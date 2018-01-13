从小马奔腾创始人到贾跃亭：夫债妻还难题谁来解？

本报记者 刘思希 北京报道

从美国归来之后，贾跃亭妻子甘薇“替夫还债”的步伐正在加快。

酷派集团1月11日晚间公告，股东Leview Mobile HK Limited于11日已出售所持公司5.51亿股份（占总股本的10.95%），Leview Mobile HK Limited不再为公司股东，而买方已成为主要股东。据悉，Leview Mobile HK Limited为贾跃亭旗下公司，该公司曾于1月4日出售公司8.97亿股股份。

值得一提的是，甘薇在“替夫还债”的路上并不孤单。1月8日，小马奔腾原董事长李明的遗孀金燕，因李明生前签署的上市对赌协议补偿纠纷，被小马奔腾股东告上法庭。按照“对赌协议”，李明、李萍和李莉三兄妹，需共同承担共6.35亿元债务。因李明突然离世，金燕替代了李明的位置，成为被负债人，一审判决金燕负债2亿元。

北京市中银律师事务所牛红普律师表示，《婚姻法》司法解释二第二十四条规定：“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。”

甘薇“替夫还债”

1月7日下午，甘薇发布微博介绍债务处理进展称，出售酷派集团部分股份获得8.07亿港元，直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港元），偿债比例近60%。

记者粗略计算，若1月11日贾跃亭旗下公司出售酷派集团5.51亿股份价格与上次相同的话，其再将获得4.96亿港元。此举意味着，贾跃亭在全部清空酷派集团股份之后，累计获得的回笼资金或将超过13亿港元，而对于招商银行的债务也将所剩无几。

事后，招商银行确认，乐视系出售酷派集团股权所得资金已有部分款项到账。而何时能解除对贾跃亭等的资产冻结，并未作出明确答复。

据了解，招商银行申请的资产冻结起因是一笔乐视手机业务融资贷款，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。2016年6月26日，招商银行上海川北支行在向上海高院发起了对贾跃亭等被告进行财产保全的申请。

据此，上海市高级人民法院裁定，冻结乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股和贾跃亭、甘薇名下银行存款共计人民币12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产。此外，上海高院2016年6月29日还冻结了乐视控股在大圣科技股份有限公司的全部股权及红利。工商资料显示，乐视控股在大圣科技股份有限公司的出资额为8000万元，占股40%。该股权与红利的冻结期为3年。

此举也被认为是切断贾跃亭资金链的最强一击。虽然事后贾跃亭与乐视控股一再强调针对这笔贷款的资产抵押足够覆盖债务。但招商银行认为最终通过资产保全可以受偿的债权存在不确定性。

值得一提的是，此次出售酷派集团所有股份正是在甘薇及贾跃亭哥哥贾跃明牵头的债务处理小组下执行的。有业内人士指出，由于招商银行是最早一批因乐视资金危机而对其资产实施冻结的金融机构，在一定程度上可以“优先”挑选乐视最具价值的资产冻结，而这些资产很可能恰恰是乐视和贾跃亭最关键的资产，因此对于贾跃亭最为敏感。

中信证券一不愿具名的分析师对记者表示，从实际操作来讲，乐视系公司和贾跃亭被冻结的资产绝大部分早已质押，而且在招行后面还有很多的轮候查封，即使招行解封部分资产，贾跃亭夫妇还是没法卖，后面还有其他债权人在排队。

“但我们也看到，由甘薇带领的债务处理小组正在逐步推进债务问题彻底解决，这实际上也是一个利好消息和负责任的表现，投资者也应当对未来抱有希望。”上述分析师表示。

金燕的“负翁”官司

与甘薇经历类似的是，金燕也曾经在家过着相夫教子的平凡生活，但由于丈夫的突然离世，金燕的生活急转直下。近日，金燕被小马奔腾股东之一建银文化产业投资基金（天津）有限公司告上法庭，一审判决金燕负债2亿元。

事实上，作为曾红极一时的影视文化公司，小马奔腾制作过多部脍炙人口的影视作品，更是资本圈竞相追捧的对象。2011年，小马奔腾以实际控股人李明的个人名义签署了一份《投资补充协议》（即“对赌协议”），小马奔腾向投资方承诺，公司在规定日期（2013年12月31日）前上市，则皆大欢喜；若失败，不仅需赔付投资方投入的4.5亿资本，还需支付高额利息。

然而到了2013年12月31日，小马奔腾不但未能成功上市，反倒是没过几天，实际控制人李明骤然离世。这令小马奔腾面临崩溃局面。

公开信息显示，李明去世后，金燕曾短暂担任过小马奔腾董事长、总经理和法定代表人，但是在位时间并不长，也未能找到新的战略投资者。

2017年10月，小马奔腾被公开拍卖，估值仅为3.8亿元，接盘者是冉腾（上海）投资咨询有限公司，在业界并不为人知晓。其创始人李明的姐姐、妹妹——李萍和李莉在两家公司中的股东身份，已被清除。

但按照“对赌协议”，李明、李萍和李莉三兄妹，需共同承担共6.35亿。李明突然离世后，根据《婚姻法》司法解释（二）第24条里的规定，金燕替代了李明的位置。对此，北京市第一中级人民法院作出判决：金燕因夫妻共同债务要在2亿范围内承担连带清偿责任。

在国浩律师事务所合伙人、影视传媒律师赵峥看来，小马奔腾发生一系列诉争纠纷的根本原因还是股权隐患，公司治理隐患，值得后人警惕。

据悉，目前金燕已向北京高院提起了上诉。金燕表示，她在北京的两处房产已被查封，“现在我和女儿、妈妈一起租房子住。丈夫的遗产，实际上只有一百万。”面对生活的变故，金燕表示只能接受，但她从心理上无法接受一夜之间被负债高达数亿元的判决结果。

债务危机难题

记者注意到，甘薇与金燕此前并未过多地参与到公司的具体治理当中，对发生的事情也是处于一知半解甚至是不知情的状态。但面对突如其来的变故，因为夫妻之间的存续关系，她们又不得不背上沉重的债务包袱。

浙江汉鼎律师事务所律师钱侃侃向表示：“首先，婚姻法司法解释二第24条确立了夫妻共同债务推定归责，相关债务应当按夫妻共同债务处理。其次，用于夫妻共同生活的债务为夫妻共同债务，共同生活不仅包含日常家庭生活，也涵盖生产经营活动。最后，针对24条的理论与实务争议越来越多，最高法也在着手研究修订相关法律以合理平衡债权人和债务人配偶利益。

“对赌协议保护投资人权益具有商业内在逻辑，但夫妻共同债务认定也不能忽略处于弱势的配偶。创始人股东应慎重签订对赌条款，对回购责任人予以明确约定，防止债务波及家人的情况发生。”钱侃侃表示。

在中央财经大学法学院副教授缪因知看来，在当前人们投资渠道多元化、炒股炒房玩互联网金融的背景下，比起李明这样的知名商人的大手笔，反而是普通百姓更可能在配偶不知情甚至反对时，借入大量资金，折腾比对赌更不靠谱的事情，风险很大。所以在新的社会共识达成的背景下，可以汇聚民意，调整法律对法益的保护次序。

“具体来讲，立法机构可以把‘共同生活’明确缩限为‘共同日常生活消费’（或由司法机构通过法律解释来实现）。夫妻一方借入超出这一标准所需的资金的，视为单方债务。这样，债权人为保护自己的权益，而希望夫妻双方共同担责的，就需要多一个步骤，让夫妻都签名成为债务人。”缪因知如是建议。