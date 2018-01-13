大润发、欧尚都是马云的了:阿里占股达到71.98%

来源：界面

原标题：“大润发”“欧尚”都是马云的了：阿里占股达到71.98%

阿里巴巴默默完成了对高鑫零售的投资。

1月12日晚间，高鑫零售发布公告，称淘宝中国控股及其一致行动人获得了303560股要约股份，加上之前已获得股票共计持有68.67亿股，占高鑫零售已发行股份约71.98%。公众人士持有20.688亿股股份，多于《上市规则》项下19.38%的最低公众持股量规定。根据目前公开披露的股权架构，71.98%的占股比例中，51%为吉鑫控股有限公司持有，而欧尚集团仍为吉鑫公司的控股股东。

至此，阿里巴巴并购高鑫零售的交易正式完成。阿里以后在推进与高鑫零售的新零售合作上将更加顺利，后者拥有“大润发”、“欧尚”等知名大卖场品牌。

2017年11月，高鑫零售曾发布公告称，阿里巴巴集团将投入约224亿港币（约189.9亿人民币）直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份，成为高鑫零售第二大股东。自此以后，阿里与高鑫零售旗下的大润发一直都有新零售上的尝试，但目前尚未成规模效应。

依托于“欧尚”及“大润发”，高鑫零售集团拥有接近140，000名员工，经营全国490间多业态零售店，遍布224座城市，覆盖29个省市自治区。单店营业面积最高可达17，000平方米。高鑫亦运营超市以及“Auchan Minute”品牌的创新无人便利店，旗下也有“飞牛网”等电商品牌。

在2017年上半年，高鑫零售实现总营业额540.8亿元，同比增长2.10%；经营溢利率为5.4%，同比去年的4.2%增加1.2个百分点。总体经营状态排在行业前列。界面新闻曾经报道过，其营收规模在12家商超中排名第一。

凯度消费者指数的研究发现，在快速消费品领域，只有10%的消费者既是高鑫集团的消费者，也是淘系的消费者（天猫+淘宝）。这意味着，通过线下实体店的接触，阿里有更大的机会将新零售的服务范围扩大到目前不是淘系的高鑫零售消费者，这群消费者多居住在三四线城市。

除了高鑫零售在二、三线城市的渠道和运营能力，阿里巴巴尤其看中大润发在生鲜上的采购能力。高鑫零售门店的45%位于三线城市，22%位于四线城市，阿里巴巴可以将其所有的新零售尝试铺开到这些门店。

因此，阿里巴巴与高鑫零售的联姻，横向看，可将高鑫零售众多门店和供应链能力，与阿里的新技术、到家模式进行有机的结合，提升企业效率，优化体验，从而获得新的市场增量。纵向观，阿里也可利用高鑫零售在重点城市，省会城市以及地级市较好的覆盖，推助其更高效地开展超市和生鲜业务。

2018年1月2日，天猫宣布，天猫超市百万件货品已在华东地区20个城市167家大润发上架，标志着天猫和大润发的新零售融合进入实质性阶段。其落地速度仍然超出大部分人的预计。

界面新闻记者曾走访过上海大润发黄兴路店，其货架上有大量网红商品正在出售，比如包括休闲零食、家清家居、收纳日用、洗护美妆等快消品，也有一些进口食品。

大润发黄兴路店上架的“网红商品”

1月15日左右，天猫超市数千万件货品将陆续在大润发华东地区所有门店上架，还将设置“捉猫猫”、AR/VR等互动体验。

天猫快消事业组总经理古迈称：“今年上半年，天猫和大润发还会加速融合，落地智能母婴室、天猫超市1小时达等新零售场景。”

天猫也刚对外公布，在北京、上海、武汉、成都、杭州、重庆等六个城市开展了天猫1小时达业务，惠及数万个“天猫小区”。天猫和大润发的合作深入，进一步实现天猫构建城市3公里理想生活圈的目标，快消品是其第一步。

据盒马鲜生CEO侯毅上周在接受媒体采访时透露，阿里与大润发正在尝试合作新业态，不止现在对外公布的这些展示，还将有超出人们预期的更多业态。