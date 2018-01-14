淘宝再上美国“恶名市场”名单 阿里驳斥存在偏见

淘宝再上美国“恶名市场”名单 阿里批美贸易保护主义抬头

参考消息网1月14日报道 外媒称，特朗普政府12日把矛头指向俄罗斯、中国等国市场，还包括在加拿大的一家华人购物中心，指责它们对出售假冒产品和其他违反知识产权的产品视而不见。

据美国《华尔街日报》网站1月12日报道，由美国贸易代表办公室公布的“恶名市场”名单列出了据信助长盗版产品销售的网上和实体商家名字。最新的名单再次指责俄罗斯社交媒体VK社交网站允许交换好莱坞影片，并点名指责6家中国实体商家允许出售假货或没有在保护知识产权方面取得足够进展。

报道称，这份特朗普政府首次发布的文件再次把阿里巴巴（187.79， -0.96， -0.51%）集团旗下的淘宝网列入其中。奥巴马政府一年前重新将淘宝列入名单，引起阿里巴巴的抗议。后者抗议称它已经做出努力阻止销售假货。

阿里巴巴一名发言人12日说：“美国贸易代表办公室为了在高度政治化的环境中得分，把阿里巴巴当做替罪羊，这是贸易保护主义抬头的一个结果。我们重申阿里巴巴的态度：我们将继续用世界领先技术加强我们的知识产权保护机制。”

报道称，阿里巴巴组建了一个包括路易威登在内的外国名牌联盟，利用这家中国公司的数据分析能力打击其网上零售平台上的假货。

这份名单通常聚焦那些在版权和商标方面执法不严的新兴市场，但2018年的名单还包括多伦多郊外的一家商场。这家商场来自一个发达国家，也是美国的邻国和头号贸易伙伴，目前正与美国及墨西哥就修改北美自由贸易协定进行紧张谈判。

一名美国官员12日对记者说，“这份报告包括各种有代表性的市场”，加拿大“并非独一无二”。

报道称，这份名单罗列了涉嫌没有采取步骤阻止假货的公司和国家名字，但没有确定美国的官方政策。不过，这份名单的重要性可以对华盛顿的国际谈判和与那些公司的交往产生很大压力，而且美国国会议员也经常提到名单所包含的市场。

最新的名单把目标对准加拿大安大略省马克姆市的太古广场。美国官员称之为“一个十年来销售假货和仿制品的著名市场”。这家商场于1997年开业，在它的官网上被称为“北美最大的华人购物中心”。

另据彭博新闻社网站1月13日报道，阿里巴巴再次登上美国的售假市场黑名单，这也是美国和中国之间关系日益紧张的另一个迹象。

美国贸易代表办公室12日发布“恶名市场”名单，其中包括阿里巴巴的淘宝，理由是较高的假冒和盗版产品报告量。该机构承认阿里巴巴已经采取了一些措施，以便于撤除假货，同时也表示：“据报称执法程序仍然繁琐，不足以根除在该平台上的假冒产品销售。”

对此，阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯在一篇博客文章中表示，该公司登上“恶名市场”名单“并不能准确反映阿里巴巴在保护品牌和知识产权方面取得的成绩，不得不说这是一个有着严重缺陷、偏见和政治化的过程”。

报道称，随着中国经济持续快速增长、中国企业向海外扩张，中美之间的贸易紧张关系正在升温。中资收购美国公司的行动最近受到立法机构的阻挠。阿里巴巴创始人马云控制的蚂蚁金服收购美国速汇金国际公司的交易就未能赢得外国在美投资委员会的批准。

报道称，美国贸易代表的决定对阿里巴巴国际扩张战略是一个打击，这个战略依赖于该公司赢得美国和全球品牌的信任。阿里巴巴主宰中国的电子商务市场，但在美国仍然是个小角色。

阿里巴巴表示，从2016年9月至2017年8月，超过23万家淘宝商店被关闭。该公司还提供线索，引导执法部门逮捕1000多人并关闭近1000个制假售假窝点。