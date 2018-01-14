刘强东对京东进行大调整:升级为三大事业群 更关注AI

摄影：邓攀

此次架构调整意味着商城业务直接向刘强东汇报的人数减少了，他本人会把精力主要放在什么地方，也可以从近期的人事变动中得出结论。

文｜《中国企业家》记者 翟文婷

没有一家公司允许因为组织效率低下而影响业务增速。对于京东这家管理着十余万人的大公司来说，尤其如此。

近期，刘强东以内部邮件的形式告知全员，集团旗下京东商城的组织架构被调整。以灵活、敏捷的形式顺应无界零售革命。

核心在于，原八大事业部升级为三大事业群：

新成立大快消事业群，由生鲜事业部、消费品事业部以及新通路事业部组成。王笑松任事业群总裁，2016年1月他才被任命为生鲜事业部负责人，更早前他统管3C板块。

电子文娱事业群则由家电事业部、3C文旅事业部、全球售业务部构成，总裁为原家电事业部负责人闫小兵。

时尚生活事业群下辖居家生活事业部、时尚事业部、TOPLIFE、拍拍二手业务部，原3C文旅事业部负责人胡胜利任事业群总裁。

各事业群总裁晋升为集团高级副总裁，向刘强东汇报。各事业部负责人则向三位总裁汇报。未来国内所有新兴业务全部按业务属性归入三大事业群。

刘强东更关注AI

刘强东曾向媒体解释过去人事或组织调整的逻辑：扬长避短、强调闭环、强调授权。

2016年，京东股价低迷、组织效率和战斗力双降的时候，刘强东也是通过人事调整扭转局面。当年7月，任职不足一年的市场副总裁熊青云被调岗，这位原宝洁公司（P&G）大中华区副总裁此后离开京东。同样在那一年的8月，京东商城前CEO沈皓瑜被调岗。此后，刘强东再也没有设置商城业务CEO一职。

一个有意思的现象是，刘强东经常对重要的业务板块出面支持。他的一半微头条内容与生鲜相关；为参加都市丽人超级品牌日特意从欧洲飞回来，转天又飞走；3C合作需要站台时，他也毫不推诿。但他从来没有在公开场合或接受记者采访时，评价过任何一位下属。

所以，2016年初为何由王笑松这名外行负责新成立的生鲜事业部，刘强东本人对外没有明确的说法；如今把胡胜利从3C调任时尚生活事业群，同样没有解释跨界的原因。

此前王笑松、闫小兵与胡胜利都相应负责某个事业部，他们晋升之后，原事业部由谁负责，是否存在兼任情况，尚不清楚。京东内部一种声音认为，接下来应该会优先调整相关业务，具体负责人选其次。

此次架构调整意味着商城业务直接向刘强东汇报的人数减少了，他本人会把精力主要放在什么地方，也可以从近期的人事变动方面看出。

1月5日，前华为首席科学家裴健博士加入京东，任职集团副总裁，向刘强东直接汇报。这位博士获得的名誉很长：加拿大一级研究讲座教授（大数据科学领域）、加拿大西蒙弗雷泽大学计算科学学院教授、统计与精算学系和健康科学院兼职教授。总之给人不明觉厉的感觉。

此前的4个月内，京东已经至少拿下4位AI领域的顶级科学家。京东云事业部总裁申元庆是原微软亚太科技董事长；负责京东AI研究与平台部相关业务的周伯文则是前IBM Watson集团首席科学家。俩人均是直接向刘强东汇报。

上述迹象表明，京东在践行2017年初提出的技术转型战略。从直接向刘强东汇报的安排也可以看出，他本人对AI技术的重视程度。

三大事业群的战略地位

新晋三位事业群总裁所掌管的业务，在京东商城都处于怎样的战略位置？回答这个问题一定程度上可以了解刘强东的用意。

根据京东2017年Q2财报披露，当季2348亿的GMV（口径未调整数字），其中家电品类为1152亿元，占比达到49%；一般商品为1196亿元。虽然更为详细的品类占比没有公布，但不难想到，3C产品势必为“一般商品”收入的大头。

从这个角度讲，京东商城相当大比例的GMV由闫小兵掌管的电子文娱事业群所贡献，这是京东电商的本源，也是线上业务相对稳健的一个板块。

不过，旗下3C文旅事业部刚刚新组建3个月，前身为3C事业部，包含通讯、数码、运营商与物联网、图书文娱、生活旅行等业务。2017年11月1日，时任事业部负责人胡胜利在京东总部宣布了这一消息，并大力鼓吹3C产品对京东“双十一”销售的重要性。

当时京东对这一小范围的架构重组，意图在于打通线上场景。3C产品客单价高，背后是一群高净值人群。很自然地可以为旅行产品销售所导流。

王笑松负责的大快消事业群，在京东商城增速最快，以高频、低客单价的商品销售为主。考虑到当前巨头都在尝试打通线上线下，就不难理解刘强东将致力于建设线下门店智慧管理体系的新通路事业部交给王笑松。

正式任命前，《中国企业家》在京东总部采访王笑松，当前他主要精力在巨头交火凶猛的生鲜领域。新年后，京东旗下生鲜超市7FRESH开业。慢半拍的京东如何在长跑中胜出，这是王笑松最关心的命题。

值得一提的是，2015年12月成立的新通路事业部副总裁杜爽于去年6月离职。京东内部人士透露，新负责人已到位，只是没有对外披露。

三大事业群中，时尚生活事业群的处境最为艰难。而且严格讲，旗下都是2017年新成立的事业部。

去年3月16日，京东原服饰家居事业部被拆分为居家生活事业部和时尚事业部，原服饰家居事业部总裁辛利军出任居家生活事业部总裁，时尚事业部总裁则由原尼尔森零售研究副总裁丁霞担任。

去年618服饰领域受“二选一”风波影响，到下半年时，时尚事业部承压不减反增。刘强东在Q3财报会上承认，“二季度服饰是京东增长最快的品类，但三季度和四季度其GMV增长几乎是停滞的。”

在此背景下，京东去年成立了奢侈品独立应用TOPLIFE，此前负责人直接向刘强东本人汇报。拍拍二手业务部也是去年12月底才新成立的。

时尚生活事业群承担着京东电商业务突破增长的重要使命。负责3C事业部时，外界对胡胜利的观察是：出镜率比刘强东高，跑的手机发布会比记者多。这位精力充沛、擅长营销的时尚界新人会给时尚生活事业群带来怎样的变化，对京东商城的影响至关重要。

以下为刘强东邮件全文：

亲爱的兄弟们：

刚刚过去的2017年，可以说是京东集团发展历史上具有承前启后的里程碑意义的一年。不仅我们在618和11.11两个促销季均实现了破千亿的目标，整个京东商城的年度GMV也提前迈过了万亿大关。同时，我们的物流子集团也正式独立运营，京东金融也实现了单季盈利。在技术转型的道路上，我们的人工智能、大数据和云计算业务纷纷吸引到了国际顶尖专家人才的加盟，正在坚实而有力的朝着未来前行。

更重要的是伴随着我们集团各项业务的高速发展，我们在2017年正式确立了无界零售的战略宏图，积极用开放、共生和共赢的姿态转型成为零售基础设施的提供商。这标志着京东集团将由“一体化”走向“一体化的开放”，希望将我们沉淀了多年的供应链能力、物流能力、数据能力、营销能力、金融能力和技术能力以模块化、平台化、生态化的形式全面对外输出，向社会提供“零售即服务”的解决方案。这对京东来说是一个巨大的战略转型，2017年既是无界零售的元年、京东技术转型的元年，也是京东开放的元年。

为了服务于客户多变的需求和开放的生态体系，京东的组织需要变得更为灵活、敏捷，成为积木型的组织。我们的业务单元和各个模块需要像积木一样可以灵活拼接、叠加，满足内外部客户不同的偏好和需求。从2017年上半年开始，集团就积极的通过组织变革来适应新的能力要求，并率先完成了职能平台、营销平台和研发平台的架构调整。调整之后最直观的效果就是业务需求实现和效率都有了非常显著的提升。

今天，我们将继续延续积木型组织的建设思路，对商城前端的事业部体系进行组织升级，具体如下：

成立大快消事业群，由生鲜事业部、消费品事业部以及新通路事业部构成。王笑松任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向王笑松汇报；

成立电子文娱事业群，由家电事业部、3C文旅事业部、全球售业务部构成。闫小兵任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向闫小兵汇报；

成立时尚生活事业群，由居家生活事业部、时尚事业部、TOPLIFE、拍拍二手业务部构成。胡胜利任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向胡胜利汇报；

各事业群整合下属各业务内部平台支撑职能，建立面向事业群内部所有业务的“小平台”。在快速响应前台业务需求的同时，和集团各大平台体系高效协同，以对各事业群整体业务形成强力支撑；

以上三位事业群总裁同时晋升为集团高级副总裁（SVP），直接向我汇报。

未来国内所有新兴业务全部按业务属性归入上述三大事业群。

这次的组织变革主要有三个目的，首先是让三大事业群内部关联业务产生高度积木化的协同效应，真正由以采销一体化为核心、SKU为核心转变成以用户（客户）为核心、以场景为核心；其次是，授权前移，减少沟通成本和决策周期，快速响应和满足客户个性化需求，“让一线听得见炮火声音的人来决策”、提升自下而上的创新意识；第三是，大幅提升资源的使用效率，强化精细化运营，最大限度的提升客户体验，夯实未来的核心竞争能力。除了以上三点，我们也很高兴的看到，经过过去多年的培养和历练，集团也涌现出了一大批业务领军人物和各个行业的翘楚，面对市场变化的日新月异，他们已经有足够的能力承担起更多更大的使命和责任，而他们的成长也将能够使我抽出更多时间，将重点放在中长期的战略方向，尤其关注和发展集团的技术业务，推动整个集团向技术坚决转型。

凡是过往、皆为序章！新年伊始，期望三位事业群总裁带领各自团队，立足产业发展，与产业链上下游的合作伙伴合作协同，共同打造“共生、再生、互生”的产业格局，实现行业的包容性增长！也希望集团所有兄弟们一起，开放心态，着眼未来，拥抱变化，创新突破，让“无界零售“的图景更快实现，让亿万用户的生活更加美好！

你们的刘强东

2018年1月11日