区块链泡沫？比特币25天跌走近37%

相较于前期让人血脉贲张的走势，近期比特币的价格让不少投资者“望币兴叹”。有投资者告诉《证券日报》记者，他在12万元左右价位买入比特币，最近的价格波动实在令他不忍直视。在去年12月17日，比特币突破2万美元大关后便迅速回落，之后陷入震荡，今年1月11日，比特币盘中跌破13000美元。对于这次的下跌，有分析指出，这与近日韩国对比特币交易监管越发严格相关。

虽然比特币走势不明朗，但是比特币的底层技术区块链却在资本市场火了。本报记者根据东方财富Choice数据统计发现，目前涉及区块链的上市公司已达37家。其中，易见股份、壹桥股份、新晨科技、安妮股份、四方精创等概念股今年累计涨幅均超过30%。

对于上市公司纷纷涉足区块链的原因，有法365首席经济学家李含虹表示，“毫无疑问区块链是未来虚拟经济领域的一个重要发展方向，区块链技术作为新的技术具有颠覆传统、拓展创新的功能。多数公司以此作为噱头，希望搏得资本市场的青睐，但概念终究是概念，如果未来没有实际落地项目与参与内容，将会使股价重回实际价值。”

比特币价格25天内最大跌幅达36.6%

去年12月17日，据比特币平台CEX.IO显示，比特币美元报价首次冲破20000美元大关，再创历史新高，境外多家比特币主要交易平台报价也同步逼近20000美元关口。然而受到12月21日乌克兰交易所Liqui爆出6万个比特币被盗、部分交易平台遭受黑客攻击等事件影响，比特币价格在12月22日跌破14000美元。

虽然之后比特币价格有所回升，但从1月6日开始出现连续几日的下跌行情，尤其是在1月11日，比特币价格盘中失守13000美元。据火币pro报价显示，比特币价格在1月11日上午8时的14886美元开始下跌。截至12时，最低跌至12688美元，4小时内比特币价格跌去近2200美元，最大跌幅近14%。随后，比特币稍稍收复失地。截至下午18时，比特币价格下跌6%，报价13500美元左右。以1月11日12688美元的价格低点与此前20000美元高点相比较，比特币在25天内最大跌幅达36.56%。

对于本轮下跌行情。有分析认为是由于韩国的监管政策所导致。1月11日，据外媒报道，当日韩国司法部正准备立法为彻底关闭国内交易所铺平道路。而此前的1月10日，韩国两家交易所Bithumb和Coinone被国税局突击检查，该措施也被视为验证交易所是否存在逃税及金融交易。1月8日，韩国金融服务委员会主席在新闻发布会上表示，正与韩国金融监督院一起对6家提供加密货币账户服务的银行进行联合检查，核实此前制定的反洗钱规定和相关账户采取实名制措施的实行情况。

37家上市公司涉足区块链

虽然比特币价格价格波动不定，但其底层技术区块链在资本市场的热度却扶摇直上。

据太平洋证券研报显示，2017年可以看做区块链应用开始逐步落地的元年，包括Microsoft、 Oracle、BAT 在内的科技巨头及初创公司纷纷开始推出自己的区块链应用及产品，主要集中在金融及物联网领域。

据东方财富Choice数据统计，目前涉及区块链概念的上市公司已达37家。其中，易见股份、壹桥股份、新晨科技、安妮股份、四方精创等概念股今年累计涨幅均超过30%。

“从苹果概念到国企改革概念，再到如今的区块链概念，股市作为实体经济的晴雨表，预示着实体经济未来发展的方向”，李含虹表示，概念终究是概念，如果未来没有实际落地项目与参与内容，将会使股价重回实际价值。

前述太平洋证券研报也认为，“目前已有部分A股公司进行区块链技术的研发及相关布局，主要是针对金融行业推出了相关的区块链产品。不过，就研发现状及政策环境来看，区块链技术研发及商业化应用落地进程仍有待时间验证。短期来看，区块链板块更多的是偏市场资金层面的博弈。”

有公司积极布局区块链，也有公司紧急撇清关系。1月11日晚间，恒银金融发布澄清公告称，截至上述公告披露日，区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。同时，公司关于区块链相关技术目前只聘用了两名年轻的加密算法硕士毕业人员，区块链相关技术目前没有实质的研发活动开展。

对此，李含虹认为，区块链本身只是一项技术，它的概念、外延、内涵都需要进一步明确。如果新瓶装旧酒，无疑只会是对该公司实际价值的又一损毁。本着诚实守信的原则，不炒作概念的公司还是会澄清是否应用了区块链技术。“目前来看，如果没有落地性的应用，仅以区块链概念支撑某一项技术的革新或者革命性的发展，或者成为下一个像互联网改变人类生活的里程碑可能性不大。上市公司跟风也好，否认也罢，我们只盼望多几个实际的区块链应用，而非仅仅是泡沫，或是类似邮币卡的另一个炒作市场。”