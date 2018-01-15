机票代理网站捂票不卖？专家：还需上官网多看一眼

央广网北京1月15日消息(记者刘柏煊 佟亚涛)据经济之声《天下财经》报道，春节将至，不少人都盘算着外出旅行。北京市民刘女士通过途牛旅游App订机票的过程中遇到一件烦心事：途牛App上只有1万元以上的头等舱、商务舱机票，并且显示“持续涨价中”，但订完票后却发现航空公司官网上有足量的经济舱机票，单张价格不到3千元。

声称经济舱机票已售罄 趁势推销机酒套餐？

刘女士计划春节期间一家四口到海南三亚旅游，在前不久登陆途牛旅游App购买春运期间2月12日的机票，却发现只有头等舱和商务舱机票，价格都在1万元以上，并且这些仅剩的机票还突出显示“持续涨价中”。

刘女士于是拨打途牛客服咨询，客服表示经济舱机票已售罄，如果选择包含机票和酒店的机酒套餐，会更划算些。考虑到春节的确是三亚的旅游旺季，机票和酒店可能都很紧张，怕再晚了价格会更高，刘女士于是接受了客服建议的7天6晚自由行套餐(机票+酒店)，一家四口花了近5万元。

交易完成后，过了几天，刘女士登陆航旅纵横App查询航班基本信息，却意外发现2月12日当天从北京飞往三亚的航班有多个航班的多张经济舱机票待售，其中就有她之前比较心仪的中午出发的航班。

为了验证信息，刘女士又致电海航客服，证实该航班的经济舱确实有余票可以购买。那为什么之前在途牛旅游的App上完全看不到？刘女士怀疑，途牛方面利用信息不对称，或存在所谓的“捂票”嫌疑，以推销自己的机酒套餐。

中国民航管理干部学院航空法教授刁伟民表示，从事机票代理的电商平台应当向旅客提供真实的票源信息，例如机票的舱位、价格和使用条件等，如果这些电商平台隐瞒了真实情况或做了虚假宣传，这样的行为毫无疑问是违反《消费者权益保护法》的。

那途牛方面有没有“捂票”？刘女士在事后试图与途牛方面进行交涉，但途牛方面“没有正面回应，并且态度不佳”。途牛媒体关系总监檀璐琳就此事在答复经济之声时则表示，“没有，因为会有很多客人实时查看机票信息，(有票不放)不好操作。”

一家机票代理平台的一线票台人员向记者透露，机票代理平台在某些时候的确会采用业内俗称“占座”的方式“囤一些票”。代理商利用假名向航空公司预定、占座，但是并不支付机票钱，等到真正的旅客前来购买的时候，代理商再高价卖出并替换姓名。但是，“这样的操作在现行的监管政策下，各方面的风险都比较大，现在很少了”。

代理网站余票信息并非最全 还需上官网多看一眼

更令刘女士感到不解的地方还在后面。由于怀疑自己可能“买贵了”，刘女士在随后不断关注航旅纵横App和各大机票代理销售平台，结果发现，航旅纵横App上显示的余票信息和去哪儿、携程以及途牛等平台上显示的余票信息会出现不一样，“甚至出现过其他平台都没票、只有航旅纵横上显示有票的情况。”刘女士问，难道还存在“集体同步捂票”的行业潜规则吗？

有业内人士指出，目前航空公司售票主要分为代理和直销。代理就是通过代理商，直销一般就是消费者通过航空公司的官网或App直接购买。航空公司放给代理商的机票有限，如果代理渠道的票卖完了，尽管官网上还可能有余票，途牛等平台上显示的余票数就是“0”。而航旅纵横App之所以准确，是因为其背靠中航信，中航信又是国内最大的民航订票系统，可以直接同步航空公司的数据。

同一班飞机，从几天前的经济舱售罄、头等舱和商务舱票价都“持续涨价中”到几天后经济舱突然有大量余票可卖，中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津和旅游专家刘思敏均认为，这不外乎存在两种情况：第一种是航空公司突然向代理商放出经济舱票；第二种是有大型旅游团退了一部分经济舱票。

有航空公司市场部的销售人员也透露，第一种情况的确可能存在，“把经济舱锁了不卖然后后面再放出来”，这属于航空公司的收益管理措施。刘思敏认为，与铁路系统不同，民航业是高度竞争的市场。李晓津则表示，目前国内机票订票信息确实是不透明的，但它又是合理、合法的，一定程度上属于商业机密。

纵观整个事件，民航业内人士“沉舟”总结，可能多数消费者存在一个认知上的误区，就是“以为途牛、携程、去哪儿这些上的机票信息就是最全的”，其实不然。出于商业竞争的考虑，绝大多数机票代理网站在告知“无票”时，并不会强调是自己没有可代理销售的余票了，易对消费者形成误导。

他建议，消费者还是需要到航空公司官网上去看一看余票和价格，并且官网上经常会有相对有保障的低价机票。而机票代理平台的优势是，“你在买机票的同时还能一并预定其他一些附加产品和服务”。