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愉悦资本刘二海：企业在竞争胜出需做到创造价值

愉悦资本刘二海：企业在竞争胜出需做到创造价值
2018年01月14日 16:05 新浪科技
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刘二海：四种力量塑造中国新经济刘二海：四种力量塑造中国新经济

　　新浪科技讯 1月14日下午消息，在“新时代 新发展”的清华五道口金融EMBA&EE 2018年新年思想汇活动中，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海发表了《穿越“魔鬼通道” 》的主题演讲。在他看来，企业如要在竞争中胜出，需要创造价值以及构建价值链。

　　刘二海指出，2017年最火创业项目是共享单车，原来颜色不够用，现在颜色急剧减少。而这种现象在中国并不是特殊案例，千团大战、O2O、视频门户、视频直播、以及二手车都是如此。这些行业的共同特点就是市场巨大，进入壁垒不高，竞争迅速升级。如何在竞争中胜出呢？这个过程叫做穿越魔鬼通道。

　　在刘二海看来，如要穿越魔鬼通道，需要做到价值创造，以及价值分享。价值创造需要一横一竖，一横包含基础设施的创新，一竖包含技术与团队。刘二海拿蔚来汽车举例，技术能力和工程能力是其胜出的关键。

　　刘二海认为，创业在中国和美国有很大不同，美国类似披萨饼产业结构，中国类似千层饼型产业结构。在中国，四种力量塑造新经济，即社会，产业，技术，模式，在中国创业与投资也需要围绕这四种力量。

　　四种力量包含：

　　社会：城市化、消费升级、老龄化、二次元、新生代等。

　　产业：产业后发、完善基础设施、放松管制、进口替代、产业升级等。

　　技术：移动互联网、IOT、AR\VR、AI、大数据、云计算等。

　　模式：共享经济、众筹、连锁经营等。

　　刘二海指出，美国创业基本由技术与模式来驱动，而中国的投资机会除了技术与模式，还要多两个维度，一个是社会发展的维度，一个是产业的维度。（王上）

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