价扛不住，亏得太厉害，所以就取消了。”一位行业内人士说道。

国内同行生存艰难

价格、品牌都拼不过，也没有庞大的手机用户资源可以借力，民营宽带的生存压力自然越来越大。

以资金链已断裂的艾普宽带为例，2014年被在美国上市的世纪互联收购了50%的股权。但是之后，艾普宽带变成拖累世纪互联业绩的主要包袱。世纪互联在2016年财年Q4财报中披露，该季因为市场竞争加剧，艾普宽带的营收减少了1.07亿元。在艾普宽带倒下之前，2017年9月，世纪互联以1元的价格将2股艾普股份转让出去，持股比例降至50%以下，这样不用并表，公布财报时也不会显得太难看。

除了已成为“先烈”的艾普宽带，其他民营宽带的日子也普遍艰难。

鹏博士是最大的民营宽带运营商，也是国内第四大宽带运营商。鹏博士2017年半年度财报披露，2017年上半年其营业收入为42.5亿元，同比下降了3.08%。《IT时报》记者查阅鹏博士财报后发现，造成营收下降的主要原因就是，占据大头的个人宽带业务收入出现较大幅度下滑，2017年上半年鹏博士的个人宽带业务收入为29.81亿元，比上年同期减收了2.01亿元，同比下降了6.3%。虽然鹏博士在企业营销、IDC数据业务方面的收入都取得了增长，但是无法填补个人宽带收入下滑留下的缺口。

方正宽带是国内首批民营宽带企业，近来境况也是不佳。记者查阅了方正宽带母公司方正科技的财报，2017年上半年方正宽带实现净利润-1218万元，同比减少了128%。

工信部之前的数据也披露，2017年前11个月，互联网企业完成互联网接入业务收入同比下降37.1%。“收入是最重要的，这也反映出目前民营宽带生存的艰难境地。”付亮认为。

前路渺茫 出路看不清

中国移动宽带高速发展的背后，是民营宽带的尴尬。“中国移动宽带业务的迅猛发展，挤压了广大民营宽带的空间。”殷建勇认为。

中国移动宽带用户的ARPU值一直较低，2016年上半年为33.4元，2017年上半年为34.9元。毫无疑问，中国移动宽带最先抢占的低价宽带市场，恰恰是民营宽带主阵地。在中国移动强大的攻击力面前，民营宽带的阵地不断在丢失。

同时，这几年宽带升速也给缺乏出口带宽资源的民营宽带造成压力。“民营企业要从基础运营商处购买带宽，即使网间结算单价下降，也赶不上带宽增长的幅度，这也会增加民营宽带的成本，压力会增大。”付亮认为。

陷入困境的民企宽带运营商在寻找出路。“之前，一家民营宽带企业因为扛不住跟中国移动的竞争压力，所以想找我们合作。当时商谈的一种合作方式是，双方在低端市场推出差异化的品牌，我们将线路资源开放给他们，他们利用自己的渠道进行销售，然后进行收入分成。”某省一家基础运营商的内部人士对《IT时报》记者表示。不过，因为受到其他因素的影响，双方的商谈并没有继续下去。

现在来看，民企宽带的出路并不好找，前路更是迷茫。“民营宽带企业如果再像以前那样靠批发带宽来生存、发展，已经是难以为继，单纯拼带宽、拼价格肯定是在找死，必须要在增值应用上多下功夫。”殷建勇说道。

但是如何在增值应用上“掘金”，目前尚没有清晰的路径。后路被堵死，前路看不清，民营宽带的未来命运，实在难以令人看好。

飞象网CEO项立刚同样不看好民营宽带的未来，他表示：“国内现有的民营宽带缺乏技术上的核心竞争力，既要投入金钱填补技术空缺，又不敢抬高价格失去用户，成本和收益难以达成平衡，所以资金链的穷途末路并不意外。”

记者观察

政策闸门越开越大 市场门槛越来越高

近年来国家部委出台了不少文件，推动电信业向民资开放，宽带接入市场的开放是重头戏。

2014年底，工信部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，正式为民资进入通信业吹响了号角。2015年3月，工信部正式开放民营宽带接入业务，首批开放16个试点城市。2015年9月和2017年10月，试点范围两次扩大

2017年11月，工信部等十六部门又联合发文，其中一条内容就是：鼓励民营资本进入电信业，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。

政策已经开闸，而且闸门越开越大。但是对民企来说，市场门槛却越来越高，想要立足并不容易。民营宽带无法和实力强大的中国移动相比，这就好比大人和小孩在打擂台，小孩在身高、力气各个方面都不如对手，这个游戏是无法继续玩下去的。

推出宽带接入试点、扩大试点范围，主管部门本意是推动形成宽带市场多种主体相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局，让老百姓也能享受到更多的实惠和更好的服务。主管部门的本意固然是极好的，但是前提是要让更多的民营企业能够在宽带市场上站得住脚，能够发挥出竞争主体的作用。否则，宽带接入市场向民资开放只是一纸空文而已。