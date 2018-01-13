换个芯片花1280元 女子遭遇“李鬼”苹果维修点

来源：北京晚报

手机坏了去授权维修点，被很多用户视为常识。但你想过没有，也许你送修的并不是授权维修点？使用iPhone6的市民张女士最近就被骗了一次，一家山寨的维修店冒充苹果授权点。在百度上，搜索苹果授权维修，会出现很多店面，而其中就不乏冒充“正牌军”的“李鬼”维修点。

1380元找了家“李鬼”维修点 一个多月前，张女士使用的iPhone6手机突然出现了接电话时听筒中听不见对方声音的情况，便在百度上搜索授权维修点，一个400开头的咨询电话的客服人员向她推荐了位于崇文门新世界写字楼的优质维修点。“到了之后，工作人员一下就说出我的手机是在香港买的，让我觉得还挺专业的。”张女士告诉记者，在一番检修后，她被告知是音频部分的芯片需要更换，100元的开机费加上1280元的零件费，总共花去张女士1380元。 “直到第一次手机修完取回来后，我都没发现那是一家冒牌的维修点。”提起自己错把“李鬼”当正牌维修点的经历，手机用户张女士直说防不胜防。

“现场试机时，听筒确实好了，但拿回去用了几天后，又没音了。”第二次，张女士又来到这家店，这才感觉到些许不对劲，维修人员修理时总是进到屋里，根本看不见在干什么，似乎只是摆弄了几下，就说修好了。“给我的感觉，非常不专业，像在蒙骗人。”

觉察出哪里不对劲的张女士，又通过苹果客服人员确认了一次，才发现自己去的这家并没有官方授权维修的资格。

昏暗楼道里的“苹果维修”

在百度上，搜索“北京苹果授权维修点”，会出现一个以“wnqyf.com”开头的查询网站，排在第一名的便是被标注为“优质店”的apple care新世界店。昨天下午，记者以消费者的身份探访。

虽然地址显示为繁华的崇文门商圈，但这家“优质店”实际却是在一个电梯破旧、灯光昏暗的写字楼里。当电梯到达15层时，首先出现的是一家英语培训中心和几家公司办公室，一直走到楼道的最里面，才能找到这家维修点，大约20平方米的店面大门上写着“维修苹果服务”几个字。记者到达时，店里面只有两名工作人员和三名客人，一名客人的手机正在被维修，另两名客人正在询问手机维修的价格。

记者咨询如何更换iPhone6的电池，被告知无论手机是否在保修期内，换电池需要218元，以及99元的人工费。随后，记者询问是否为苹果官方授权店，接待的工作人员虽然给予了肯定的答复，但眼睛却看向别方，再询问其他零件的维修价格表时，表达就变得含糊不清。

“李鬼”店修机普遍收开机费

记者在采访中发现，不同于真正具备授权身份的正规维修点，这些杂牌军维修点以比官方更便宜的零部件价格吸引消费者，但却普遍征收所谓的“开机服务费”。

比如，新世界的“李鬼”店，换屏幕需要428元和99元的人工费；东直门的“李鬼”店，换屏幕需要329元和199元的人工费；而新世界写字楼A座的“李鬼”店，换屏幕需要548元，其中包括100元人工费。更重要的是，他们一旦在这些非授权维修点更换了零部件或者哪怕只是开了机，都将面临在苹果官方店不被受理维修的尴尬局面。

该如何寻找正规的苹果授权维修点？一个方法是拨打苹果官方客服电话4006668800，向客服人员询问离自己最近的授权维修点的地址；第二个方法是登录苹果中国的官方网站查询授权维修点。

本报记者 赵莹莹 实习生王莹