苏宁云商拟更名为苏宁易购 突出智慧零售主业

新浪科技讯 1月14日晚间消息，苏宁云商（002024.SZ）发布公告，拟计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称，对公司中文名称、英文名称、证券简称等拟进行变更。

具体而言，公司中文名由“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，中文简称由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。英文名由“SuningCommerceGroupCo。，LTD”变更为“Suning.comCo。，LTD”，英文简称由“SuningCommerce”变更为“Suning.com”。证券简称亦由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。

公司更名后，证券代码不变，仍为“002024”。

苏宁表示，此举是为统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高零售渠道品牌知名度及美誉度。

苏宁称2017年公司转型成效凸显，线上业务发展同时，将互联网技术及资源整合到线下渠道，升级线下各种业态，实现线上线下O2O融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全场景互联网零售“苏宁易购”。

苏宁认为这一名称充分体现了智慧零售的内涵，即满足消费者随时、随地、个性化、场景化的购物需求。与此同时，也针对“苏宁易购”品牌进行了大量深度的推广。（李楠）