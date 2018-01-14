趣店CEO罗敏：上市时没有做好面对公众的心理准备

相关新闻：罗敏回应质疑：趣店不会催账 不还钱就当福利送你了

新浪科技讯 1月14日下午消息，趣店CEO罗敏在其个人微信公众号中发布文章，称在2017年10月18日趣店IPO后，作为一家上市公司CEO，当时还没有做好面对公众的心理准备。

罗敏表示，公关不仅仅是我们公关团队的事，也是自己的事。“作为一家公众公司的CEO，已经站在了聚光灯下，内心却又排斥和公众直接沟通，这是我在认知上的一个错误。”

罗敏反思后认为，“成为一家上市公司的董事长、CEO，在看到公众有人质疑我，有媒体diss我的时候就心里不爽，这完全是一种不成熟的表现，甚至一度有点抵触情绪，这是非常不对的。”

罗敏总结了上市时面对媒体犯下的错误，不应该只接受一家媒体专访，而是应当在第一时间以召开媒体见面会的形式和尽量多的媒体朋友沟通。同时，《趣店罗敏回应一切》专访出来之后，取消了所有的采访，反而是产生了更多质疑，得罪了更多朋友，本质上还是一种逃避。

10月22日晚间，趣店创始人罗敏接受科技媒体人程苓峰采访，回应了关于趣店的校园贷、催债、高利贷、与支付宝的关系、风控等多个问题。

罗敏在回答关于备受质疑的校园贷到的问题时表示，现在是真心不想做学生的生意，有些大机构来找趣店合作，杀回校园市场，也已拒绝。罗敏称，“凡是过期不还的就是坏账，我们的坏账一律不会催促他们来还钱，电话都不会给他们打。你不还钱，就算了，当作福利送你了。就这样。”此种说法遭到质疑。

趣店风波后，悄然上线了汽车分期业务。近期，趣店旗下大白汽车分期豪掷一亿成为芝士超人首位广告主，也让趣店汽车分期业务浮出水面。

罗敏发表微信朋友圈称，“正常广告投放啊…大白汽车是我们IPO后做的汽车新零售项目，短短两个多月进展神速，比我以前做的所有项目都快，以后我又多了个称号’大白’创始人”。但关于大白汽车分期业务，趣店并无更多资料透露。

以下为罗敏文章全文：

《趣店罗敏回应一切》，我犯了哪些错？

时间过得很快。从上次接受采访“回应一切”到现在，两个多月过去了。这两个多月里我一直在反思，为什么那么多人都比较负面地看待我们。回头来看，还是因为我当时不够成熟。

在2017年10月18日趣店IPO后，成人礼来的太快，作为一家上市公司CEO，我其实还没有做好面对公众的心理准备。IPO之前的我一直刻意低调，不接受媒体采访，在上市前后我都没有打算去和公众直接沟通，想着做好我们自己的事情就可以了。现在想来这种心态是不对的。这个道理我花了近一个月的时间，和很多业界前辈深聊才醒悟。公关不仅仅是我们公关团队的事，也是我的事。作为一家公众公司的CEO，已经站在了聚光灯下，内心却又排斥和公众直接沟通，这是我在认知上的一个错误。

认知错了，后面的形势就无法控制了，接连出现车祸。

首先，我不应该只接受一家媒体专访，而是应当在第一时间以召开媒体见面会的形式和尽量多的媒体朋友沟通，让大家快速了解趣店，而非自己想当然地让大家自己去看招股书，用一句“招股书上都有”来做回应。先不说招股书是英文，好几百页，就算是中文要找到大家各自关心的内容也不容易，我自己不花时间和公众解释，又凭什么期望大家会花时间努力地去招股书中寻求答案呢？

其次，《趣店罗敏回应一切》专访出来之后，我听从了一些建议，取消了所有的采访，这更是一个错误。这个鸵鸟政策并没有让大家对我们的质疑消停，反而是产生了更多质疑，得罪了更多朋友，本质上还是一种逃避。

我的心态在当时是有问题的。我记得当时的我非常委屈，心中想着，我们这么乖，这么积极主动合规，为什么还要枪打出头鸟啊。那时的我，心态出现了失衡。

赴美IPO，九十九死一生

后来的某一天晚上，我突然醒悟了。

在过去创业的十几年里，得益于改革开放的大好形势，得益于金融准入的良好市场环境，得益于火热的互联网投融资环境，一个从小镇走出来的没有任何背景的青年能够拿到巨额投资、带领一家企业三年多就上市，这和我们的用户、政策大环境都分不开。我作为企业家享受到了新时代的红利、市场的红利，成为一家上市公司的董事长、CEO，在看到公众有人质疑我，有媒体diss我的时候就心里不爽，这完全是一种不成熟的表现，甚至一度有点抵触情绪，这是非常不对的。

还好我快速理解了这些道理。未来趣店和大白汽车发展的过程中肯定也不会一帆风顺，还会犯一些错，所以我开了这个公众号，和大家直接沟通。我真心觉得接受公众的监督，接受一切的批评意见，有则改之，无则笑之，才是一家上市公司CEO应该拥有的胸襟，也是带领企业基业长青的重要一环。这堂与公众沟通的公共关系课我会怀着战战兢兢的心情去努力学习。

罗敏

2018年1月14日